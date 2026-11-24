לירון (26), סטודנטית לאומנויות המסך בבצלאל, חשבה שכאב הראש החד ממנו סבלה נגרם מהתייבשות או מווירוס חולף. אלא שבתוך זמן קצר מצבה הידרדר - היא התקשתה ללכת, איבדה את היכולת לדבר ולבצע פעולות פשוטות. בבית החולים התברר כי היא סובלת ממצב נדיר שבו קרישי דם חסמו כמעט לחלוטין את מערכת הניקוז הוורידית במוחה, והעמידו את חייה בסכנה מיידית. במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) הצוות הרפואי פתח את החסימות והציל את חייה. "עכשיו אני מרגישה יותר טוב. הכול מעייף אותי. אבל חוץ מזה הכול בסדר", היא מספרת בשיחה עם ynet.

המקרה אירע לפני כחודש, כשלירון החלה לסבול מכאבי ראש. "חשבתי שזה רק עניין של כדור נגד כאבי ראש, והכול יסתדר, אז הלכתי לסופר פארם לקנות אקמול", היא נזכרת. באותו ערב הייתה אמורה להגיע למשמרת מלצרות במסעדה שבה היא עובדת. "התקשרתי לאחראית משמרת ואמרתי לה שאני מרגישה ממש רע. היא אמרה לי שאני לא צריכה להגיע, אבל כנראה נרדמתי באמצע השיחה".

גלריה "הרגשתי שזה הולך ומחמיר וגם הקאתי כל הזמן". לירון ( צילום: ירון ברנר )

כשהתעוררה, החליטה להגיע בכל זאת למשמרת, אלא שמצבה המשיך להידרדר. "כשהגעתי לשם ופתחתי את דלת האוטו לצאת, הקאתי. איכשהו גררתי את עצמי מהחניה לעבודה אבל האחראית משמרת אמרה לי שלא כדאי שאעבוד". בשלב זה ביקשה לירון מאביה להגיע לאסוף אותה, ומשם נסעו השניים במהירות לבית החולים. "הרגשתי שזה הולך ומחמיר, שכאבי הראש נהיים גרועים יותר, וגם המשכתי להקיא כל הזמן. חשבתי שזה אולי איזה וירוס או משהו כזה".

בבית החולים עלה בתחילה החשד כי מדובר בהתייבשות. לאחר בדיקות נוירולוגיות שנמצאו תקינות, היא שוחררה לביתה עם אבחנה של התייבשות והמלצה להרבות בשתייה. אלא שבימים הבאים מצבה של לירון רק החמיר. "היה לי קשה ללכת, ואחי הצעיר היה צריך לעזור לי. כשהגעתי הביתה ישר נפלתי על המיטה ונרדמתי. אני לא זוכרת מה קרה מאז, רק שהתעוררתי כמה ימים אחרי בטיפול נמרץ".

שינויי התנהגות וקושי בפעולות פשוטות

במהלך סוף השבוע המשיכה לירון לסבול מכאבי ראש, ובהדרגה החלו להופיע גם שינויים בהתנהגות ובמצב ההכרה. "אמא שלי סיפרה לי שהיו רגעים במהלך היום שנתקעתי או עשיתי דברים מוזרים. הייתי ערה אבל לא זכרתי את כל המילים, לפעמים פשוט אמרתי שכואב לי. או כששאלו אותי איך האוכל אמרתי רק 'טעים'", מתארת לירון. בתחילת השבוע כבר התקשתה לבצע פעולות פשוטות. "נכנסתי למקלחת, התפשטתי ולא זכרתי איך פותחים את הברז. הייתי שם שעה ולא שמעו מים. ההורים שלי סיפרו לי שהתחלתי לצרוח מכאבים אבל לא דיברתי".

