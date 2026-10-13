כבר 20 שנה מטפלת רופאת ילדים בילדי האזור במרפאה קטנה במרכז טקסס, ועד לא מזמן תכננה להמשיך בכך עוד שנים רבות. בדצמבר האחרון קיבלה מכתב מהאגף להגנת הצרכן במשרד התובע הכללי של המדינה: עליה למסור את מסמכי רכישת החיסונים של המרפאה מעשר השנים האחרונות. מאז הוציאה כמעט 15 אלף דולר על ייעוץ משפטי. החוקרים דרשו ממנה לפרט כל הטבה שקיבלה מיצרניות חיסונים, ולכן נאלצה לדווח גם על מגש עוגיות בשווי 40 דולר שהביא למרפאה נציג של אחת מהן.

המכתב הגיע אליה במסגרת חקירה רחבה שמנהל קן פקסטון, התובע הכללי של טקסס , נגד רופאי ילדים, חברות ביטוח ויצרניות חיסונים. החשד: תמריצים כספיים גורמים לרופאים ללחוץ על הורים לחסן את ילדיהם. פקסטון, המועמד הרפובליקני לסנאט האמריקני, זכה בפריימריז בתמיכת הנשיא דונלד טראמפ. הוא הכריז על החקירה בינואר, ואמר שהוא פועל "לצד הנשיא טראמפ" ולצד שר הבריאות רוברט קנדי הבן. "אדאג שענקיות התרופות והביטוח לא ישחדו גורמי רפואה כדי שילחצו על הורים לחסן את ילדיהם בחיסונים שבעיני ההורים אינם בטוחים או נחוצים", הצהיר אז.

גלריה ילדה מקבלת חיסון נגד שפעת ( צילום: shutterstock )

באותה הודעה מסר משרדו ששלח יותר מ-20 דרישות למסירת מסמכים לכמה מגופי הרפואה, מחברות הביטוח ומיצרניות התרופות הגדולות בארה"ב, ובהם UnitedHealthcare ופייזר. לטענת המשרד, הגורמים האלה אינם מגלים להורים את התמריצים הכספיים הכרוכים בחיסון, ושכרם של רופאים תלוי פעמים רבות בשיעורי ההתחסנות במרפאות שלהם. עוד טען המשרד שיש מרפאות שמוציאות מטיפולן ילדים לא מחוסנים. עם זאת, דרישה למסירת מסמכים אינה קביעה שנעברה עבירה. עד כה לא פרסם המשרד ממצאים שמוכיחים שרופאי ילדים המליצו על חיסונים בתמורה לשוחד.

28 סעיפים ומכתב המשך

הרופאה הסכימה להתראיין ל"ניו יורק טיימס" ואף אפשרה לכתבת לבקר במרפאה, אבל ביקשה שתזוהה רק בשמה האמצעי, רייצ'ל, מחשש להתנכלות. המכתב הגיע אליה עוד לפני שפקסטון הכריז על החקירה. נכתב בו שלהערכת האגף יש ברשותה חומרים הנוגעים לחשד להטעיה בעניין תמריצים הקשורים לחיסוני ילדים, הטעיה שעלולה להפר את חוק הגנת הצרכן של טקסס. החוקרים ביקשו גם את מדיניות החיסונים של המרפאה, והבהירו שלא יספיק להפנות ללוח החיסונים שממליצים עליו המרכזים לבקרת מחלות ולמניעתן בארה"ב (CDC). בנוסף התבקשה שלא ליידע גורמים אחרים על הפנייה, בנימוק שמדובר בחקירה חסויה, וחשיפה עלולה לשבש אותה.

"לוחצים עליהם ללכת אחרי הכסף, לא אחרי המדע". שר הבריאות האמריקני קנדי עם הנשיא טראמפ ( צילום: REUTERS / Kevin Lamarque )

הדרישה, שכללה 28 סעיפים, שלחה את רייצ'ל לחפש קבלות על מנות חיסון שעלו 18 דולר לפני עשור. היא פירטה כל תגמול, הטבה כספית, בונוס, הנחה או החזר שקיבלה מיצרניות החיסונים. לדבריה, מלבד מגש העוגיות, ההטבות המשמעותיות ביותר שקיבלה היו הנחות קטנות על תשלום מהיר של חשבונות. בתגובה לתשובותיה שלחו החוקרים מכתב המשך, ופסלו חלק מהן בטענה שאינן רציניות או שאינן ראויות. כעת, אחרי שני סבבים של דרישות, היא ממתינה ואינה יודעת מה צפוי לה.

