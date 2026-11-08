עבור מיליוני אמריקנים, תוצאות בחירות האמצע לקונגרס עשויות להשפיע על אחת ההוצאות שמכבידות עליהם מדי חודש: ביטוח הבריאות. בסוף השנה שעברה פקע הסיוע המוגדל של הממשל לרכישת ביטוח, והתשלום החודשי של חלק מהמבוטחים הוכפל ואף שולש. כשלושה מיליון בני אדם ויתרו לחלוטין על הביטוח, ואחרים עברו לתוכניות זולות יותר שמעניקות כיסוי מצומצם יותר. כעת, בעקבות הניצחון הסוחף של הדמוקרטים בבחירות האמצע, הניסיון להחזיר את הסיוע צפוי לעמוד במרכז סדר היום של הקונגרס החדש.

לפי דיווחי NBC News ו- CBS News , השליטה של הדמוקרטים בבית הנבחרים ובסנאט תאפשר להם לקדם מהלכים להוזלת הביטוח והתרופות ולהרחבת הכיסוי הרפואי. במקביל, הם יוכלו להפעיל את סמכויות הפיקוח של הקונגרס כדי לבחון את מדיניות הבריאות של ממשל טראמפ, ובכלל זה את השינויים בהמלצות החיסונים.

גלריה הדמוקרטים מבקשים להחזיר את הסיוע לרכישת ביטוח בריאות ולהקל על מיליוני מבוטחים ( צילום: Shutterstock )

אבל הרוב בקונגרס לבדו לא יספיק: כדי להפוך את ההבטחות לחוקים, הדמוקרטים יצטרכו גם את חתימתו של הנשיא דונלד טראמפ, שבסמכותו להטיל וטו על החקיקה. לפני הבחירות הוא איים להפוך ל"מר וטו" אם הדמוקרטים ישתלטו על הקונגרס, אך לאחריהן כבר נשמע מפויס יותר. "אני לא רוצה פשוט לשבת שם שנתיים ולהטיל וטו על הכול", אמר בריאיון ל "פוליטיקו" . "גם הם רוצים לראות דברים קורים".

פרופ' נדב דוידוביץ', ראש תחום מדיניות בריאות במרכז טאוב, והפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בר אילן, סבור שלתוצאות הבחירות עשויה להיות משמעות גם עבור ישראל. "בחירות האמצע מסמנות נקודת מפנה במאבק על עתיד הרפואה ובריאות הציבור בארה"ב, שיש לו השפעה ישירה גם עלינו", הוא אומר. "בשנתיים האחרונות ראינו כיצד מהלכים שהוביל שר הבריאות רוברט קנדי ג'וניור, מצמצום כוח האדם והתקציבים בסוכנויות המחקר והבריאות ועד התערבות בהרכב הוועדה המייעצת לחיסונים ובלוח החיסונים, ערערו תשתית מקצועית שנבנתה במשך עשרות שנים".

לדבריו, גם אם סמכות הווטו של טראמפ תגביל את יכולתם של הדמוקרטים להשיב את הסיוע לרכישת ביטוח ולבטל קיצוצים בכיסוי הרפואי, השליטה בוועדות הקונגרס תעניק להם כלי פיקוח משמעותיים. "היכולת לקיים שימועים, לדרוש שקיפות בהסכמים עם חברות התרופות ולבחון את הפגיעה בתוכניות החיסונים יכולה לספק הגנה חשובה למדע ולרפואה מבוססת ראיות", הוא אומר.

צילום: דני מכלס, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' דוידוביץ' מדגיש כי ההשלכות חורגות מגבולות ארה"ב. "מערכת הבריאות הישראלית נשענת לא פעם על הסטנדרטים והרגולציה האמריקניים, ולכן בלימת ההתערבות הפוליטית בתחום החיסונים היא בשורה חשובה גם עבורנו. ההגנה על עצמאותן המקצועית של הוועדות המייעצות ושל סוכנויות הבריאות אינה עניין אמריקני פנימי בלבד. להחלטות של ה-FDA ושל ה-CDC יש השלכות ישירות על מדיניות החיסונים, על אמון הציבור ועל היערכות מערכות הבריאות בישראל ובעולם".

המאבק על מחיר הביטוח

אחד היעדים הראשונים של הדמוקרטים הוא להחזיר את הסיוע המוגדל לרכישת ביטוח בריאות במסגרת אובמה-קר, החוק שנועד להרחיב את הגישה לביטוח רפואי בארה"ב. הסיוע הורחב בתקופת הקורונה כדי להוזיל את התשלום למבוטחים, אך פקע לאחר שטראמפ והקונגרס שבשליטת הרפובליקנים לא האריכו אותו.

