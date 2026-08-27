פמלה גיין, בת 40 מהוואי, עלתה על רכבת ההרים האייקונית X2 בפארק Six Flags Magic Mountain בקליפורניה - זו הייתה אמורה להיות הרכיבה האחרונה של היום, לפני שהיא ובתה בת ה-16 ייצאו יחד לארוחת ערב חגיגית ליום הולדתה. תוך דקות איבדה גיין את הכרתה ופונתה לניתוח מוח דחוף. פחות משבוע לאחר מכן איבדה גם נעמי גריר-ווילקינסון, בת 25, את הכרתה תוך דקות מרכיבה על אותה הרכבת בדיוק - וגם היא נמצאת מאז בתרדמת.

תחקיר של CNN