ה-FDA אישר בסוף השבוע חיסוני קורונה מעודכנים לעונת 2027-2026 של פייזר וביונטק, מודרנה, וכן נובהווקס וסאנופי. שלושת החיסונים מותאמים לזן XFG, שמכונה גם "סטראטוס", והם צפויים להגיע לבתי מרקחת, מרפאות ובתי חולים בארה"ב במהלך ספטמבר. האישור מגיע על רקע עלייה מחודשת בתחלואה בארה"ב לקראת סוף הקיץ, ובהמשך לדיווחים על עלייה במספר הנדבקים גם בתאילנד.
חיסון ה-mRNA של פייזר-ביונטק אושר לכל בני 65 ומעלה, וכן לבני 5 עד 64 הסובלים ממצב רפואי שמעלה את הסיכון למחלה קשה. לפי הודעת החברות, החיסון מותאם לזן XFG ויצר תגובה חיסונית גם נגד זנים אחרים שמסתובבים כעת.
מודרנה קיבלה אישור לשני חיסונים. Spikevax אושר לבני שישה חודשים עד 64 עם מחלות רקע ולכל בני 65 ומעלה. mNexspike אושר לבני 12 עד 64 עם מחלות רקע ולכל בני 65 ומעלה. שתי הגרסאות מותאמות לתת-הזן XFG של זן הקורונה JN.1. גם Nuvaxovid, החיסון היחיד המבוסס על חלבון שזמין בארה"ב, קיבל אישור. לפי הודעת נובהווקס וסאנופי, הוא מיועד לבני 65 ומעלה ולבני 12 עד 64 עם מחלות רקע. גם חיסון זה מותאם ל-XFG.
מצבים שמעלים את הסיכון למחלה קשה כוללים אסתמה, מחלות לב, כליות, כבד או ריאות, סוכרת, השמנה והיריון, לפי המרכזים האמריקניים לבקרת מחלות ומניעתן, CDC. עם זאת, ה-CDC טרם פרסם המלצה רשמית לחיסונים לעונת 2027-2026.
בחודש מאי המליצה ועדת החיסונים העצמאית של ה-FDA להתאים את החיסונים לזן XFG. בשנה שעברה שינתה הסוכנות האמריקנית את מדיניות החיסונים, מהמלצה גורפת לחיסון לכלל האוכלוסייה למודל של קבלת החלטה רפואית משותפת לכל בני שישה חודשים ומעלה. משמעות הדבר היא התייעצות עם רופא, אחות או רוקח לפני קבלת החיסון. לפי דיווחי CNN ו-TODAY, רוב הארגונים הרפואיים בארה"ב ממליצים על התחסנות לאנשים הזכאים לכך, וחברות הביטוח ציינו כי הן צפויות להמשיך לכסות את עלות החיסון.
"נגיפי הקורונה ממשיכים להיות פעילים ברחבי העולם, ולמרות שחומרת המחלה פחתה משמעותית מאז תחילת המגפה, היא עדיין גובה מחיר", אומר פרופ' טל ברוש, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד ומרכז הצוות לטיפול במגיפות במשרד הבריאות. "בישראל מתאשפזים מדי שנה, על פי ההערכות, מאות עד אלפים בודדים של חולים כתוצאה מקורונה, בעיקר מקרב אוכלוסיות בסיכון - קשישים, דיירי מוסדות, מדוכאי חיסון וחולים עם מחלות כרוניות משמעותיות".
לדבריו, כמו בשפעת, גם נגיף הקורונה ממשיך להשתנות, ולכן צריך להתאים את הרכב החיסון. החיסונים המעודכנים ממשיכים להיות מועילים לקבוצות הסיכון ומפחיתים את הסיכון לאשפוז בכ-70%.
"למרבה הצער, הכיסוי החיסוני לקורונה בישראל בשנים האחרונות הפך לזניח, גם באוכלוסיות הסיכון", אומר פרופ' ברוש. "זאת בניגוד לארה"ב, לבריטניה ולחלק ממדינות אירופה, שבהן אוכלוסיות הסיכון ממשיכות להתחסן מדי שנה. הכיסוי הנמוך קשור לחוסר מודעות של הציבור ושל גורמי המקצוע בקופות החולים, להיעדר עידוד מצד משרד הבריאות והקופות ולרתיעה כללית של הציבור מעיסוק בקורונה".
ארה"ב: גל מתחדש, אך מתון
אישור החיסונים מגיע בזמן שמספר הנדבקים בארה"ב עולה לקראת סוף הקיץ. לפי ה-CDC, ב-19 באוגוסט הוערך כי מספר ההדבקות עולה או צפוי לעלות ב-48 מדינות, ואינו נמצא בירידה באף מדינה. נתונים שפורסמו בהמשך הצביעו על עלייה ב-47 מדינות.
למרות זאת, פעילות הקורונה הארצית עדיין הוגדרה נמוכה. בשבוע שהסתיים ב-15 באוגוסט כמעט 5% מבדיקות הקורונה בארה"ב היו חיוביות, לעומת יותר מ-10% בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הפניות למיון בשל קורונה נותר נמוך, וכך גם מספר האשפוזים והמתים.
העלייה בולטת בעיקר בדרום ובמערב ארה"ב. לפי נתוני ה-CDC, טקסס דיווחה על הרמות הגבוהות ביותר של נגיף הקורונה בשפכים מבין המדינות. מחוז חינוך בדרום טקסס, San Perlita ISD, הודיע על סגירת כל בתי הספר ליומיים, ב-25 וב-26 באוגוסט, בשל התפשטות מהירה של קורונה בקהילה.
