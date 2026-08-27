היריון נדיר ביותר מסעיר את אוסטרליה: פונדקאית בת 27 ממדינת קווינסלנד שנשאה ברחמה עובר מופרה עבור זוג אחר, גילתה כעבור שבועיים בבדיקת אולטרסאונד שהיא נושאת לא רק אותו עובר - אלא גם עובר נוסף, פרי היריון טבעי משלה ומבן זוגה, שהתרחש בסמוך לאותו הזמן וללא כל קשר להליך הרפואי.

כעבור כשבעה חודשים ילדה את שני התינוקות באותו היום, בניתוח קיסרי אחד - כשכל אחד מהם הוא צאצא של הורים ביולוגיים שונים לחלוטין. המקרה, כפי שדווח ב רשת ABC האוסטרלית וב "גרדיאן" הבריטי , נדיר ומעולם לא תועד מקרה דומה באוסטרליה. המקרה חשף פער בין ההתקדמות הרפואית לחקיקה הקיימת - והגיע לבית המשפט אחרי שהתברר כי חוקי הפונדקאות במדינה מעולם לא נכתבו מתוך מחשבה על תרחיש כזה.

גלריה צילום אולטרסאונד של העובר מוצג לאישה בהיריון. אילוסרציה ( צילום: shutterstock )

הכול התחיל בהסכם פונדקאות "אלטרואיסטי" - כלומר ללא תשלום, כפי שמחייב החוק האוסטרלי שאוסר על פונדקאות מסחרית. שני הזוגות התוודעו זה לזה באמצעות חברים משותפים. הזוג המיועד, שזהותו הוסתרה תחת הכינויים BNJ ו-DRJ, לא הצליח להביא ילדים לעולם בדרך טבעית מאחר שבת הזוג נולדה ללא רחם. את תפקיד הפונדקאית מילאה DZ, אז בת 27, שכבר הייתה אמם של חמישה ילדים יחד עם בעלה FZ.

באפריל 2025 הושתל ברחמה של הפונדקאית עוברם המופרה של בני הזוג המיועד. כשבועיים לאחר מכן גילתה בדיקת אולטרסאונד שהיא נושאת תאומים - ממצא שהפתיע את כל הצדדים, שכן ההליך כלל החזרת עובר בודד. בדיקות גנטיות שבוצעו בהמשך גילו את התמונה המלאה: העובר שהושתל ברחם אכן התפתח לילדה שהיא בתם הביולוגית של הזוג המיועד. אך הפונדקאית, כך התברר, נכנסה במקביל ובאופן טבעי לחלוטין וללא שום סיוע רפואי, להיריון נוסף משלה ומבעלה - וממנו נולד הילד השני, בן.

שני התינוקות נולדו באותו היום בנובמבר 2025, בניתוח קיסרי אחד. מאז ועד היום, במשך כעשרה חודשים, מגדל כל זוג הורים את ילדו הביולוגי בנפרד, ללא כל מחלוקת בין הצדדים בנוגע לזהות ההורים.

מיהו בכלל "אח מלידה"?

חוק הפונדקאות של קווינסלנד קובע כי בית משפט אינו רשאי להעניק צו הורות ביחס לילד אחד בלבד מתוך "אחים מלידה" - הגדרה שנועדה למנוע הפרדה בין תאומים או יותר שנולדו מאותו היריון של פונדקאית, ומחייבת להעניק את צו ההורות לגבי כולם יחד ולאותם הורים מיועדים בדיוק. הבעיה: להגדרה הפורמלית "נולדו מאותו היריון" ניתן להתאים כמעט כל תרחיש של תאומים - כולל המקרה הזה, שבו שני העוברים אמנם התפתחו ברחם אחד ונולדו יחד, אך מקורם בשני תהליכי הפריה נפרדים לחלוטין ובשתי משפחות שונות.

השופטת ג'ודי וולדריג' נדרשה להכריע אם לשון החוק, שנכתבה עשרות שנים לפני שתרחיש כזה נחשב אפשרי מבחינה רפואית, אכן חוסמת מתן שני צווי הורות נפרדים. היא קבעה כי "בנסיבות הייחודיות של מקרה זה" אין להתייחס לילדים כאל אחים מלידה במובן שהחוק התכוון אליו - אף שהם, כלשונה, "תאומים מבחינה ההיריון" - ובכך סללה את הדרך להעניק לכל זוג הורים צו הורות נפרד המתאים לילדם הביולוגי בלבד.

השופטת סללה את הדרך להעניק לכל זוג הורים צו הורות נפרד המתאים לילדם הביולוגי. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

עוד לפני הדיון פנו שני הזוגות ליועצת מקצועית עצמאית, שהכינה עבור בית המשפט הערכה פסיכולוגית על המשמעות הצפויה של גידול התאומים בנפרד. מסקנתה המרכזית: "התוצאות ההתפתחותיות יעוצבו בעיקר על ידי איכות ההורות והפתיחות לגבי מקור הילדים" - כלומר, לא עצם העובדה שהתאומים יגדלו בשני בתים נפרדים היא שתקבע את מצבם הנפשי בעתיד, אלא איכות ההורות שיקבלו ומידת הפתיחות שבה יספרו להם ההורים על נסיבות לידתם. ובלבד ששתי המשפחות יספקו סביבה יציבה ותומכת. שני הזוגות אמרו ליועצת כי בכוונתם לגדל את הילדים תוך מודעות הדדית לקיומם, ולשמור על שקיפות מלאה וקשר מתמשך בין המשפחות ככל שהילדים יגדלו ויבינו יותר את נסיבות לידתם.