אמא שלי סיפרה לי שהיו רגעים במהלך היום שנתקעתי או עשיתי דברים מוזרים. הייתי ערה אבל לא זכרתי את כל המילים, לפעמים פשוט אמרתי שכואב לי. או כששאלו אותי איך האוכל אמרתי רק 'טעים'. נכנסתי למקלחת, התפשטתי ולא זכרתי איך פותחים את הברז. הייתי שם שעה ולא שמעו מים

בשלב זה הבינו הוריה של לירון שהמצב מחייב פינוי לבית החולים. "ביום ראשון בבוקר ראינו שהיא מבולבלת, לא מגיבה להוראות. ביקשנו ממנה להיכנס לרכב והיא לא הגיבה. בסוף הכנסנו אותה בעצמנו לרכב ונסענו למיון", מספרת אמה. "גם שם היא התנהגה מוזר – צעקה, ניסתה לקום מכיסא הגלגלים שהושבנו אותה, כי היא לא יכלה ללכת לבד, והייתה חסרת מנוחה".

עם הגעתה למרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) הובהלה לירון לבדיקת CT שהעלתה כי היא סובלת ממצב חמור שמכונה סינוס טרומבוזיס (פקקת סינוסים ורידי מוחית). במצב זה קרישי דם רבים חוסמים את מערכת הניקוז הוורידית של המוח, דבר המוביל לעליה בלחץ התוך גולגלתי, היכולה לגרום לנכות קשה ואף למוות. "כשפגשנו את לירון בחדר המיון היא שכבה על המיטה ולא זזה, מדי פעם נעה בחוסר נוחות. היה ברור שמשהו מציק לה. התגובה היחידה שהופקה לכל גירוי הייתה גניחת כאב. היא לא יכלה לדבר, הייתה שקועה הכרתית ושכבה בחוסר שקט", מתאר ד"ר רונן לויטה, מנהל היחידה לנוירו-רדיולוגיה פולשנית (צנתורי מוח) במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).

לירון לצד ד"ר רונן לויטה. "היא הייתה שקועה הכרתית ושכבה בחוסר שקט" ( צילום: ירון ברנר )

לדבריו, בניגוד לשבץ מוחי עורקי, מצב שבו נחסמת זרימת הדם אל המוח בעקבות קרישי דם בעורקים, כאן הבעיה הייתה אחרת: הדם הגיע למוח, אבל לא הצליח להתנקז ממנו בעקבות החסימה המפושטת במערכת הוורידית. "דמיינו לרגע אמבטיה עם ברז שמכניס מים ופתח ניקוז שמוציא אותם. אם פתח הניקוז נחסם אבל הברז ממשיך להזרים מים, האמבטיה מתמלאת ובסופו של דבר המים גולשים. עכשיו נניח על האמבטיה יש לוח פלדה שלא מאפשר למים לגלוש, הלחץ ימשיך לעלות עד שבסופו של דבר האמבטיה תפקע ותתפוצץ ויגרם נזק חמור".

זהו למעשה המנגנון המסביר את מה שהתרחש במוחה של לירון. "המוח נמצא בתוך גולגולת גרמית נוקשה, שלא מאפשרת לו להתרחב במקרים בהם הלחץ עולה. העורקים מזרימים דם למוח, והמערכת הוורידית אחראית לנקז את הדם החוצה", מסביר ד"ר לויטה. "במקרה של לירון, מערכת הניקוז הוורידית נחסמה כמעט לחלוטין. הדם המשיך להיכנס אבל לא הייתה לו דרך לצאת". הוא מדגיש כי מדובר במצב נדיר. "חסימה נקודתית בחלק מהמערכת המנקזת מוכרת וידועה. חסימה נרחבת בו זמנית של כל הסינוסים והוורידים המנקזים את המוח נדירה ביותר. במצב זה, אין שום אפשרות לדם להתנקז החוצה והלחץ התוך גולגלתי עולה ועולה. בסקירה ראשונית של הספרות הרפואית לא מצאנו עדות למקרים דומים בהם נחסמה כל המערכת המנקזת בו זמנית".