רייצ'ל הקימה את המרפאה אחרי שוויתרה על משכורת קבועה. היא גייסה בקושי את הכסף לציוד ולריהוט, ואף הרכיבה בעצמה מיטות בדיקה במוסך ביתה. השנה, בצל הלחץ וההוצאות המשפטיות, החלה לשקול אם להמשיך להפעיל את המרפאה. הרמיזה שהיא פועלת מתוך בצע כסף קוממה אותה במיוחד. "לקחתי את זה מאוד אישית, כי אני גאה במה שאני עושה", אמרה. "זה הרגיש כמו סטירת לחי ועלבון".

מקרר של 125 אלף דולר

טענותיו של פקסטון מהדהדות את מה שקנדי אומר כבר שנים: שרופאי ילדים מחסנים מתוך מניעים כספיים. "משלמים לרופאים על חיסון, לא על שיקול דעת. לוחצים עליהם ללכת אחרי הכסף, לא אחרי המדע", אמר קנדי בסרטון שפרסם ב-X באוגוסט 2025. רוב רופאי הילדים, שהם מבעלי השכר הנמוך ביותר בין המומחים ברפואה, דוחים את הטענה שהם מתעשרים מחיסונים וקוראים לה מגוחכת. לדבריהם, הם משלמים על החיסונים מראש, שומרים אותם בקירור לפי הנחיות פדרליות, ורק אחר כך מתמקחים עם חברות הביטוח על כיסוי העלות.

רייצ'ל מעריכה שבמקרר הגדול במרפאה שלה מאוחסנים חיסונים בשווי כ-125 אלף דולר. מחירי החיסונים נעים בין כ-30 דולר למנה של החיסון נגד דיפתריה, טטנוס ושעלת ל-595 דולר לטיפול נוגדנים חדש שמגן על תינוקות מפני נגיף RSV. כמעט מחצית מחיסוני הילדים בארה"ב ממומנים בידי תוכנית פדרלית בהיקף של שמונה מיליארד דולר, ומי שמופקד עליה הוא קנדי עצמו, כשר הבריאות. חברות ביטוח מסוימות אכן מתגמלות מרפאות על מדדי איכות בטיפול, שיכולים לכלול חיסון ילדים ובדיקות שנתיות. לדברי רופאי ילדים, מדובר בסכומים זניחים.

באוגוסט הרחיב פקסטון את החקירה לאקדמיה האמריקנית לרפואת ילדים (AAP) , הארגון המקצועי הגדול של רופאי הילדים בארה"ב, שחברים בו כ-67 אלף רופאים. הוא האשים את הארגון ב"קידום מטעה של חיסוני ילדים לשם רווח כספי", ומשרדו שלח אליו דרישה מקיפה למסירת מסמכים. לטענת המשרד, התורמים הגדולים ביותר של האקדמיה מהמגזר העסקי הם חברות תרופות, שייפגעו כלכלית אם יומלצו פחות חיסונים.

פקסטון ציין בהודעתו שהאקדמיה פרסמה לוח חיסונים משלה. היא עשתה זאת אחרי שקנדי פיטר את חברי הוועדה המייעצת של ה-CDC לענייני חיסונים ושינה את ההמלצות הפדרליות. הארגון גם קרא למבטחים להמשיך לממן את החיסונים הכלולים בלוח שלו. בתגובה לחקירה מסרה האקדמיה שהמלצותיה מבוססות על עשרות שנים של מחקר שעבר ביקורת עמיתים. לדבריה, ה"חקירה" של פקסטון "רק מערערת את בריאות הציבור, זורעת בלבול ומעמידה יותר ילדים בסכנה לחלות במחלות שאפשר למנוע".

ספגו אש מהממשל - ונסוגו

ארגונים רבים ספגו אש מהממשל ומתומכיו ונסוגו. האקדמיה לא נסוגה, ואף תבעה את הממשל, בהצלחה מסוימת עד כה. בדצמבר קיצץ משרד הבריאות מענקים לארגון, שמתח ביקורת פומבית על מדיניותו. בינואר קבעה שופטת פדרלית בוושינגטון, בצו מניעה זמני, שלמשרד היה ככל הנראה מניע של נקמה, והורתה לו להחזיר לארגון כמעט 12 מיליון דולר. הכסף נועד בין היתר לתוכניות למניעת מוות פתאומי של תינוקות, לאיתור מוקדם של מוגבלויות אצל ילדים צעירים ולטיפול בילדים באזורים כפריים. משרד הבריאות טען שהמענקים בוטלו כי אינם תואמים עוד את סדרי העדיפויות שלו. ההליך עדיין מתנהל.

