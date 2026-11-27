בתה של תמר (כל השמות בכתבה בדויים) הייתה בת 10, תלמידת כיתה ה', כשאושפזה לראשונה בבית חולים פסיכיאטרי. בשמונה השנים שחלפו מאז עברה 28 פעמים בין בתי חולים לפנימיות פוסט-אשפוזיות, ובסך הכול בילתה יותר משלוש שנים במחלקות פסיכיאטריות. היום, בגיל 18, היא שוב גרה עם אמה. "היא חזרה הביתה באותו מצב שבו הייתה בגיל 10", סיפרה תמר. "יש ילדים שמגיעים לאשפוז אחד, מתאפסים וחוזרים למסלול, ויש ילדים שזה לא ככה איתם".

כשבתה הייתה בת 12, הסכימה תמר להעביר אותה לפנימייה פוסט-אשפוזית, בתקווה שמסגרת יציבה תאפשר לה להשתקם. בפועל זו הייתה תחילתה של שרשרת מעברים בין פנימיות למחלקות. "מביאים לפנימייה, חוזרת לאשפוז, מביאים לפנימייה, חוזרת לאשפוז. הבעיה הקשה היא שרוב הפנימיות הפוסט-אשפוזיות כושלות ולא מצליחות להחזיק את הילדים האלה, ואז יש את הדלת המסתובבת".

גלריה סכיזופרניה ( צילום: shutterstock )

לדבריה, המעברים התכופים והיעדר הרצף הטיפולי רק החריפו את מצבה של בתה. כשהייתה באחת הפנימיות אושפזה שלוש פעמים בתוך חצי שנה, וזמן קצר אחרי אחד השחרורים ביצעה ניסיון אובדני קשה. "כל כניסה ויציאה מבית חולים פסיכיאטרי מדרדרת את מצבו של הילד. הבת שלי לא התחילה עם ניסיונות אובדניים", אמרה תמר. "גם כאמא, בכל פעם שהילדה נכנסת לאשפוז, את מתה מחדש. ילד לא צריך לגדול במחלקה פסיכיאטרית, וגם היא לא גדלה שם. היא רק נבעטה הלוך ושוב בין משרד הבריאות למשרד הרווחה. כבר כשיצאה לפנימייה בפעם הראשונה, מנהל המחלקה אמר לי: 'היא עוד תשוב'".

תמר: כל כניסה ויציאה מבית חולים פסיכיאטרי מדרדרת את מצבו של הילד. הבת שלי לא התחילה עם ניסיונות אובדניים. גם כאמא, בכל פעם שהילדה נכנסת לאשפוז, את מתה מחדש. ילד לא צריך לגדול במחלקה פסיכיאטרית, וגם היא לא גדלה שם. היא רק נבעטה הלוך ושוב בין משרד הבריאות למשרד הרווחה

תמר סבורה שאת חלק מהאשפוזים אפשר היה למנוע בעזרת מערך תמיכה בקהילה: מעקב פסיכיאטרי רציף, בית ספר מתאים, טיפול נפשי לילדה והדרכת הורים. אלא שלדבריה, דווקא הילדים שמצבם מורכב במיוחד לא מוצאים מענה, אפילו בשוק הפרטי. "אף מטפל לא ייגע בהם, כי מפחדים, לא משנה כמה כסף אמא תשלם. משחררים אותם מהאשפוז לכלום. הילדים הכי קשים במדינה נשארים בלי כלום, ופשוט זורקים אותם שוב לאשפוז, כי מי ישחק איתה כשהיא מאיימת להתאבד?". ובסוף שמונה השנים האלה: "לקבל אותה במצב כל כך קשה, אחרי כל כך הרבה שנים, אני מפורקת, כי עשיתי הכול, כל מה שהמערכת אמרה לי לעשות".