מערכת הניקוז הוורידית נחסמה כמעט לחלוטין. הדם המשיך להיכנס אבל לא הייתה לו דרך לצאת. חסימה נרחבת בו זמנית של כל הסינוסים והוורידים המנקזים את המוח נדירה ביותר. במצב זה, אין שום אפשרות לדם להתנקז החוצה והלחץ התוך גולגלתי עולה ועולה

ד"ר לויטה מציין כי לחסימה נקודתית לא תמיד יש משמעות קלינית כיון שהדם יכול להתנקז במסלולים עוקפים, וכי גם כאשר יש משמעות קלינית, כמעט תמיד ניתן לטפל בחסימה באמצעות תרופות נוגדות קרישה. אולם במקרה של לירון, היה מדובר במצב קיצוני במיוחד. "מצב של חסימה ורידית נרחבת בו זמנית של כל הסינוסים והוורידים המנקזים, המייצרת קליניקה סוערת, נדיר שבנדירים. כאשר הקליניקה בגין החסימה המפושטת כה קשה ומתקדמת במהירות רבה, אין די בטיפול במדללי דם. לירון הייתה במצב מסכן חיים, והיה חשש כבד מדימום מוחי מאסיבי ונזק בלתי הפיך למוח".

לדבריו, השילוב בין הממצאים בבדיקות הדימות וההידרדרות המהירה במצבה לא הותיר זמן להמתין להשפעתו של טיפול תרופתי. "ילדה בת 26, בריאה, בלי מחלות רקע, סטודנטית באוניברסיטה, ופתאום היא במצב כל כך קשה. פחדנו שאנחנו עומדים לאבד אותה בתוך דקות, היה ברור שאנחנו חייבים לפעול מיד, וזו הייתה הסיבה שהחלטנו לצנתר אותה בדחיפות".

"כשהרופאים ראו את ה-CT, הם ישר העבירו את לירון לחדר טראומה, וראינו הרבה רופאים סביב המיטה שלה, כשהיא צועקת בחוסר אונים. זה היה מחזה קשה ומבהיל", מתארת האם. לדבריה, המנתחים הסבירו להם את חומרת המצב, וציינו כי האפשרות היחידה להציל אותה היא צנתור. "ד"ר לויטה הבטיח לנו שיעשה כל שביכולתו ומעבר לזה, אבל שהסיכון קיים".

הצנתור הצליח - ועכשיו מתחיל השיקום

בחדר הצנתורים נלחמו הרופאים על חייה של לירון. "הוצאנו כמות עצומה של קרישי דם וממש ניקינו את כל המערכת", מתאר ד"ר לויטה. הצנתור הסתיים בהצלחה. "זה היה מדהים לראות את ההבדל בין מצב זרימת הדם בתחילת הפעולה, לבין המצב בסיומה. בתחילת הצנתור ראינו שהדם העורקי בקושי מצליח להיכנס למוח בגלל הלחץ הגבוה בתוך הגולגולת, והניקוז שלו היה איטי מאוד, ממש זרזיף אחרי זרזיף. בסיום הצנתור ראינו זרימה עורקית תקינה, מילוי תקין של המוח בדם, וניקוז ורידי תקין לחלוטין".

"הדם המשיך להיכנס אבל לא הייתה לו דרך לצאת" ( צילום: shutterstock )

בסיום הצנתור הועברה לירון להשגחה במחלקת טיפול נמרץ. למחרת בוצעה בדיקת CT שהדגימה שיפור משמעותי. כעבור יממה נוספת לירון התעוררה. "לקח לי זמן להבין שאני בטיפול נמרץ. אני זוכרת חדר עם דלתות מזכוכית, והסתכלתי למטה וראיתי ששמו לי חיתול. לא הבנתי מה אני עושה פה ומה קורה", היא נזכרת. "לקח להם איזה יום לספר לי מה קרה".

