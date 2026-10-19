סוגיה נפוצה העולה בקרב מטופלים היא השוואה מתמדת בין המצב האישי לסביבה הקרובה – בעל, חברה, אחות או קולגה לעבודה. פרופ' רז מבקש להבהיר כי נתון BMI זהה לחלוטין אינו מורה על מצב בריאותי זהה: "BMI הוא כלי שימושי שמבוסס על גובה ומשקל, אבל הוא לא מספר לנו את כל הסיפור. הוא לא אומר לנו איפה השומן מצטבר בגוף. למשל, הצטברות שומן באזור הבטן קשורה לסיכון רב למחלת לב כלי דם במוח וברגליים ופגיעה בכבד. לכן, נסתכל ונמדוד את היקף המותניים".