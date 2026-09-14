כבר מילדותה צעדה ד"ר שירן סודרי במסלול ההצלחה, וסימנה V על כל משימה מאתגרת שנטלה על עצמה - והן רבות ומגוונות. "אבל בדבר אחד כל כך בסיסי וחשוב לא הצלחתי עדיין, וזה למצוא לעצמי בעל. התמסרתי לעבודה ולצורך שלי להתקדם, להצטיין ולבלוע את החיים, ואת נושא הזוגיות שמתי בצד. אבל עכשיו, כשאני בת 36, הרצון והצורך שלי בזוגיות, בקרבה ובמשפחה כל כך גדולים, שאפילו התמיינתי ל'חתונה ממבט ראשון".

גלריה "זה מקצוע יפה לדעתי, שמכיל ומשלב אופציות שונות". ד"ר שירן סודרי ( צילום: דוברות המרכז הרפואי שיבא )

"אני מחפשת בן זוג שלצדו אוכל לכבות את המנועים הפנימיים שלי, ואת מנגנוני ההפעלה שמסתובבים אצלי במוח 24/7, ברצף. הוא צריך להיות מחובר. שורשי. כזה שאוהב אדמה. אשמח למושבניק שבאמצע הלילה, למשל, יגיד לי: 'שירן, את באה? הולכים לחלוב', או משהו בסגנון. ובעיקר - שיהיה גבר גבר", מתוודה ד"ר סודרי.

חיפה לא יצאה ממני

ועד שהמועמד יגיע ויציג את העדפותיו, נכיר את הכלה. ד"ר שירן סודרי, רווקה בת 36, מומחית ברפואת שיניים וכירורגיית פה, פנים ולסתות. עובדת בשיבא. בת בכורה, עם אח צעיר ממנה בשלוש שנים, להורים צעירים ממוצא מרוקאי - מוצא שהיא מקפידה להדגיש. גיל האב בלידתה היה 24, גיל האם 22. "נולדתי וגדלתי בחיפה, ואני מחוברת לעיר הזאת בעבותות. גם עכשיו, כשיצאתי מחיפה ואני גרה כבר שנתיים במיקום שווה בתל אביב - חיפה לא יצאה ממני".

המון פעמים שרפתי את הרצפות במועדונים עד שתיים לפנות בוקר, רוקדת ונהנית, חוזרת לדירה שלי, נזרקת על המיטה, ומתעוררת בחמש בבוקר כדי לנסוע למעבדה ולהאכיל את חיות המעבדה שלי

גילם הצעיר של ההורים יצר משפחה שמתפקדת יותר כמועדון חברתי - ארבעה חברים שמרבים לטייל ולעבור חוויות יחד, בארץ וברחבי העולם. "בצבא שובצתי ל-8200, וכשהשתחררתי נחטפתי לעבודה שווה בהיי-טק, שקצת בלבלה אותי בנוגע לבחירת הקריירה. באותו זמן", היא מתארת, "התלבטתי בין לימודי רפואה ללימודי היי-טק. כשבחרתי באופציה השנייה, נרשמתי לטכניון למה שנחשבה תוכנית לימודים יוקרתית ומאתגרת, המשלבת הנדסת חשמל ופיזיקה.

"כשחזרתי הביתה וסיפרתי להוריי שהתקבלתי, אמא שלי אמרה לי: 'כל החיים אמרת שאת רוצה להיות רופאה - אל תוותרי על החלום שלך'. וכיוון שבטכניון ניתנת האפשרות לדחות את הקבלה ללימודים בשנה, הקשבתי לאמא שלי ונרשמתי לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב, כי זה מקצוע יפה לדעתי, שמכיל ומשלב אופציות שונות. למשל: אני נשארת רופאה, כי אני מטפלת באנשים. אני גם מהנדסת, שלומדת ומיישמת טכנולוגיות חדשות ומאתגרות בתחום רפואת הפה והגילוי המוקדם. ובסוף אני גם אמנית, שמטרתה לבנות למטופלים את החיוך המושלם".

