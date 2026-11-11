המחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) בסורוקה, שבית החולים מגדיר כפעילה ביותר בישראל, גדלה בכ-50% משטחה. האגף המורחב, הקרוי על שם פרנסיס ונתן קירש, נחנך אתמול (יום ג') בטקס במרכז הרפואי של כללית בבאר שבע, ונועד להגדיל את יכולת הקליטה של המחלקה, בשגרה ובחירום.

ההרחבה הוסיפה למחלקה כ-2,000 מ"ר, יותר מ-40 עמדות טיפול ושתי עמדות טראומה, כך שבסך הכול ימנה המלר"ד יותר מ-110 עמדות טיפול ושמונה עמדות טראומה. את הפרויקט יזם פרופ' אהוד דודסון, לשעבר מנהל סורוקה ומנכ"ל כללית, והוא התאפשר בזכות תרומה של משפחת קירש באמצעות פדרציית UJA של ניו יורק וקרן היסוד, בשותפות כללית ועיריית באר שבע.

גלריה יותר מ-110 עמדות טיפול ושמונה עמדות טראומה במלר"ד המורחב ( צילום: דוברות סורוקה )

תוספת של כ-2,000 מ"ר, יותר מ-40 עמדות טיפול ושתי עמדות טראומה ( צילום: דוברות סורוקה )

המלר"ד של סורוקה הוא שער הכניסה המרכזי לטיפול רפואי עבור תושבי הנגב, וחשיבותו התחדדה ב-7 באוקטובר, כשצוותי בית החולים התמודדו עם אירוע רב הנפגעים הגדול בתולדות המדינה: בתוך יממה אחת טופלו במלר"ד 674 פצועים, אזרחים ואנשי כוחות הביטחון, רבים מהם במצב קשה ואנוש.

גם יאיר אביטל, תושב קיבוץ בארי ומפקד כיתת הכוננות, נפצע קשה באותו יום וטופל במלר"ד סורוקה. "כשהגעתי למלר"ד סורוקה קיבלתי בפעם הראשונה תרופות לכאבים, אחרי יום של סבל שלא יתואר", סיפר בטקס. "פגשתי עיניים טובות, לב ענק וסבלנות אמיתית. לא ויתרתם, והמשכתם במשך כל כך הרבה זמן להקשיב לי ולעזור לי למצוא את משפחתי".

החלטות של דקות

מנהל סורוקה, פרופ' שלומי קודש, אמר בטקס: "המלר"ד הוא מקום שבו מתקבלות החלטות מצילות חיים, ושבו דקות בודדות עשויות לשנות את מסלול חייו של אדם. מלר"ד ממוגן ומורחב אינו רק הבטחה למוכנות עתידית - חשיבותו כבר הוכחה במבחן המציאות". לדבריו, עבודות הבנייה בבית החולים נמשכות, ותוכניות רבות נוספות עוד בדרך.

פרופ' דן שוורצפוקס, סגן מנהל סורוקה ומנהל המיון הפנימי והאמבולטורי, תיאר את המלר"ד כנקודת המפגש הראשונה של רבים מהמטופלים עם בית החולים: "הם מגיעים אלינו ברגעים של כאב, דאגה וחוסר ודאות, ומפקידים בידינו את בריאותם, ולעיתים גם את חייהם".

הסרת הלוט בטקס חנוכת מיון המלר"ד המורחב ע"ש פרנסיס ונתן קירש בבית החולים סורוקה ( צילום: דוברות סורוקה )

מימין: ראש העיר באר שבע רוביק דנילוביץ, סגן מנהל סורוקה ומנהל המיון פרופ' דן שוורצפוקס, מנכ"ל משרד הבריאות היוצא משה בר סימן טוב, פרופ' אהוד דודסון שניהל בעבר את סורוקה ואת כללית, יו"ר דירקטוריון כללית יוחנן לוקר, קרלי מייזל - מנכ"לית Kirsh Philanthropies, פרופ' שלומי קודש - מנהל סורוקה ומארק מדין - סגן נשיא בכיר ב-UJA-Federation of New York ( צילום: דוברות סורוקה )

מנכ"ל משרד הבריאות היוצא, משה בר סימן טוב, ציין שלאורך המלחמה קלט סורוקה את מספר הפצועים הגדול ביותר, והתייחס גם לשותפות בין אנשי הצוות: "סורוקה הוא דוגמה לחברה הישראלית שאנחנו רוצים לראות - מקום שבו אנשים מכל חלקי החברה הישראלית עובדים יחד, במיוחד בימים של פילוג וקיטוב. חשוב לשמור על שמורת הטבע הזו".