פמלה גיין, בת 40 מהוואי, עלתה על רכבת ההרים האייקונית X2 בפארק Six Flags Magic Mountain בקליפורניה - זו הייתה אמורה להיות הרכיבה האחרונה של היום, לפני שהיא ובתה בת ה-16 ייצאו יחד לארוחת ערב חגיגית ליום הולדתה. תוך דקות איבדה גיין את הכרתה ופונתה לניתוח מוח דחוף. פחות משבוע לאחר מכן איבדה גם נעמי גריר-ווילקינסון, בת 25, את הכרתה תוך דקות מרכיבה על אותה הרכבת בדיוק - וגם היא נמצאת מאז בתרדמת. תחקיר של CNN מגלה כי מדובר רק בשניים מתוך לפחות תריסר מקרים דומים לאורך שני העשורים האחרונים - כולל שני מקרי מוות - כשמפעילת הפארק והרגולטור המדינתי המשיכו לאשר את הפעלת האטרקציה חרף אזהרות חוזרות ונשנות.
X2 נחשבת לרכבת ההרים האייקונית של הפארק, ומתהדרת בכינוי "טקס חניכה לכל מבקש ריגושים אמיתי". במהלך הנסיעה בתחילת יולי נחבט ראשה של גיין שוב ושוב במשענת המושב. לפי רישומי אמבולנס, מיד לאחר הירידה מהרכבת היא הקיאה, ותוך זמן קצר איבדה הכרה. צוות הפרמדיקים שהגיע מצא אותה חסרת הכרה. סריקת CT העלתה דימום תת-קשיתי חמור (דימום בין הגולגולת למוח, שנגרם לרוב מחבלה) ועלייה בלחץ התוך-גולגולתי, וגיין נותחה בדחיפות. היא התעוררה מלאת הכרה רק כעבור כשבועיים, מגולחת ראש ועם כ-20 סיכות בקרקפתה, ונאלצה ללמוד מחדש לדבר וללכת.
כשישה ימים לאחר מכן עלתה נעמי גריר-ווילקינסון, בת 25 מלוס אנג'לס, על אותה רכבת עם אחיה התאום ואחותה הצעירה. כמו גיין, גם היא איבדה הכרה זמן קצר לאחר הרכיבה ופונתה בדחיפות לניתוח מוח. לפי הוריה, הרופאים הודיעו להם כי בתם סבלה מפגיעה מוחית טראומטית חמורה ושעליהם להיערך לתרחיש הגרוע ביותר. למעלה מחודש לאחר מכן היא עדיין מונשמת, מוזנת בזונדה ונמצאת בתרדמת. אביה אמר לכתבי CNN שמי שהחליט להשאיר את הרכבת פעילה "צריך לתת דין וחשבון", והוסיף: "זה חייב להיפסק". נציג מטעם Six Flags הציע למשפחה ארוחת מקדונלד'ס בלילה שבו הגיעה למיון - ומאז לא יצר איתם קשר נוסף.
שלושה נוירוכירורגים שטיפלו בגיין ובגריר-ווילקינסון כתבו בהודעה משותפת כי מדובר ב"אירוע טראומטי של האצה-האטה מהירה שהתרחש במהלך נסיעה באטרקציית X2".
מה הופך את X2 למסוכנת יותר?
מה שמייחד את X2 מרכבות הרים אחרות הוא היותה רכבת "מהדור הרביעי": מושביה מסתובבים ב-360 מעלות סביב המסילה בזמן שהרכבות דוהרות במהירות של כ-130 קמ"ש למשך כשתי דקות. בעולם כולו קיימות רק שתי רכבות הרים נוספות מסוג זה - אחת בסין ואחת ביפן, שנסגרה זמנית בשנה שעברה בעקבות פציעה קטלנית של עובד תחזוקה שבדק אותה.
הבנייה של X2 גררה בעבר את החברה שייצרה אותה לפשיטת רגל, אחרי טעות בחישוב העלויות, והרכבת - שנקראה בתחילה סתם X - נפתחה חודשים באיחור בינואר 2002. Six Flags תכננה אותה מחדש ב-2007, אך גם לאחר שנפתחה מחדש כ-X2 שנה לאחר מכן, הייתה מושבתת לעיתים קרובות. דבר מכך לא הרתיע חובבי רכבות הרים מלהגיע במיוחד כדי לחוות אותה.
בדיקת תיקים רפואיים, עדויות משפטיות ותביעות שביצע CNN מצאה יותר מתריסר דיווחים על פציעות חמורות ואשפוזים הקשורים ל-X2 לאורך כמעט שני עשורים - בהם רוכבים שנותרו עם נכויות משנות חיים, נכנסו לתרדמת, ושניים שמתו מפצעיהם. מפעילי הפארק, מצידם, קיבלו במשך השנים עשרות תלונות נוספות על פציעות ראש וצוואר בעקבות הרכיבה, כפי שעולה ממסמכים פנימיים שצוטטו על ידי מומחה מטעם תובעת באחת התביעות.
בספטמבר 2014 חשה סלינה או'ניל, אז בת 17, שמשהו אינו כשורה מיד לאחר שירדה מ-X2. ראשה כאב והיא התקשתה לראות וללכת ישר; רגלה החלה לרעוד באופן בלתי נשלט, ולמחרת, בביקור אצל רופא, עברה התקף. באבחון התגלה שהיא סובלת מדימום תת-קשיתי - פציעה מסכנת חיים - שיוחס ישירות לרכיבה. תיקים פנימיים של הפארק שהתגלו במהלך התביעה שהגישה הראו כי לפחות חמישה רוכבים נוספים פנו לבית חולים בתלונות על כאבי ראש עוד לפני מקרה זה, וכי כבר ב-2009 סבל גבר בן 62 מפגיעה מוחית טראומטית לאחר רכיבה על אותה אטרקציה.
