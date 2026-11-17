ועידת הבריאות מאורגנת על-ידי קבוצת "ידיעות אחרונות" בשיתוף נותני חסות

תרופות ההרזיה החדשות חוללו שינוי משמעותי בטיפול בהשמנה, אך לצד הירידה במשקל מתעוררת שאלה חשובה: מה בדיוק הגוף מאבד בדרך? בוועידת הבריאות של ynet ו"ידיעות אחרונות" התייחס ד"ר לואיג'י גראטון, סגן נשיא מערך הבריאות והרווחה בהרבלייף העולמית, לסיכון לאובדן מסת שריר במהלך הטיפול, לחשיבות התזונה ולדרכים לשמור על התוצאות לאורך זמן.

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לדברי גראטון, ירידה במשקל אינה מסתכמת באובדן שומן בלבד. חלק מהמשקל שאובד עשוי להגיע גם ממסה רזה, הכוללת בין היתר שרירים ומים. "אנחנו רואים מצב דומה בחלק מתרופות ההרזיה הללו, שבהן לא מאבדים רק שומן, אלא חלק ניכר מהירידה במשקל מגיע ממסת שריר רזה, וזה מעורר דאגה", הסביר. "התרופות הללו מדכאות תיאבון ביעילות רבה, אבל אכילה מופחתת יכולה גם לגרור צריכה פחותה של רכיבים תזונתיים חיוניים".

הבעיה, לדבריו, אינה רק אסתטית. אובדן מסת שריר עלול להשפיע על התפקוד היומיומי ועל היכולת לבצע פעולות בסיסיות, כמו עלייה במדרגות, קימה מכיסא ואפילו התלבשות. "אולי יש לכם שרירים, אבל האם אתם מסוגלים להשתמש בהם? האם יש לכם כוח ויכולת לקום מכיסא?", שאל. "אנשים מאבדים מסת שריר משמעותית, והיא לא תחזור, אלא אם כן באמת עובדים על זה עם פעילות גופנית ותזונה".

ד"ר לואיג'י גראטון ( צילום: ירון ברנר, ליאור שרון,טל אזולאי )

גראטון התייחס גם לשינויים המתרחשים עם הגיל, ובעיקר לתקופת גיל המעבר אצל נשים. לדבריו, השינויים ההורמונליים והירידה הטבעית במסת השריר הופכים את השמירה עליה לחשובה במיוחד. "אם נקדים תרופה למכה ונעזור להן לחזק שרירים ועצמות, זה נהדר. אם לא, נצטרך לעבוד קשה מאוד אחרי שנגיע לגיל 60-50 כדי להחזיר את זה", אמר.

ומה עושים כשזריקות ההרזיה מדכאות את התיאבון עד שקשה לאכול ארוחות מלאות? "אנחנו תמיד מתחילים בתזונה המבוססת על מזון מלא", הדגיש גראטון, אך הסביר כי במקרים המתאימים אפשר להיעזר גם בשייקים, בחטיפי חלבון ובתוספי תזונה כדי להשלים רכיבים חיוניים. "אם אינכם מקבלים מספיק חלבון, אתם תאבדו הרבה שריר. וזו הדאגה המרכזית שלנו", אמר. הוא ציין גם את חשיבותם של ויטמינים, מינרלים וסיבים תזונתיים.

לקראת סיום התייחס גראטון לאחד האתגרים הגדולים של הטיפול: העלייה החוזרת במשקל לאחר הפסקת התרופות. לדבריו, כדי לשמור על ההישגים לא מספיק להסתמך על דיכוי התיאבון. "אם אני אוהב המבורגרים, צ'יפס, צ'יזבורגרים, טאקוס, פיצה, כל הדברים הלא בריאים עתירי הקלוריות, עם משקאות ממותקים, ואז אני מתחיל לקחת את התרופה ומפסיק לאכול את כל אלה, בעיקרון, כשאפסיק את התרופה, אני אחזור למאכלים שאני מכיר", הסביר. "אז בעת נטילת התרופה דרוש גם שינוי התנהגותי".