21.3% באברבנאל, 7.5% בשלוותה

לפי דוח התוכנית הלאומית למדדי איכות של משרד הבריאות, שפורסם השבוע, כמעט אחד מכל שישה מטופלים ששוחררו ב-2025 מאשפוז פסיכיאטרי אושפז שוב בתוך 30 יום: 15.6%. בשנתיים האחרונות השיעור מתקרב ליעד שקבע המשרד, 15%, אבל מאחורי המספר עומדים אלפי מתמודדי נפש ובני משפחותיהם, ולחלקם זה מעגל שנמשך שנים. המדד בודק רק את החודש הראשון שאחרי השחרור, אבל "הדלת המסתובבת", כפי שמכונה התופעה, לא נעצרת שם.

לפי הדוח, אשפוזים חוזרים מלמדים על איכות הטיפול הפסיכיאטרי, בבית החולים ובקהילה, ועל הרצף שביניהם. הם פוגעים ברווחת המטופלים ומטילים נטל כלכלי על מערכת הבריאות. בין גורמי הסיכון שהדוח מונה: אשפוז ראשון קצר, תחלואה נלווית, התמכרויות, היעדר מעקב בשבוע הראשון שאחרי השחרור ושחרור בלי מסגרת תעסוקתית או שיקומית.

הדוח מראה גם פער בין בתי החולים הפסיכיאטריים למחלקות הפסיכיאטריות שבבתי החולים הכלליים. בבתי החולים הפסיכיאטריים ירד שיעור האשפוזים החוזרים מ-16.9% ב-2024 ל-15.4% ב-2025. במחלקות שבבתי החולים הכלליים הוא עלה מעט, מ-8.6% ל-9%. הדוח אינו מסביר ממה נובע הפער.

שיעור נמוך במיוחד של אשפוזים חוזרים. המרכז לבריאות הנפש שלוותה הוביל את הטבלה בדירוג מצוין ( צילום: יריב כץ )

בין בתי החולים עצמם הפערים גדולים עוד יותר. השיעור הגבוה ביותר נרשם במרכז לבריאות הנפש אברבנאל, 21.3%, ואחריו בשער מנשה (19.3%) ובמרכז לבריאות הנפש באר שבע (18.8%). בסך הכול חרגו מהיעד שישה מוסדות, כולם בתי חולים פסיכיאטריים. בין בתי החולים הפסיכיאטריים, השיעורים הנמוכים ביותר נרשמו בשלוותה (7.5%), בגהה (8.2%) ובהרצוג (10.9%). במחלקות שבבתי החולים הכלליים נע השיעור בין 2.5% בבית החולים האנגלי בנצרת ל-14.4% בשיבא.

שלושה שבועות, ואז החוצה

סיון ליוותה את בתה, שנמצאת היום בשנות העשרים המאוחרות לחייה, בתשעה אשפוזים בבתי חולים פסיכיאטריים. לדבריה, גם אחרי כל האשפוזים לא נבנתה לבת תוכנית טיפול ושיקום לטווח ארוך. "האשפוזים החוזרים נובעים בין היתר מכך שבאשפוז עצמו לא עושים טיפול יסודי. הרבה פעמים מטפלים בסימפטומים, אבל לא בונים תוכנית שתעזור למטופל להשתקם באמת, לצאת לעולם, להחזיק את עצמו, לעבוד, לתפקד ולא לחזור לאשפוז".

"את חושבת שבשלושה שבועות אפשר לטפל לעומק בטראומה, למשל, או בהפרעת אכילה? זה פרק זמן שבו הם רק מתאקלמים ומתחילים לבנות אמון בצוות, ואז מוציאים אותם החוצה בלי כלום, לריק", הוסיפה. לדבריה, הקושי גדל כשמדובר במתמודדים עם כמה הפרעות במקביל, כי מחלקה שמתמחה בהפרעה אחת לא בהכרח נותנת מענה לתחלואה הנלווית.