מקרים נוספים נערמו בשנים שלאחר מכן: אישה בת 50 אושפזה חמישה ימים ואובחנה עם פגיעה מוחית טראומטית ודימומים תת-קשיתיים מרובים לאחר רכיבה בפברואר 2020; ואישה בת 46 שנאלצה לפרוש מלימודי סיעוד בעקבות סחרחורות מתמשכות, ערפול מחשבתי וכאבי ראש כרוניים לאחר רכיבה ב-2021.
תסמונת "התינוק המטולטל"
כריסטופר הולי, בוגר קולג' בן 22, רכב על X2 ביוני 2022 עם בן דודו ואחיו. לפי מסמכי בית משפט, השלושה חבטו בראשם שוב ושוב על משענת המושב תוך כדי שהוטחו כמו "בובות סמרטוטים". מיד לאחר הירידה מהרכבת החל הולי לחוש סחרחורת ואז קרס מחוסר הכרה. הוא פונה לבית חולים סמוך, שם גילו המנתחים דימום מוחי כה חמור עד שהמוח נדחק לצד אחד של הגולגולת. כשפתחו המנתחים את גולגולתו, המוח כבר היה נפוח עד כדי כך שהחל לבלוט מהפתח שנוצר בניסיון להקל על הלחץ התוך-גולגולתי.
הולי, שהיה שחקן שאף להצליח ונהנה מבריאות מצוינת לפני עלייתו על הרכבת, מת פחות מעשר שעות לאחר מכן. אותו צוות מנתחים שטיפל בו ניתח, ארבע שנים מאוחר יותר, גם את פמלה גיין. הנוירוכירורג שטיפל בו השווה את פציעותיו לאלה הנגרמות בתסמונת "התינוק המטולטל" ( בגלל חבלת ראש מכוונת), והרשויות קבעו כי מותו נגרם מטראומה קהה לראש כתוצאה מ"תאונה במתקן אטרקציה בפארק שעשועים". מסמכים פנימיים של הפארק העלו כי בשלוש השנים שקדמו למותו התקבלו לפחות 70 תלונות על פציעות ראש וצוואר מרוכבי X2.
זהו מקרה המוות השני המיוחס לרכבת: כבר ב-2010 מתה הילדה פריאס, אם חד-הורית בת 28, לאחר נסיעה במתקן X2; מומחים רפואיים אז שיערו כי מותה נגרם מקרע במום מוחי קיים שהוחמר בעוצמת הרכיבה.
הרגולטור עצם עין
בעקבות מותו של הולי הורו רשויות קליפורניה ל-Six Flags לסגור מיד את X2 ולהשאירה במצבה לצורך בדיקה - אך תוך ימים אושר לפארק לפתוח אותה מחדש. לפי מסמכים שנחשפו בעדות מנהל התחזוקה של הפארק, הרגולטורים כלל לא ידעו שצוות התחזוקה החליף גלגל באחד מקרונות הרכבת עוד לפני שביצעו את הבדיקה. הבודקים מטעם רשות הבטיחות התעסוקתית של קליפורניה גם לא ראיינו עדים או מומחים רפואיים כחלק מהבדיקה, אלא הסתמכו - כמקובל לפי תקנות המדינה - על נתוני בטיחות ובדיקות שסיפקה Six Flags בעצמה, שהראו כי הרכבת עומדת בתקנים. אותם תקנים, יש לציין, גובשו בידי ועדה שכוללת גם יצרני רכבות הרים ומפעילי פארקים.
עורכי הדין של הפארק הגנו על הרכבת בעבר בטענה כי שלט אזהרה מודיע לנוסעים על "סיכונים מובנים" בהשתתפות באטרקציה, וכי היא נבדקת באופן סדיר ושהכוחות הפיזיים שחווים הנוסעים אינם חזקים דיים כדי לגרום לפגיעה מוחית טראומטית ל"נוסע רגיל" ש"פועל לפי ההוראות".
Six Flags סגרה את X2 בערב 12 ביולי, יממה שלמה לאחר פציעתה של גיין, ומאז שומרת על שתיקה לגבי הסיבה לסגירה.
לינדיה וו, פרופסור להנדסת מכונות באוניברסיטת בריטיש קולומביה שחקרה השפעת רכבות הרים על המוח, אמרה כי לדעתה אין שום סיבה שרכבת הרים לא תוכל להיות מתוכננת כך שתמנע פציעות מהסוג הזה. לדבריה, הספרות המחקרית הקיימת מצביעה על כך שהסיכון הכללי לפגיעה מוחית טראומטית מרכיבה על רכבות הרים נחשב נמוך מאוד - אך ייתכן שיש רכבות בסיכון גבוה יותר שדורשות בדיקה נוספת, ובהן X2. בריאן אייברי, פרופסור באוניברסיטת פלורידה המתמחה בבטיחות רכבות ובניהול סיכונים, אמר כי תקני הבטיחות הקיימים אינם מביאים בחשבון גורמים כמו תנועת הראש של הרוכב, מיקום הישיבה, והאם ראשו של הרוכב פוגע במשענת. לדבריו, שרשרת פציעות חוזרות ונשנות מאותה אטרקציה מהווה "איתות אזהרה ברור" שמצדיק בדיקה מקיפה של הרכבת.