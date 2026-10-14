ד"ר אמיר זילכה, רופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי שערי צדק: "מיד עם האבחון כי התינוק סובל מדלקת קרום המוח חיידקית, הוא החל לקבל טיפול אנטיביוטי ובוצע מעקב וניטור הדוקים אחר מצבו. לצערנו, אנחנו נתקלים במקרים של תחלואה שעלולה להיות מסכנת חיים אותה ניתן למנוע באמצעות חיסון יעיל ובטוח. חיידק ההמופילוס אינפלואנזה B גורם לדלקת קרום המוח, לזיהום בדם (אלח דם) ולדלקת ריאות. תסמיני המחלה כוללים בין היתר חום, כאבי ראש, הקאות וערפול הכרה. מעבר לסכנות הבריאותיות המיידיות ואף מסכנות החיים, לדלקת קרום מוח חיידקית עלולות להיות השפעות ארוכות טווח על בריאות הילדים ותפקודם הנוירולוגי".