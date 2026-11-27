מערכת הבריאות בכוננות מחשש למתקפת סייבר. בהודעה שהפיצה יחידת הסייבר של משרד הבריאות לבתי החולים אמש (ה') נכתב כי "התקבל דיווח ממספר מקורות על אינדיקציות להתארגנות לתקיפה רוחבית נגד מגזר הבריאות בישראל". במשרד קראו למוסדות הרפואיים להגביר את הערנות לקראת סוף השבוע ולדווח על כל חריגה. "וקטור התקיפה אינו ברור, ולכן יש להעביר מסר לצוותים בהקדם", הוסיפו.

בקופות החולים נערכים בהתאם. "נאלצנו להוריד את החיבור למערכות הקופה מחו"ל", עדכנה היום יחידת הטכנולוגיה של אחת מקופות החולים את עובדיה, והסבירה כי הצעד ננקט בעקבות אינדיקציות למתקפות סייבר נגד מגזר הבריאות בישראל. בקופת החולים הזו ציינו כי ההערכה היא שהחיבור יישאר מנותק "לפחות עד יום ראשון", וכי תימסר הודעה עם חידושו.

גלריה חשש ממתקפת סייבר. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

בקופת חולים אחרת מסרו כי לא נעשה שינוי בחיבורים של רופאים מחו"ל, אך הקופה הגביהה את חומות ההגנה בהתאם לפרוטוקולים סדורים, והגבירה את הדריכות לקראת מתקפה אפשרית. לפחות אחת מהקופות ניתקה את החיבור מחו"ל עוד לפני ההתרעה הנוכחית של משרד הבריאות.

בתי החולים על הכוונת

גיל מסינג, ראש המטה של חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט (Check Point), הסביר את ההיגיון שמאחורי הצעד: "ניתוק מחו"ל הוא דרך לצמצם משמעותית את הסיכון לגישה של גורמים לא ישראליים למערכות. ברגע שחוסמים גישה מרשת שאינה ממוקמת כאן, אם תוקף מנסה להיכנס מחוץ לישראל או למשוך מידע לשם, החסימה מונעת זאת".

"תוקפים מתוחכמים מבינים את זה, כמובן, ומנסים לייצר נקודת גישה ישראלית כחלק ממהלך התקיפה, למשל דרך גורם שנמצא בישראל, שכבר הודבק בנוזקה ושהתשתית שלו מנוצלת לתקיפה", הוסיף, וציין כי צעד כזה ננקט כבר בעבר, וייתכן שהוא ננקט מדי פעם.

לדבריו, ארגוני בריאות הם באופן מסורתי מהמטרות המותקפות ביותר, בישראל ובעולם. "רק בשבועות האחרונים ראינו עלייה משמעותית של 49% בתקיפות נגד מטרות ישראליות, בעיקר על רקע המתיחות הביטחונית".

"גם בסוף השבוע הזה, נוכח איומים שונים וממוקדים על מערכת הבריאות, רמת ההיערכות גבוהה, שכן מי שתוקף בתי חולים יודע שהמידע שיש שם משמעותי, ושיבוש הפעילות שם ייצור הד נרחב ופגיעה משמעותית, עד כדי אפשרות לפגיעה במטופלים", אמר מסינג.

חשש מפגיעה בבתי החולים. ארכיון ( צילום: ChameleonsEye / Shutterstock )

"סופי שבוע נוטים להיות מועדים יותר לפורענות, כי אלה הזמנים שבהם יש פחות עובדים מאשר בשאר השבוע והקשב הולך למקומות אחרים", הסביר. "אלה בדיוק הזמנים שהתוקפים מנסים לנצל".

לדבריו, ההגנה על בתי חולים וגופי בריאות מורכבת בגלל כמה מאפיינים שפועלים לרעתם: כמות אדירה של מכשירים רפואיים שמחוברים לרשת וזה לזה, טכנולוגיות ותשתיות ישנות יחסית (כל שינוי בהן מחייב אישורים רגולטוריים קפדניים), רשתות פתוחות שמאפשרות גם למטופלים להתחבר אליהן וקצב תקיפות שהולך וגובר.

האקרים עם יכולות של מעצמות-על

"בעידן הבינה המלאכותית הכול נעשה מורכב ומאתגר הרבה יותר, שכן היכולת לאתר ולנצל חולשות במערכות כאלה הפכה לקלה מאי פעם", אמר מסינג. "תוקפים שבעבר היו מוגבלים יותר ביכולותיהם מחזיקים היום לעיתים קרובות ביכולות של מעצמות-על".

"השילוב של כל אלה, בעיקר על רקע מתיחות ביטחונית גוברת, מייצר סיכון אמיתי לבתי החולים כאן, וההיערכות היא בהתאם", סיכם.

מערכת הבריאות מתמודדת מדי יום עם איומי סייבר, ומאז פרוץ המלחמה אף זוהתה עלייה בהיקפם. במרץ האחרון, במהלך מבצע שאגת הארי ועל רקע ההסלמה באיומי הסייבר, הגביל משרד הבריאות את השימוש בכלי בינה מלאכותית. במשרד הסבירו אז כי הכלים האלה הם וקטור תקיפה מרכזי, שגורמים עוינים מנצלים לביצוע מתקפות סייבר מורכבות, להנדסה חברתית ולהדלפת מידע רגיש מארגוני הבריאות.

באוקטובר אשתקד, במהלך יום הכיפורים, הותקף המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) , ומבדיקות שנערכו לאחר מכן עלה כי דלפו מיילים שנשלחו אל בית החולים וממנו, ובהם מידע רפואי. על המתקפה לקחה אחריות קבוצת האקרים ממזרח אירופה, אך חקירת מערך הסייבר הלאומי העלתה כי מקורה באיראן.