בינתיים, הביטוח ממשיך להתייקר. לפי KFF , ארגון אמריקני בלתי מפלגתי לחקר מדיניות בריאות, התשלום החודשי על תוכניות הביטוח המשמשות בסיס לחישוב הסיוע במסגרת אובמה-קר צפוי לעלות ב-2027 ב-13% בממוצע. לפי NBC News , זו השנה השנייה ברציפות שבה נרשמת התייקרות בשיעורים דו-ספרתיים. במקביל, הירידה במספר המבוטחים והעלייה בעלויות הטיפול הרפואי גורמות לכמה חברות ביטוח גדולות להפסיק להציע ביטוחים בשוק הזה.

אם הדמוקרטים יגיעו להסכם עם טראמפ, ההקלה עשויה לחול גם על תשלומים שכבר נגבו. לארי לויט, סגן נשיא בכיר למדיניות בריאות ב-KFF, אמר ל-NBC News כי אפשר יהיה להחזיר את הסיוע רטרואקטיבית מתחילת 2027, כך שמבוטחים ששילמו מחיר גבוה יותר יקבלו בחזרה את ההפרש. "הדבר עשוי גם להגדיל את מספר הנרשמים וגם להקל את העלויות למבוטחים הנוכחיים", אמר.

מפגינים מתאספים מחוץ לבניין הקונגרס בוושינגטון במחאה על הקיצוצים במדיקייד ובמדיקר. מרץ 2025. ( צילום: Aashish Kiphayet / Shutterstock )

אבל חלון ההזדמנויות קצר. ברוב המדינות בארה"ב ההרשמה לביטוח לשנת 2027 מסתיימת ב-15 בינואר, זמן קצר לאחר השבעת הקונגרס החדש. לסלי דאך, יו"ר ארגון Protect Our Care המזוהה עם הדמוקרטים, אמר ל-KFF Health News כי המפלגה תוכל לפעול גם להארכת ההרשמה, אך תצטרך לעשות זאת בתוך ימים מכניסתה לשליטה בקונגרס.

ד"ר יחזקאל עמנואל, שהיה יועץ מיוחד למדיניות בריאות בממשל אובמה, תומך בהחזרת הסיוע, אך מדגיש שיש למצוא לכך מימון ולתת מענה גם לאמריקנים שהביטוח שלהם מתייקר ואינם מבוטחים במסגרת אובמה-קר. "מחצית מכלל האמריקנים מקבלים את הביטוח שלהם דרך המעסיק", הזכיר בריאיון ל-NBC News.

מיליונים בסכנת אובדן ביטוח

מאבק מרכזי נוסף צפוי להתנהל סביב מדיקייד (Medicaid), תוכנית המספקת כיסוי רפואי לבעלי הכנסה נמוכה ולאנשים עם מוגבלויות, במימון משותף של הממשל הפדרלי והמדינות בארה"ב. הדמוקרטים מבקשים לבטל את הקיצוצים בתוכנית שנכללו בחוק המס וההוצאות של טראמפ, המכונה "החוק הגדול והיפה", ובמיוחד את הדרישה החדשה שלפיה מבוטחים רבים יצטרכו לעמוד בתנאי תעסוקה כדי לשמור על זכאותם.

לפי NBC News, מיליוני אנשים עלולים לאבד את הביטוח בגלל הדרישות האלה, גם אם הם עובדים, בשל הקושי להגיש את המסמכים הנדרשים ולעמוד בהליכים הבירוקרטיים. כמה מדינות כבר החלו ליישם את הדרישות לקראת כניסתן לתוקף ברחבי ארה"ב ב-1 בינואר.

בשבוע שעבר בלם שופט פדרלי בבוסטון חלק מהמהלך. הוא חסם הוראה שהייתה מחייבת אנשים עם מוגבלויות ומטופלים במצב רפואי שברירי להוכיח שמצבם חמור דיו כדי לפטור אותם מדרישות התעסוקה. השופט גם העניק למדינות שישה חודשים נוספים ליישום הדרישות במתכונת המקלה יותר.

מיליוני אמריקנים עלולים לאבד את הכיסוי הרפואי בשל דרישות תעסוקה וחסמים בירוקרטיים ( צילום: Shutterstock )

אלא שגם כאן, השליטה בקונגרס אינה מבטיחה לדמוקרטים הצלחה. לויט העריך בשיחה עם NBC News שטראמפ יטיל וטו על חקיקה שתבטל את הקיצוצים ב-Medicaid. המאבק על ביטולם עשוי להשתלב גם במשא ומתן על התקציב הפדרלי.

במקביל, הדמוקרטים עשויים לנסות להרחיב את הזכאות ל-Medicaid במדינות שטרם אימצו את ההרחבה המלאה שהוצעה במסגרת אובמה-קר. עשר מדינות עדיין לא עשו זאת, ובהן ג'ורג'יה, טקסס וויסקונסין, שבהן נבחרו כעת מושלים דמוקרטים.

