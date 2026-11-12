יולדת בשנות ה-40 לחייה מאושפזת במצב קשה מאוד ביחידה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, לאחר שהובהלה לשם במצב קשה בעקבות תסחיף מי שפיר בלידה בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק. האישה, שאין לה מחלות רקע, עברה החייאה ממושכת. התינוקת חולצה בשלום ומצבה טוב. היא נשארת להמשך טיפול והשגחה.
במעייני הישועה מסרו כי צוות רב-מקצועי בכיר נלחם על חייה של היולדת, שחוברה גם למכשיר אקמו (ECMO) שמחליף פעולת לב-ריאה. המכשיר מחליף זמנית את פעולת הלב והריאות: הוא שואב את הדם אל מחוץ לגוף, מעשיר אותו בחמצן ומחזיר אותו למחזור הדם. האישה מאושפזת בטיפול נמרץ ניתוחי לב בשיבא, ועדיין מחוברת לאקמו.
תסחיף מי שפיר מתרחש בדרך כלל במהלך הלידה או זמן קצר אחריה. לפי ההסבר המקובל כיום, מי שפיר או חומר שמקורו בעובר חודרים למחזור הדם של האם, וגופה מגיב בתגובה חיסונית קיצונית, בדומה לתגובה אלרגית חריפה. התוצאה עלולה להיות קריסה פתאומית של הלב וכלי הדם, ירידה חדה ברמת החמצן בדם ופגיעה קשה במנגנון קרישת הדם, שמובילה לדימומים מסכני חיים.
אין דרך לזהות מראש מי תלקה בו, ואין בדיקה שמאבחנת אותו בוודאות: האבחנה נקבעת לפי התסמינים, לאחר שנשללו הסברים אחרים. מכיוון שהוא מתפתח במהירות, הטיפול נשען על תגובה מיידית של הצוות: החייאה, תמיכה בנשימה ובלחץ הדם, ועירויי דם כדי להשתלט על הדימום.
למרות נדירותו, תסחיף מי שפיר נחשב בכמה מדינות לאחד הגורמים המובילים לתמותת יולדות. לפי סקירה מקיפה שפורסמה בכתב העת האמריקני למיילדות וגינקולוגיה, הוא מופיע בלידה אחת מכל כ-15 אלף בצפון אמריקה, ובאחת מכל כ-54 אלף באירופה. בין 13% ל-30% מהנשים שלוקות בו מתות, וגם התינוקות נמצאים בסיכון גבוה: שיעור התמותה בקרבם נע בין 9% ל-44%.