בחודש מאי המליצה ועדת החיסונים העצמאית של ה-FDA להתאים את החיסונים לזן XFG. בשנה שעברה שינתה הסוכנות האמריקנית את מדיניות החיסונים, מהמלצה גורפת לחיסון לכלל האוכלוסייה למודל של קבלת החלטה רפואית משותפת לכל בני שישה חודשים ומעלה. משמעות הדבר היא התייעצות עם רופא, אחות או רוקח לפני קבלת החיסון. לפי דיווחי

CNN

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