אבל גם המסלול הזה ניצב בפני מכשול כספי: החוק של טראמפ ביטל תמריצים שנועדו לעודד מדינות להצטרף להרחבה. "אני חושבת שבהחלט נראה מאמצים להרחיב את הגישה ל-Medicaid", אמרה ל-NBC News מירנדה יאבר, מרצה למדיניות בריאות וניהול באוניברסיטת פיטסבורג. "אני פשוט לא יודעת איך תיראה הרחבת Medicaid בלי התמריץ הכספי המוגדל".

התרופות כבסיס להסכמה

הניסיון להוזיל את התרופות עשוי להיות אחד התחומים שבהם הדמוקרטים וטראמפ יצליחו לשתף פעולה. טראמפ כבר קידם את TrumpRx, אתר לרכישת תרופות מרשם במחירים מוזלים, והסכמי תמחור לפי עקרון "המדינה המועדפת ביותר", המבוסס על השוואה למחירים במדינות אחרות. בשתי המפלגות הועלו הצעות להשתמש במחירי התרופות בחו"ל כבסיס לקביעת המחירים בארה"ב, להגביל פטנטים על תרופות מסוימות ולרסן את פעילותן של חברות המנהלות משא ומתן על מחירי תרופות והנחות מטעם חברות ביטוח ומעסיקים.

לצד האפשרות לשיתוף פעולה, הדמוקרטים מבקשים לבדוק כיצד הושגו ההסכמים שטראמפ כבר חתם עליהם. לפי KFF Health News , במוקד עומדות הסכמות חשאיות עם חברות תרופות על תמחור מוצריהן בתמורה להקלות במכסים. החוזים והמסמכים הנוגעים להסכמים לא פורסמו לציבור.

נושא נוסף שעשוי לחבר בין הצדדים הוא צמצום הדרישה לקבל אישור מחברת הביטוח לפני קבלת טיפולים מסוימים. המנגנון נועד לחסוך לחברות הביטוח כסף, אך רופאים ומטופלים טוענים שהוא מעכב טיפול רפואי נחוץ. ממשל טראמפ כבר נקט צעדים לריסון השימוש בו, והדמוקרטים עשויים לקדם חקיקה שתגביל אותו.

רוברט פ' קנדי ג'וניור צפוי לעמוד במוקד חקירות הדמוקרטים על השינויים שהוביל במדיניות החיסונים ( צילום: AP Photo / Chris O'Meara )

לפי הדיווחים, הדמוקרטים צפויים לבחון גם את העלייה בעלויות הטיפול בבתי החולים, את תוכניות הביטוח שמפעילות חברות פרטיות במסגרת מדיקר, תוכנית הביטוח הפדרלית לבני 65 ומעלה, ואת השימוש בבינה מלאכותית בקבלת החלטות רפואיות.

קנדי על הכוונת

לצד הניסיון לשנות את החקיקה, הדמוקרטים צפויים להשתמש בשליטתם בוועדות הקונגרס כדי לבחון את החלטות הממשל בתחום הבריאות. הם יוכלו לקיים שימועים, לדרוש מסמכים ולזמן בכירים לעדות. במוקד צפוי לעמוד שר הבריאות רוברט פ' קנדי ג'וניור, על רקע השינויים שהוביל בהמלצות החיסונים, צמצום כוח האדם בסוכנויות הבריאות וקיצוץ התקציבים לבריאות הציבור.

לפי NBC News, החקירות עשויות להתמקד בשינויים בהרכב הוועדה המייעצת לחיסונים, בלוח החיסונים המומלץ בארה"ב ובתוכנית הפדרלית לפיצוי אנשים שנפגעו מחיסונים. ברקע נרשמו השנה בארה"ב יותר מ-4,850 מקרי חצבת, המספר הגבוה ביותר זה לפחות 30 שנה. קנדי ספג ביקורת נרחבת והאשמות בנוגע להתפרצות המחודשת של המחלה.

בטווח הארוך, חלק מהדמוקרטים שואפים לשינוי מקיף עוד יותר: "מדיקר לכול", תוכנית ביטוח בריאות ממשלתית שתכסה את כלל האמריקנים. לצד ההצעה הזאת נשקלים צעדים מצומצמים יותר, ובהם הורדת גיל הזכאות למדיקר, תוכנית הביטוח הפדרלית המיועדת כיום לבני 65 ומעלה, והרחבת הכיסוי שלה כך שיכלול טיפולי שיניים ושירותים בתחום השמיעה. אלא שהרחבת התוכנית לכלל הציבור צפויה לעורר התנגדות מצד גורמים רבים במערכת הבריאות, ובהם רופאים, בתי חולים וחברות ביטוח, ולחייב הכרעות מורכבות בנוגע למימון ולמיסוי.