נתוני השפכים מציגים תמונה מורכבת. בניתוח של ה-CDC, רמת פעילות הקורונה בשפכים ברחבי ארה"ב בשבוע שהסתיים ב-22 באוגוסט הוגדרה "נמוכה מאוד", אך תשע מדינות דיווחו על רמות מתונות, גבוהות או גבוהות מאוד. מנגד, נתוני WastewaterSCAN, תוכנית ניטור מחלות זיהומיות של אוניברסיטת סטנפורד, הצביעו על פעילות "גבוהה" בכלל ארה"ב ועל מגמת עלייה משמעותית ב-21 הימים האחרונים.
לפי התוכנית, ריכוזי הנגיף עלו באוגוסט ב-140% לעומת יולי, ובדרום ובמערב כבר עברו את שיאי גל החורף של 2025-2026. בדוח של Pandemic Mitigation Collaborative מ-24 באוגוסט צוין כי לפחות 23 מדינות וטריטוריות בארה"ב חוות התפרצויות פעילות.
עם זאת, הנתונים מעידים שהגל הנוכחי מתון יותר מגל הקיץ של 2025, שנמשך אל תוך הסתיו, בתקופה שבה זן XFG, המכונה "סטראטוס", היה נפוץ. הנגיף SARS-CoV-2 יכול להתפשט כל השנה, אך בארה"ב התבסס מאז תחילת המגפה דפוס של שתי עליות עונתיות - אחת מאמצע הקיץ ועד סופו, ואחת בחורף. ההערכה שצוטטה ב-TODAY היא ששיא ההדבקה עשוי להירשם כשבוע לאחר תחילת ספטמבר, אך עדיין לא ברור עד כמה יהיה הגל חמור.
הזנים שמסתובבים והתסמינים
בארה"ב מזוהים כעת כמה זנים במקביל: XFG, LF.7, NB.1.8.1 ו-BA.3.2. לפי נתוני ה-CDC, XFG.1.1 ותתי-הזנים שלו היו אחראים לכמעט מחצית ממקרי הקורונה בארה"ב ביולי. BA.3.2, המכונה גם "ציקדה", אחראי לפחות מ-10% מהמקרים. הזנים המסתובבים כעת קשורים למשפחת זני האומיקרון מהשנה האחרונה, אך היעדרו של זן חדש לחלוטין אינו שולל אפשרות למחלה קשה, בעיקר באוכלוסיות בסיכון.
התסמינים כוללים שיעול, כאב גרון, גודש באף, עייפות, חום, צמרמורות, קוצר נשימה, כאב ראש, בחילות, הקאות ושלשול. הם עשויים להופיע בתוך יומיים עד 14 ימים מהחשיפה לנגיף, ודומים לתסמינים של נגיפי נשימה אחרים. לפי ה-CDC, במקרה של תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית מהירה, מומלץ לבצע בדיקה נוספת כעבור 48 שעות.
רוב האנשים מחלימים מקורונה בכוחות עצמם, אך הסיכון למחלה קשה ולאשפוז גבוה יותר בקרב בני 65 ומעלה, תינוקות, מדוכאי חיסון, אנשים עם מחלות רקע ומי שלא התחסנו מעולם נגד קורונה. תרופות אנטי-נגיפיות עשויות להפחית את חומרת התסמינים ואת משכם כשהן נלקחות בשלב מוקדם.
אנסיטרלוויר מיועדת למניעה לאחר חשיפה לאדם חיובי לקורונה. פקסלוביד, המכילה נירמטרלוויר וריטונאביר, ניתנת לאחר בדיקה חיובית ומטרתה להפחית את כמות הנגיף בגוף ולסייע במניעת החמרה. לפי NewYork-Presbyterian, לשתי התרופות עלולות להיות אינטראקציות משמעותיות עם תרופות אחרות, והן אינן מומלצות לנשים בהיריון.
ומה קורה בתאילנד?
גם בתאילנד דווחה כאמור עלייה בתחלואת קורונה, לצד עלייה בשפעת ובתחלואה בנגיף RSV. לפי המחלקה לבקרת מחלות במדינה, בין 1 בינואר ל-28 באוגוסט נרשמו 95,357 מקרי קורונה ו-14 מקרי מוות. שיעור התחלואה עמד על 144.76 מקרים לכל 100 אלף תושבים ושיעור התמותה על 0.02 לכל 100 אלף תושבים.
הזן הדומיננטי בתאילנד הוא NB.1.8.1. מתוך 978 דגימות שנאספו בין 1 בינואר 2025 ל-23 ביולי 2026, הוא זוהה ב-490 דגימות, 50.10% מהן. אחריו דורגו JN.1 עם 25.15%, XEC עם 8.38%, XFG עם 7.77% וקבוצת BA.3.2 עם 0.82%.
רשויות הבריאות בתאילנד קוראות לאנשים עם חום, שיעול, כאב גרון, נזלת, כאב ראש או עייפות לנוח, לצמצם מגע קרוב ולא להגיע לעבודה או לאירועים צפופים אם התקבלה תוצאה חיובית. במקרה של קוצר נשימה, כאב או לחץ בחזה, ישנוניות חריגה או קושי לאכול ולשתות, יש לפנות מיד לטיפול רפואי.