עשרה ימים אחרי הצו, ב-21 בינואר, הכריז פקסטון על החקירה בטקסס. באותו יום הגיש נגד האקדמיה תביעה אזרחית גם Children's Health Defense, ארגון המתנגד לחיסונים שקנדי ייסד ועמד בראשו לפני שמונה לשר הבריאות. הארגון טען בתביעה שהאקדמיה הונתה הורים כשהציגה את לוח חיסוני הילדים כבטוח. הוא הגיש אותה מכוח חוק ה-RICO, חוק פדרלי שנועד במקור למאבק בארגוני פשיעה. גם ההליך הזה עדיין מתנהל.

מציעים לשלם לרופאים על הזמן שהם משקיעים בדיווח על חשד לתופעות לוואי של חיסונים ( צילום: REUTERS/Michelle Freyria )

במקביל מנהלת האקדמיה תביעה נגד שינויי מדיניות החיסונים של קנדי, ובמרץ רשמה בה הצלחה. בשנה שעברה פיטר קנדי את כל 17 חברי הוועדה המייעצת ומינה במקומם חברים חדשים. שופט פדרלי בבוסטון קבע ש-13 מהם מונו שלא כדין, השהה את כהונתם וחסם את לוח החיסונים החדש. הלוח החדש הסיר מההמלצה לכלל הילדים את החיסונים נגד שש מחלות. מאז לא התכנסה הוועדה.

בשבוע שעבר טען הממשל בבית המשפט הפדרלי לערעורים שיש לבטל את השהיית המינויים, וטרם ניתנה הכרעה. באותו שבוע פתח משרד הבריאות בראשות קנדי מרפאה במכוני הבריאות הלאומיים (NIH). במרפאה יבדקו ויטפלו באנשים המדווחים על בעיות רפואיות אחרי חיסון, ויחקרו את הגורמים האפשריים להן. המשרד גם הודיע על הצעה לשלם לרופאים על הזמן שהם משקיעים בדיווח על חשד לתופעות לוואי של חיסונים.

פחות מחוסנים, יותר חצבת

שיעורי ההתחסנות בטקסס עדיין נמוכים משהיו לפני מגפת הקורונה. בשנת הלימודים 2020-2019 היו מחוסנים נגד חצבת כ-97% מילדי גן החובה במדינה, ונגד פוליו כ-96.8%. בשנת הלימודים האחרונה עמדו השיעורים על 93.3% ו-93.2% בהתאמה. שיעור ההתחסנות נגד חצבת נמוך מהרף של 95%, הנחוץ לחסינות עדר . הוא אמנם עלה לעומת השנה הקודמת, אבל ב-0.1 נקודת אחוז בלבד. רקה לקשמנן, מנהלת The Immunization Partnership, ארגון טקסני המקדם חיסונים, אמרה שהיא חוששת שהחקירה תרתיע רופאי ילדים מלהמליץ על חיסונים ואף מלפתוח מרפאות במדינה. היא חוששת גם שהפרסום סביב החקירה יאיץ את השחיקה בשיעורי ההתחסנות.

בינתיים, החצבת ממשיכה להתפשט בארה"ב. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

בהתפרצות החצבת במערב טקסס ב-2025, הגדולה במדינה מזה 30 שנה, אובחנו 762 חולים. 99 מהם אושפזו, ושני ילדים בגיל בית ספר מתו. שניהם לא היו מחוסנים. בארה"ב כולה, 2026 היא כבר השנה עם מספר מקרי החצבת הגבוה ביותר מזה יותר משלושה עשורים. לפי נתוני ה-CDC שפורסמו ב-9 באוקטובר, אובחנו מתחילת השנה 4,080 מקרי חצבת מאומתים.

גם מחוץ לטקסס משתנים כללי החיסון. בשבוע שעבר קיים משרד הבריאות של פלורידה שימוע ציבורי על הצעה לבטל את החובה להתחסן נגד ארבע מחלות כתנאי לכניסה לבתי ספר ולמעונות יום. מדובר בצהבת B, אבעבועות רוח, המופילוס אינפלואנזה מסוג B (Hib) ופנאומוקוק. שני החיסונים האחרונים מגינים מפני חיידקים שעלולים לגרום, בין היתר, לדלקת קרום המוח ולדלקת ריאות. ההצעה טרם אושרה. החובה לחסן נגד חצבת ופוליו קבועה בחוק המדינה ונותרת בעינה.