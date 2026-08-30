בשיתוף אמורפיקל

"מוציאים את השלדים מהארון" בהגשת ד"ר שון פורטל - פרק 1

בפרק הפותח של הפודקאסט ״מוציאים את השלדים מהארון״, בהגשת הפיזיולוג והדיאטן הקליני ד״ר שון פורטל, נפגשים שני אנשים שדרכם עוברת פריצת דרך יוצאת דופן: אוריאל שוקרון, מפקד מחלקה בקורס מ״כים של הצנחנים שנפצע קשה ב-7 באוקטובר ועבר מסע שיקום מפרך, ועדן בן, מנכ״ל חברת אמורפיקל ומהנדס ביו-רפואי. סיפורו של אוריאל, שהגיע עד סף השלמה עם מצבו הרפואי המורכב, מצטלב עם פיתוח ישראלי שנולד מתצפית על סרטן הנהרות הכחול – שהובילה לגילוי בשורה מרתקת.

בשבעה באוקטובר הוזנק אוריאל יחד עם חייליו ישירות לקרבות בדרום. במהלך הלחימה בקיבוץ כיסופים הוא נפגע מצרור ירי וסופג פציעה קשה במרפק ובשוק שמאל. ״אני מרגיש כמו סוללה שיורדת מ-100 לאפס, אומר 'שמע ישראל', אבל נלחם על להישאר בהכרה״, הוא משתף ברגעים בהם חשש לחייו, ומתאר את החילוץ המורכב תחת אש לבית החולים, שם החלה לדבריו מסכת ייסורים ממושכת.

תהליך השיקום של אוריאל נמשך קרוב לשנתיים והתאפיין בניתוחים חוזרים וזיהומים קשים שאיימו על הרגל. לאחר השתלת פלטות שנכשלה וזיהומים שסיכנו אותו בקטיעה, הותקן ברגלו קיבוע חיצוני מסיבי. ״החלק הנורא מתסכל זה שהעצם לא מתאחה. שום דבר לא מתקדם. באיזשהו שלב אני מפסיק לצפות. כל שלושה חודשים בביקורת אני מתאכזב, ומחכה לניתוח הבא״.

המוגבלות וחוסר הנוחות היו יומיומיים ובלתי נסבלים: ״אני עם קיבוע חיצוני מאסיבי, חוסר נוחות תנועתית תמידית. בשינה, בהליכה –בסוף אין עצם. אני הולך עם מקל״.





״שוקרון, העצם שלך התאחתה״

כשנדמה היה שהמוצא היחיד הוא סדרת ניתוחים נוספת ומורכבת, כולל השתלת מח עצם מהאגן, הגיעה הצעה מצד רופא השיקום. ״הוא אומר לי: תקשיב, יש ניסוי, חברה שעושה תוספי תזונה ורוצים לעשות שיתוף פעולה עם חבר'ה שיש להם בעיה מורכבת באיחוי העצם. הם נותנים סידן ומגנזיום. הייתי בשלב של ׳רק תעזרו לי, אין לי מה להפסיד כבר.׳ זו הייתה האמונה האחרונה שלי״. אוריאל החל ליטול שקיקי סידן בטכנולוגיה ננו אמורפית בהתמדה במשך שלושה-ארבעה חודשים, לקראת ניתוח להשתלת מח העצם.

כשהסירו את הברזלים מרגלו לקראת הפרוצדורה, הזהירו אותו הרופאים: ״אמרו לי שבועיים תהיה עם קביים, אל תדרוך על הרגל, אנחנו מפחדים שהעצם שלך תתפרק לגמרי ופשוט תישבר״.

ביום הניתוח, בעת הקליטה, חל המפנה הבלתי יאומן. המנתח – שלא היה שותף לטיפול בסידן האמורפי – בוחן את אוריאל ומבקש ממנו לנסות לצעוד. ״אני שם את הקביים בצד ופשוט הולך. זו פעם ראשונה שאני הולך בלי כלום במסדרון של הבית חולים, ולרופא נופלת הלסת לרצפה. הוא מתיישב לראות את הצילום, חוזר אחרי חמש דקות ואומר לי: 'שוקרון, העצם שלך התאחתה, אני לא יודע להסביר את הסיפור הזה'״.