סיון: את חושבת שבשלושה שבועות אפשר לטפל לעומק בטראומה, למשל, או בהפרעת אכילה? זה פרק זמן שבו הם רק מתאקלמים ומתחילים לבנות אמון בצוות, ואז מוציאים אותם החוצה בלי כלום, לריק

"כל הקונספט של בתי חולים פסיכיאטריים פשט רגל", אמרה סיון. "זה כמו לשים פלסטר על פצע מודלק שצריך טיפול עומק. היו מקרים שהגענו למיון עם אמירות אובדניות, עם רצון לסיים את החיים, ולא קיבלו אותה לאשפוז. היום, גם כשצריך, אנחנו לא כל כך רוצים להחזיר אותה לאשפוז, כי אנחנו יודעים איך זה ייגמר. התחושה היא שאם יש מורכבות או תחלואה כפולה, פשוט לא רוצים לעבוד קשה. צריך לתת יותר מקום לבתים מאזנים ולמסגרות שלא פועלות לפי תכתיבים מיושנים". לדבריה, גם אבחון מוטעה או חלקי עלול להוביל לטיפול לא מתאים, ובעקבותיו לאשפוז נוסף.

"אנחנו לא כל כך רוצים להחזיר אותה לאשפוז, כי אנחנו יודעים איך זה ייגמר". אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

למעגל הזה, לדבריה, יש מחיר כבד גם למשפחה. "זה מטלטל מאוד. כל פעם שמטופל יוצא מהטיפול, הוא בעצם נזרק וחווה נטישה, ומצבו לא משתפר. עוברת תקופה עד שהוא מתייצב שוב, תקופה של סבל נורא בשבילו ובשביל המשפחה, ובנוסף אתה צריך לדאוג בעצמך לשיקום ולטיפול חלופי, כי לא דאגו לו להמשך טיפול".

17 שנים בין אשפוז לאשפוז

חיים (35) מאושפז גם בימים אלה במחלקה פסיכיאטרית. בשבילו זה לא אירוע חריג אלא שגרה של 17 שנים, שבהן הוא מתמודד עם סכיזופרניה ולצדה התמכרות לסמים. אביו, פעיל בעמותת "משפחות לבריאות הנפש", העריך שבנו אושפז עד היום בין 10 ל-15 פעמים. "בכל פעם שנדמה שיש נקודת אור, הקרקע שוב נשמטת מתחת לרגלינו", אמר.

לדבריו, בבסיס המצוקה עומד פער מערכתי עמוק: אין מענה משולב ומתואם למי שסובלים מתחלואה כפולה, מחלת נפש לצד התמכרות. "בתי החולים לא מסוגלים להתמודד עם זה בכלל. בסמכותם יש רק את הצד הבריאותי, הגמילה שייכת בכלל למשרד הרווחה, ואין ביניהם סנכרון. הטיפול במתמודדי נפש שמשתמשים גם בחומרים פשוט אינו שלם".

בקו התמיכה של העמותה נחשף האב למשפחות רבות שחיות במציאות דומה. "בתי החולים עושים את מיטב יכולתם, אבל היכולת שלהם מוגבלת, וכל השאר, כמו בתים מאזנים וקבוצות תמיכה, ניתן במשורה. מאזנים את המתמודדים בבית החולים, אבל אי אפשר להחזיק אותם שם לנצח. אין להם הרגלי חיים, הם מתקשים לשמור על הדירה נקייה, למצוא עבודה, לארגן את עצמם. הם גם בודדים מאוד, ואז שוב בורחים לסמים, וחוזר חלילה. כשהם יוצאים מאשפוז מצבם טוב יותר, אבל זמן קצר אחר כך הכול מתרסק".

"בהתחלה הרגשנו בושה גדולה מאוד, תחושה של אוזלת יד כהורה", תיאר האב. "זה מטלטל מאוד את המשפחה. חייתי חיים פעילים, אבל הרגשתי חור שחור. אחר כך אתה אומר לעצמך שזה הרע במיעוטו". בעמותה פועלים בימים אלה להקמת בית מאזן בתל אביב למתמודדים עם תחלואה כפולה שכוללת התמכרות.

