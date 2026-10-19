בשיתוף אלי לילי
בקרב הנאבקים בעודף משקל והשמנה, מדד ה-BMI (מדד מסת הגוף) משמש מזה שנים ככלי מרכזי להערכת מצבם הרפואי. אולם, הסתמכות בלעדית על המדד המחושב לפי גובה ומשקל בלבד עלולה להציג תמונה חלקית בלבד ולהתעלם מגורמי סיכון קריטיים. בסדרת הסרטונים "טיפ מחדר הרופא", פרופ' איתמר רז, מומחה בהשמנת יתר וסוכרת, מציג את הפרמטרים שמעבר ל-BMI ומסביר כיצד יש לפעול כאשר הירידה במשקל נעצרת.
ה-BMI מספר רק חלק מהסיפור
סוגיה נפוצה העולה בקרב מטופלים היא השוואה מתמדת בין המצב האישי לסביבה הקרובה – בעל, חברה, אחות או קולגה לעבודה. פרופ' רז מבקש להבהיר כי נתון BMI זהה לחלוטין אינו מורה על מצב בריאותי זהה: "BMI הוא כלי שימושי שמבוסס על גובה ומשקל, אבל הוא לא מספר לנו את כל הסיפור. הוא לא אומר לנו איפה השומן מצטבר בגוף. למשל, הצטברות שומן באזור הבטן קשורה לסיכון רב למחלת לב כלי דם במוח וברגליים ופגיעה בכבד. לכן, נסתכל ונמדוד את היקף המותניים".
לצורך הדוגמה, היקף מותניים בסיכון גבוה עומד על מעל 102 ס"מ בגברים ומעל 88 ס"מ בנשים, בעוד היקף מותניים בריא מוגדר כפחות מ-94 ס"מ בגברים ופחות מ-80 ס"מ בנשים.
כדי להבין מדוע השוואה לחברה או לאחות היא טעות רפואית, מספיק להסתכל על שתי נשים בעלות גובה ומשקל זהים לחלוטין: אצל אחת השומן יכול להתרכז בעיקר בירכיים ובזרועות (שומן תת-עורי נטול סיכון מטבולי משמעותי), בעוד אצל אחותה השומן מצטבר סביב האיברים הפנימיים בחלל הבטן (שומן תוך-בטני). בעוד הראשונה תיהנה מפרופיל סוכר ושומנים תקין בדם, השנייה עלולה לסבול מדלקת שקטה, כבד שומני, יתר לחץ דם ותנגודת לאינסולין – וכל זאת תחת אותו מספר מדויק ב-BMI. לכן המשקל היבש מטעה.
טיפ מחדר הרופא: מדד ה-BMI הוא חלק מהתמונה הרפואית, אך לא כולה. בביקור הבא מומלץ לשאול את הרופא: "מעבר ל-BMI, אילו מדדים נוספים חשוב לבדוק אצלי?"
המשקל נעצר? "לא סוף הדרך"
אתגר נוסף ושכיח בטיפול בהשמנה הוא שלב העצירה בירידה במשקל. מטופלים רבים חווים ירידה משמעותית בתחילת הדרך, אך בשלב מסוים המשקל הביתי מציג נתון קבוע שאינו זז במשך שבועות, דבר המוביל להנחה שגויה כי מדובר ב"מקסימום היכולת" של הגוף.
על החשש הזה משיב הפרופסור: "עצירה בירידה יכולה לקרות במהלך טיפול. הכלל הראשון הוא לא להפסיק את הטיפול, הכלל השני הוא לבדוק מול הרופא המטפל מה היה היעד שלך, איפה אתה נמצא ביחס אליו ומה נכון לעשות מכאן". בעניין העקרונות הרפואיים שיש לנקוט כשהמשקל "נתקע", הוא מפרט: "זו נקודה טובה לחזור לרופא, להעריך את ההתקדמות ולבדוק אם התוכנית עדיין מתאימה או שנדרש שינוי בטיפול".
טיפ מחדר הרופא: המשקל נעצר במהלך הטיפול? אין להניח עצמאית כי מדובר בסוף הדרך. מומלץ לחזור לרופא המטפל ולברר: "האם אני עדיין בדרך ליעד שלי?"
בשורה התחתונה
טיפול נכון בהשמנה דורש אבחון מעמיק מעבר למשקל היבש או למדד ה-BMI, לצד ניהול דינמי של התהליך הרפואי גם בעת עצירה בירידה. שילוב בין מדידת היקפי שומן בטני, בחינת מדדים מטבוליים והתאמת תוכנית הטיפול מול רופא המשפחה מהווים את המפתח לשמירה על הבריאות לאורך זמן.
בשיתוף אלי לילי, ללא מעורבות בתכנים
פורסם לראשונה: 10:02, 19.10.26