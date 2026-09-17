פיג'י הכריזה על HIV כמשבר לאומי בעקבות זינוק חד במספר האבחונים במדינה. ב-2025 אובחנו 2,016 בני אדם עם הנגיף - עלייה של 27% לעומת השנה שקדמה לה. הממשלה מעריכה כי כיום אחד מכל 60 מבוגרים במדינה חי עם HIV.

פיג'י הכריזה על HIV כמשבר לאומי בעקבות זינוק חד במספר האבחונים במדינה. ב-2025 אובחנו 2,016 בני אדם עם הנגיף - עלייה של 27% לעומת השנה שקדמה לה. הממשלה מעריכה כי כיום אחד מכל 60 מבוגרים במדינה חי עם HIV.

פיג'י הכריזה על HIV כמשבר לאומי בעקבות זינוק חד במספר האבחונים במדינה. ב-2025 אובחנו 2,016 בני אדם עם הנגיף - עלייה של 27% לעומת השנה שקדמה לה. הממשלה מעריכה כי כיום אחד מכל 60 מבוגרים במדינה חי עם HIV.