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אבחנה של סרטן השד מלווה בחששות ובשאלות רבות: האם המחלה עלולה לחזור? אילו טיפולים קיימים? ואיך אפשר לשמור על שגרת החיים במהלכם? בשנים האחרונות חלה התקדמות משמעותית בטיפול במחלה, וכיום עומדות לרשות הרופאים אפשרויות מגוונות המותאמות למאפייני הגידול ולמצבה של כל מטופלת.

צילום: MEDNET

"חשוב להבין שסרטן השד הוא מחלה שעל פי רוב ניתנת לריפוי", מדגיש פרופ' אמיר זוננבליק, מנהל יחידת סרטן השד במערך האונקולוגי של בית החולים איכילוב. "לא תמיד, אין מאה אחוז, אבל על פי רוב היא ניתנת לריפוי. יש לנו היום ארסנל עצום של תרופות".

בפרק חדש של הפודקאסט "קו ראשון לסל", בהנחיית פרופ' איל שורצברג, מסביר פרופ' זוננבליק על החידושים בתחום, הדרכים להפחתת הסיכון לחזרת המחלה וחשיבות ההתמדה בטיפול.

לא כל גידול זהה: סוגי סרטן השד והטיפולים הקיימים

סרטן השד אינו מחלה אחת אחידה, אלא כולל תתי-סוגים ביולוגיים שונים, שלכל אחד מהם מאפיינים ודרכי טיפול משלו. "בהכללה, יש שלושה סוגים של גידולים", מסביר פרופ' זוננבליק. הסוג הנפוץ ביותר הוא סרטן שד החיובי לקולטנים להורמונים, בעיקר לאסטרוגן. הטיפול בו מבוסס על הפחתת רמות ההורמון בגוף או חסימת פעילותו. אלא שגם לאחר הסרת הגידול, הסיכון לחזרת המחלה עלול להימשך שנים, ולכן חלק מהמטופלות נדרשות לטיפול תרופתי ממושך.

לצד הטיפולים ההורמונליים המסורתיים, נכנסו בשנים האחרונות לשימוש תרופות מתקדמות הפועלות לעיכוב החלבונים המעורבים בחלוקת התאים הסרטניים. "אנחנו יודעים שהירידה ברמות האסטרוגן עשויה לעבוד, אבל זה לא מספיק", מציין פרופ' זוננבליק. "יש ציר עוקף, ציר שלם שעובד במקביל, שמכניס את התאים לחלוקה בלי קשר לעיכוב האסטרוגן". השילוב עם טיפול הורמונלי מאפשר לפעול נגד המחלה בשני מנגנונים משלימים, ובקרב מטופלות מתאימות עם סרטן שד מוקדם בסיכון מוגבר להישנות, טיפולים מסוימים מקבוצה זו מפחיתים את הסיכון לחזרת המחלה.

בדיקה לגילוי סרטן השד ( צילום: shutterstock )





"המטרה בסרטן השד היא לרפא", מדגיש פרופ' זוננבליק. לדבריו, גם לאחר הסרת הגידול, תאים סרטניים עלולים להתפשט לאזורים אחרים בגוף. לכן, הטיפולים האונקולוגיים המשלימים נועדו להפחית את הסיכון להתפתחות מחלה גרורתית בעתיד.

"ככל שהתוכנית מותאמת יותר - כך סיכויי הריפוי עולים"

לצד יעילות הטיפולים, אחד האתגרים המרכזיים הוא לאפשר למטופלות להתמיד בהם לאורך זמן תוך שמירה על איכות חייהן ."צריך לייצר איזון בין איכות החיים, שהתרופות כמה שפחות יפגעו באישה, לבין האפקטיביות שלהן, שיצליחו להפחית כמה שיותר את חזרת המחלה", מסביר פרופ' זוננבליק.

הטיפולים ההורמונליים נמשכים לעיתים חמש שנים ואף יותר, ואילו מעכבי החלבונים במסגרת הטיפול המשלים בסרטן שד מוקדם, ניתנים במשך שנתיים או שלוש, בהתאם לתרופה. במהלך הטיפול נדרש לעיתים מעקב רפואי הכולל בדיקות דם והתאמות מינון, במטרה להתמודד עם תופעות הלוואי ולשמור על רצף טיפולי.

למרות ההתקדמות הרפואית, אין טיפול אחד שמתאים לכל המטופלות. בחירת הטיפול תלויה בסוג הגידול, שלב המחלה, מחלות הרקע ומאפייניה האישיים של כל אישה." לייצר את האיזון בין התרופות השונות, להתאים אותן לאישה, לסוג הגידול, לאופי שלה ולמחלות הרקע שלה - כל זה האומנות של האונקולוג", מסכם פרופ' זוננבליק. "ככל שבונים תוכנית מותאמת אישית טובה יותר, כך האפקטיביות תהיה טובה יותר, המצוקה והסבל יהיו פחותים וסיכויי הריפוי יעלו".