אותו צוות, גם אחרי השחרור

פרופ' שלמה מנדלוביץ', מנהל המרכז לבריאות הנפש שלוותה מקבוצת כללית, הסביר שאף ששיעור האשפוזים החוזרים הוא מדד מקובל בארץ ובעולם לאיכות הטיפול, לא כל חזרה לאשפוז פסיכיאטרי מעידה על כישלון. "בפסיכיאטריה זה שונה מרוב תחומי הרפואה. אם אושפזתי בגלל דלקת ריאות, שוחררתי וחזרתי אחרי שבוע, כנראה שמשהו בטיפול בי היה בעייתי. בפסיכיאטריה זה לא כל כך אבסולוטי, זה הרבה יותר רך, אבל זה עדיין מדד חשוב". לדבריו, לפעמים החזרה לאשפוז משקפת את איכות הטיפול, ולפעמים היא קשורה למטופל עצמו, למשל כשמי שאושפז בהסכמה מסרב להמשיך את האשפוז.

"מודל הרצף" שהפעיל המרכז לבריאות הנפש שלוותה הוכיח את עצמו ( צילום: יריב כץ )

אחת הדרכים לצמצם את האשפוזים החוזרים, לדבריו, היא רצף טיפולי בין האשפוז לקהילה. בשלוותה, שם נרשם ב-2025 שיעור של 7.5%, מחצית מהיעד, פועל מודל שבו הצוות שטיפל במטופל באשפוז ממשיך לטפל בו גם אחרי השחרור. "אם אני מתאשפז במחלקה א' לחמישה שבועות ומשתחרר, המחלקה היא שממשיכה לטפל בי. אני נשאר עם אותו צוות מטפל לאורך זמן, וזה יעיל מאוד. יש המון מטופלים שמשתחררים מאשפוז ואין להם טיפול המשכי, והם פשוט נופלים בין הכיסאות. במודל הרצף זה לא קורה". לדבריו, משרד הבריאות אימץ את המודל לפני כשנה, והוא מעניק תוספת תקציב, באמצעות מבחני תמיכה, למוסדות שמיישמים אותו.

צילום: שרון איתן כהן

אבל ליישם את המודל בכל המערכת קשה יותר. "המערכת כולה במצוקה. מדינת ישראל עשתה בארבע השנים האחרונות קפיצת דרך מטורפת בטיפול בבריאות הנפש, אבל עדיין חסרים המון מטפלים", אמר פרופ' מנדלוביץ'. "שורש העניין הוא בפיצול מבני: ברוב המקרים, הגוף שנותן את הטיפול באשפוז אינו הגוף שמטפל באדם לאורך זמן. רוב בתי החולים הפסיכיאטריים הם ממשלתיים, ובית חולים ממשלתי אפילו לא מחובר למערכות הממוחשבות של קופות החולים. אם אני פסיכיאטר בכללית ורוצה לראות את מהלך האשפוז של מטופל בבית החולים מרחבים, שהוא ממשלתי, אני לא יכול. בכללית יש לנו יתרון גדול מאוד, כי קופת החולים ובית החולים נמצאים תחת אותו גג". גם גהה, שבו נרשם השיעור השני הנמוך ביותר בין בתי החולים הפסיכיאטריים, שייך לכללית. לדברי פרופ' מנדלוביץ', משרד הבריאות פועל להקים בתוך בתי החולים הפסיכיאטריים מרפאות למטופלים מורכבים שעברו אשפוז, אבל זה מהלך שייקח זמן.

פרופ' שלמה מנדלוביץ': שורש העניין הוא בפיצול מבני: ברוב המקרים, הגוף שנותן את הטיפול באשפוז אינו הגוף שמטפל באדם לאורך זמן. רוב בתי החולים הפסיכיאטריים הם ממשלתיים, ובית חולים ממשלתי אפילו לא מחובר למערכות הממוחשבות של קופות החולים

לדבריו, החלופות לאשפוז שהתרחבו בשנים האחרונות, כמו בתים מאזנים, טיפולי יום ואשפוזי בית, הקלו במידת מה על המחלקות, אבל עדיין יש מחסור במיטות, בעיקר בפריפריה. המאמץ לא מתמקד בהוספת מיטות אלא בהרחבת האפשרויות שעומדות לפני המטופל. "לפני 10 שנים היו בשלוותה 45 עמדות לטיפול יום ו-139 מיטות אשפוז. היום יש לנו 139 מיטות ו-139 עמדות לטיפול יום, וזה בדיוק המהלך והמאמץ שאנחנו עושים".

