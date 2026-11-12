במעייני הישועה מסרו כי צוות רב-מקצועי בכיר נלחם על חייה של היולדת, שחוברה גם למכשיר אקמו (ECMO) שמחליף פעולת לב-ריאה. המכשיר מחליף זמנית את פעולת הלב והריאות: הוא שואב את הדם אל מחוץ לגוף, מעשיר אותו בחמצן ומחזיר אותו למחזור הדם. האישה מאושפזת בטיפול נמרץ ניתוחי לב בשיבא, ועדיין מחוברת לאקמו.