ד"ר לויטה מסביר כי ישנם גורמי סיכון שונים הקשורים להיווצרות קרישי דם בוורידי המוח, בהם נטייה גנטית לקרישיות יתר, שימוש בגלולות למניעת היריון ועישון. במקרים מסוימים, חסימה ורידית יכולה להיות קשורה גם למחלה ממארת סמויה, התייבשות, חבלת ראש ועוד. לעיתים, לא נמצאת סיבה ברורה.

הוא מוסיף כי אחד האתגרים באבחון הוא שלעיתים, התסמינים הראשוניים, הינם כאב ראש, בחילה והקאה, המהווים תלונות רפואיות שכיחות ולא ספציפיות. "צריך להיות זהירים שכן מדובר בתסמינים שכיחים הנראים כל הזמן בחדרי המיון ולהם סיבות רבות. לא כל כאב ראש מצריך בירור נרחב. לכן הרופאים בחדר המיון מחפשים סימני אזהרה, 'דגלים אדומים', היכולים להעיד על בעיה משמעותית המצריכה את הרחבת הבירור".

לדבריו, הופעתם של תסמינים נוירולוגים כגון חולשה ביד או ברגל, הפרעות בדיבור, בלבול, פרכוסים או ירידה במצב ההכרה, מעלה, בין היתר, חשד לאירוע מוחי. "במהלך שנותיי כמצנתר טיפלתי במספר מקרים של חסימה במערכת הניקוז הוורידית. מדובר היה במקרים שבהם לא ניתן היה מסיבה כזו או אחרת לתת נוגדי קרישה או כאשר הטיפול בנוגדי הקרישה לא הועיל. אלא שהפעם התמונה הייתה שונה לחלוטין. חומרת המקרה נבעה מהשילוב החריג בין הידרדרות קלינית מהירה וסוערת שכללה ירידה במצב ההכרה תוך זמן קצר לבין הממצא בדימות שהצביע על חסימה נרחבת בו זמנית של כלל הסינוסים והורידים המנקזים. חסימה זו היא שהובילה למצב הקליני הקשה. מדובר בתרחיש חריג ונדיר ביותר".

ד"ר לויטה מדגיש כי הצלחת הפעולה היא תוצאה של עבודה צוות. "הצנתור הוא רק חלק מהסיפור. הזיהוי המהיר של המצב והטיפול בו דרשו שיתוף פעולה של צוותי המיון, הרנטגן, הנוירולוגיה, ההרדמה והצנתורים. זו עבודה מורכבת של הרבה מאוד אנשים מסורים, שפעלו במהירות ובמקצועיות כדי להציל את חייה".

ד"ר לויטה: "היה מדהים לראות את ההבדל בין המצב בתחילת הפעולה למצב בסיומה" ( צילום: ירון ברנר )

זמן קצר לאחר הניתוח הועברה לירון למחלקה הנוירולוגית, ובהמשך למחלקת השיקום ולפני כשבוע שוחררה לביתה. "לא דמיינתי שכאב ראש יגיע למצב כזה", היא אומרת. בימים אלה היא ממשיכה בתהליך השיקום, שמתמקד בעיקר בשיפור הדיבור, הזיכרון והריכוז. "אני עדיין בשוק, רק בימים האחרונים הבנתי מה עברתי, ואני יודעת שמצפה לי שיקום ארוך, אבל אני מקווה שיהיה בסדר. אני הכי מתגעגעת לחזור לחיים שלי, לחברים, ללימודים, לעבודה, לעשות ספורט".

"זה לא השיקום הראשון שאני עוברת בחיים; לפני ארבע שנים עברתי תאונת דרכים, אז אני רוצה להאמין שיהיה סוף טוב, ולהעביר מסר לכל מי שנמצא במצב כזה שאפשר להחלים מהרבה דברים, ושיהיה סוף טוב", היא מוסיפה.