פרופ' מנדלוביץ' הצביע על שני אתגרים מרכזיים. הראשון הוא כוח אדם: "איש מקצוע בבריאות הנפש שעובד בבית חולים כמו שלוותה מרוויח הרבה פחות ממה שהיה מרוויח בקליניקה, עובד עם מטופלים קשים הרבה יותר ובמערכת לחוצה הרבה יותר. שימור כוח האדם הוא אתגר גדול מאוד". השני הוא להבטיח שההשקעה לא תצטמצם. "בשנים האחרונות זכינו במשרד בריאות ובמשרד אוצר שחשבו הרבה מאוד על בריאות הנפש, והמערכת קיבלה תקציבים וחופש לייצר פתרונות. אנחנו לא יודעים מה יהיה בממשלה הבאה. במשך שנים רבות התקצוב בישראל היה פחות נדיב, ואנחנו מקווים שהשינוי יימשך, בייחוד בגלל המצב הנפשי והרגשי בארץ היום".

60 בתים מאזנים במקום 110

גם ליאור אביאל פרץ, סמנכ"לית שירותי שיקום וטיפול בעמותת אנוש, שפועלת למען מתמודדים עם מגבלה נפשית ולשילובם בקהילה, סבורה שהדרך לצמצם את האשפוזים החוזרים עוברת בהרחבת שירותי הטיפול והשיקום בקהילה ובהנגשתם. "התפיסה הזו עמדה בבסיס חוק שיקום נכי נפש בקהילה, שנחקק ב-2000, ואכן ראינו שינוי לאורך השנים, אבל אנחנו עדיין לא בנקודה שהיינו מצפים לה".

"אנחנו בשנים מורכבות של מלחמה ארוכה שלא נגמרת, ולא פלא שרואים עלייה במשברים נפשיים, אבל השירותים בקהילה מתקשים לתת מענה לצורך שהולך וגדל", אמרה. "ככל שהטיפול בשגרה אינטנסיבי ומעמיק יותר, ונותן לאדם תחושת משמעות וחיבור לקהילה ולתעסוקה, יש לו עוגנים ששומרים עליו ומונעים אשפוז. זה הולך יד ביד עם טיפול פסיכיאטרי נגיש, ואנחנו יודעים שהיום תורי ההמתנה ארוכים מאוד. עד שאתה פוגש פסיכיאטר, אתה כבר באשפוז, כי לא הצלחת להגיע לפני כן. זו אחת הסיבות שהנתון הזה לא מצליח לרדת".

צילום: עמותת אנוש

בעשור האחרון הקימה אנוש שישה בתים מאזנים, חלופה לאשפוז ללא עלות למטופלים, ובהם בית לנכי צה"ל בשיתוף משרד הביטחון, בית לנשים עם פוסט-טראומה ובתים לבני נוער. אבל לדברי אביאל פרץ, החלופות עדיין לא נגישות מספיק. "כשהקמנו את הבית המאזן הראשון, החזון של משרד הבריאות היה שבתוך שנה-שנתיים יהיו בישראל 110 בתים מאזנים. היום, עשור אחרי, יש כ-60, חצי מהמספר שדובר עליו". לדבריה, 110 בתים היו משנים את התמונה ומקלים באמת על בתי החולים, אבל הקמת בית מאזן כרוכה בעלויות גבוהות מאוד, שכנראה לא מאפשרות להרחיב את המערך במהירות. "לאנוש יש את הפריבילגיה להיות עמותה שיודעת לגייס גם פילנתרופיה".