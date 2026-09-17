פיג'י הכריזה על HIV כמשבר לאומי בעקבות זינוק חד במספר האבחונים במדינה. ב-2025 אובחנו 2,016 בני אדם עם הנגיף - עלייה של 27% לעומת השנה שקדמה לה. הממשלה מעריכה כי כיום אחד מכל 60 מבוגרים במדינה חי עם HIV.
הנתונים חריגים במיוחד במדינה שבה חיים כ-900 אלף בני אדם. לפי תוכנית האו"ם למאבק ב-HIV ואיידס, UNAIDS, מספר ההדבקות החדשות בפיג'י גדל פי 12 בין 2010 ל-2025, והיא מתמודדת כיום עם אחד מקצבי העלייה החדים ביותר בעולם.
ב-UNAIDS מעריכים כי כ-9,100 בני אדם בפיג'י חיו עם HIV ב-2025. אלא שרק 39% מהם ידעו כי נדבקו, ורק 22% קיבלו טיפול אנטי-רטרו-ויראלי. המשמעות היא שאלפי בני אדם במדינה עשויים לחיות עם הנגיף מבלי לדעת על כך או מבלי לקבל טיפול.
המשבר הגיע גם לתינוקות. לפי נתוני הממשלה, 59 תינוקות נולדו עם HIV במהלך 2025, ו-18 מהם מתו עוד לפני יום הולדתם הראשון.
מנתוני UNAIDS עולה כי בקרב המקרים שבהם ידועה דרך ההדבקה, יותר ממחצית קשורים להעברה במגע מיני, ויותר מ-42% קשורים להזרקת סמים. מדובר בשינוי משמעותי עבור התפרצות שבשלב מוקדם יותר התמקדה בעיקר בקרב משתמשי סמים בהזרקה, וכעת מעוררת חשש להתפשטות רחבה יותר באוכלוסייה.
ברקע נמצאת גם העלייה בשימוש במתאמפטמין בפיג'י. לפי "הגרדיאן", מיקומה של המדינה הפך אותה לחלק מנתיבי הסחר בסמים באזור האוקיינוס השקט, ובמקביל גדל השימוש המקומי בסם. הזרקות באמצעות ציוד לא סטרילי ומחסור בגישה למחטים נקיות תרמו להתפשטות HIV, לצד סטיגמה סביב המחלה והיקף לא מספק של בדיקות וטיפול.
בעקבות ההכרזה מתכוונת הממשלה להרחיב את האפשרות לבצע בדיקות HIV בחינם, באופן וולונטרי וחסוי, ולהגדיל את הגישה לטיפול ולתרופות למניעת הדבקה. בין היתר מתוכננת הקמת תוכנית לחלוקת מחטים ומזרקים נקיים למשתמשי סמים, שבשבילה צפויים להידרש גם שינויי חקיקה.
הממשלה מתכוונת גם להרחיב את השימוש ב-PrEP - טיפול תרופתי שמפחית משמעותית את הסיכון להידבק ב-HIV - ולשפר את הגישה לאפשרויות מניעה ארוכות טווח, בהן זריקות הניתנות פעמיים בשנה. במקביל הוקמה ועדת קבינט שבה חברים חמישה שרים, במטרה להסיר חסמים ולהאיץ את ההתמודדות עם המשבר.
"פיג'י הכירה בדחיפות של הרגע ומגבירה את תגובתה", אמרה מנכ"לית UNAIDS ויני ביאנימה. לדבריה, המתרחש במדינה הוא גם תזכורת לכך שמגפת האיידס טרם הסתיימה, וכי התפרצויות HIV יכולות להשתנות במהירות.
ב-UNAIDS הדגישו כי ההכרזה נועדה לעודד פעולה ולא לעורר פחד, וכי HIV אינו מועבר במגע יומיומי. אדם שחי עם HIV, מקבל טיפול יעיל ומגיע לעומס נגיפי שאינו ניתן לזיהוי אינו מעביר את הנגיף במגע מיני.