גלריה "חוזר הביתה בלי קביים ובלי מקל, עומד מול המראה ולא מאמין שאני על שתי הרגליים״, אוריאל שוקרון, שנפצע בעזה וד"ר שון פורטל ( "מוציאים את השלדים מהארון" - פרק 1 )

״ואין כאבים. הכל טוב. הרופא אומר לי: 'מעולה, לך הביתה, תחזור עוד שלושה חודשים אני אאשר לך לרוץ.׳ עד לפני ארבעה חודשים הייתי בטוח שאני הולך לעבור עוד 5-6 ניתוחים ושכל ניתוח אני יכול לצאת בלי רגל. אני חוזר הביתה עם התיק על הגב, בלי קביים ובלי מקל, עומד מול המראה ולא מאמין שאני עומד על שתי הרגליים״.





מהסרטן הכחול בערבה ועד לבשורה לחולות אוסטאופורוזיס

איך משיגים תוצאה כה דרמטית במקום שבו העצם סירבה להתאחות במשך שנה? התשובה טמונה במחקר שמתחיל מיצור ימי זעיר בערבה. עדן בן, מנכ"ל חברת אמורפיקל, מסביר את המנגנון הביולוגי העומד מאחורי הפריצה: ״אבא שלי גידל סרטני נהרות כחולים בבית שלנו בערבה. סרטנים בדרך כלל משילים את השלד ולוקח להם בערך חודש לבנות חדש. מה שהוא שם לב, זה שהסרטן הזה משיל את הנשל ובונה חדש תוך שלושה ימים – וזה 40% ממשקל הגוף שלו. משהו פה לא היה סביר. אחרי מחקר גילינו את הסידן הקרבונט האמורפי.״

״בעוד שכל המינרלים שאנחנו מכירים בטבע הם במצב גבישי שהגוף צריך להשקיע אנרגיה כדי לפרק״, מסביר בן. ״הייחוד של הסידן האמורפי הוא שבזכות המבנה הזה, כשהחומר מגיע לגוף הוא לא צריך להשקיע אנרגיה בפירוק – וכך הוא יכול לספוג אותו הרבה יותר מהר ובלי מאמץ״.

אם עבור לוחם פצוע מדובר באיחוי עצם מואץ לאחר טראומה קשה, עבור מיליוני נשים וגברים הסובלים מדלדול עצם - ובפרט חולות אוסטאופורוזיס - מדובר בבשורה שעשויה לחולל שינוי דרמטי באיכות החיים ובמניעת שברים קשים. ״אחת השאלות שעלו לאורך השנים היא האם ספיגה מוגברת באמת עוצרת אוסטאופורוזיס״, מציין בן. ״במאמר שפורסם בפברואר האחרון עקבנו אחרי 67 חולות אוסטאופורוזיס שנטלו את התוסף במשך שנה, וראינו שהעלינו להן את צפיפות העצם – שורה תחתונה שאף תוסף מדף אחר לא משיג. בניסוי קליני נוסף מול קבוצת ביקורת שנמשך חצי שנה, ראינו שבקבוצה שקיבלה סידן אמורפי המחלה נעצרה לחלוטין, בעוד שבקבוצת הביקורת המחלה המשיכה להתקדם כצפוי.

אוריאל שוקרון, שנפצע בעזה ועדן בן, מנכ"ל אמורפיקל ( "מוציאים את השלדים מהארון" - פרק 1 )





״הנפש והגוף הם אחד״

מעבר לבשורה המדעית והרפואית, הסיפור של אוריאל שוקרון מציע שיעור בהתמודדות עם טראומה ושיקום מורכבים לכל מי שמתמודד עם משבר בריאותי. ״הדבר הכי חשוב שלמדתי לאורך הדרך זה הניצחונות הקטנים״, מסכם אוריאל. ״אנחנו רגילים להסתכל מאוד רחוק וזה מרחיק אותנו מהמטרה. ברגע שאנחנו מתחילים להיאחז בדברים קטנים ולשים לעצמנו מטרות קטנות – הניצחונות מגיעים, זה מעלה את המורל ומשפר את התחושה שלא הכל כל כך גרוע. הגוף והנפש הם אחד. כשאדם מדוכא, הגוף מגיב אותו דבר. ראיתי את זה על הגוף שלי בתקופות של בשורות קשות - הגוף חוזר להתנוון, וזה בא לידי ביטוי בכאבים בלילות״.

״המעטפת שלך – אשתי שעברה איתי את כל הדבר הזה, המשפחה, האחים, ההורים – זה הכל. לעטוף את עצמך כשאתה עובר טראומה רק באנשים שעושים לך טוב, שמחזקים אותך, שלא מורידים אותך ולא מעוררים בך חרדות או רחמים. אנשים שיודעים לאתגר אותך ולעטוף אותך כמו שצריך – זה חשוב מהכל״.