סטודנטית ביום, מפיקת מסיבות בלילה

לראשונה בחייה מצאה את עצמה לבד בעיר הגדולה, והתמסרה לכל מה שהציעה. "הייתי סטודנטית ביום, ויחצ"נית ומפיקת מסיבות בלילה. זה התאים לי בול, כי אני פריקית של מוזיקה במנעד רחב". די מהר התאהבה ילדת הגלים החיפאית - שאוהבת את הים וגולשת עד היום - בחיי הלילה. "המון פעמים שרפתי את הרצפות במועדונים עד שתיים לפנות בוקר, רוקדת ונהנית, חוזרת לדירה שלי, נזרקת על המיטה, ומתעוררת בחמש בבוקר כדי לנסוע למעבדה ולהאכיל את חיות המעבדה שלי. בדיעבד אני יכולה להגיד בביטחון: אם לא הייתי רופאה, הייתי די-ג'יי".

"מגשימה את עצמי מקצועית". ד"ר שירן סודרי עם עמיתיה בחדר הניתוח ( צילום: דוברות המרכז הרפואי שיבא )

כשסיימה את חובותיה בפקולטה לרפואת שיניים, נרשמה ללימודי תואר M.Sc במדעי הרפואה באוניברסיטת תל אביב, ובעקבות מחקר שיזמה נכנסה בשנת 2020 לרשימת הרופאים המבטיחים מתחת לגיל 30 של מגזין פורבס. "המחקר שהדליק את עורכי המגזין, ושבגללו הכלילו אותי ברשימה, היה ניסיון לפתח שיטה חדשה לאיתור גידולים בחלל הפה. סרטן הפה נחשב לשישי בשכיחותו, והוא לא מתגלה רק בגברים מבוגרים ומעשנים - בדורות הבאים אנחנו מאבחנים אותו גם בקרב צעירים וצעירות לא מעשנים, וגם בילדים. מדובר בסרטן אלים ביותר, שרושם שיעור הישרדות של 50% בלבד לחמש שנים".

שיטת האבחון שהמציאה, בהנחיית פרופסורים מבר אילן ומאוניברסיטת תל אביב, היא לא פולשנית, זמינה ויעילה, לדבריה. "ההמצאה שלי נועדה לאתר גידולים סרטניים כבר בשלבים המוקדמים, והיא מתבססת על הזרקת ננו-חלקיקי זהב מצופים בנוגדנים, שנקשרים ישירות לתאי הגידול. השלב הבא, אחרי ההזרקה, הוא סריקת לייזר פשוטה, שמאפשרת לראות היכן התקבצו החלקיקים - שכאמור מתבייתים על גידולים סרטניים. השאיפה, בגדול, היא להחליף את הצורך הפולשני בנטילת ביופסיה. וככל שתוצאות הניסוי בבעלי חיים ימשיכו להראות יעילות, אני מקווה שבאמצעות השיטה שלי ניתן יהיה גם לאבחן גרורות בצוואר".

במגרש של הגדולים

מנוע החיפוש שלה, המכוון על טורבו, המשיך לחפש תחומי השלמה למקצוע, והוביל אותה לקורס ברפואה אסתטית. "בקרב הרופאים רווחת הסטיגמה שרופא שמזריק חומרים למילוי קמטים ונפחים בפנים הוא קוסמטיקאי - לא רופא. אבל זו השמצה בוטה. כשהייתי בהסתכלות באיטליה והשתתפתי בניתוחים מורכבים, שבמהלכם שחזרו או שינו מיקום של ארובות העיניים ושל העפעפיים, הבנתי למה הלכתי גם על רפואה אסתטית לצרכים רפואיים. ובכל זאת - מה לא רופא במי שמזריק חומרי מילוי לאנשים בריאים, ומשפר את רווחתם ואת הדימוי העצמי שלהם?"

"אני חולה על הניתוחים האלה" ( צילום: דוברות המרכז הרפואי שיבא )

שנתיים אחרי שסיימה את לימודי רפואת השיניים והפנימה את גבולות הגזרה של המקצוע, חשה ד"ר סודרי צימאון לרפואה מאתגרת יותר, ועברה לכירורגיית פה, פנים ולסתות. את ההתמחות עברה בבית החולים פוריה (כיום המרכז הרפואי צפון) וסיימה בהצטיינות. "ההתמחות שם הייתה קשה ומדהימה באותה נשימה. כשסיימתי וחיפשתי שינוי ואתגר, הגעתי למקום שבעיניי הוא מספר אחת - מחלקת פה, פנים ולסתות בשיבא, הנחשבת ל'מגרש של הגדולים', שמאפשר לי לנתח הרבה, ובמקביל להשתתף בתוכנית SPARC, שמעודדת יזמות ופיתוח בקרב רופאים. וכמי שנמשכת לעולמות ההיי-טק, לפחות לפי שעה - אני מגשימה את עצמי מקצועית".