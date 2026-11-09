בניסוי השתתפו כ-6,300 מטופלים עם מחלת לב, מחלת כליות מתקדמת ודלקת מערכתית. התרופה הפחיתה את הדלקת, אך בהשוואה לפלצבו לא הפחיתה את הסיכון למוות, להתקף לב או לשבץ. לפי

"רויטרס"