הוא מגיע בכל שנה, לפעמים מוקדם מהצפוי ולפעמים באיחור. יש מי שמחכים לו בהתרגשות ויש מי שסופרים את הימים עד שיחלוף, אבל בזמן שאנחנו מצטיידים בבגדים חמים ובמפזרי חום, גם העור שלנו נדרש להסתגל לחורף.

האוויר הקר והיבש, הרוחות, החימום בחללים סגורים והמקלחות החמות משפיעים על העור, ולעיתים מעוררים בעיות עור חדשות או מחמירים מחלות עור קיימות. אף שהחורף הישראלי נחשב מתון יחסית, גם כאן העור מרגיש היטב את השינויים בטמפרטורה ובלחות, בעיקר אצל תינוקות, ילדים וקשישים ואצל מי שסובלים ממחלות עור כרוניות.

גלריה יש להימנע ממקלחות ארוכות וחמות במיוחד. אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

למה העור מתייבש בחורף?

כדי להבין מה החורף עושה לעור, צריך להכיר קודם את מחסום העור. השכבה החיצונית של העור, השכבה הקרנית, בנויה מתאי עור, משומנים טבעיים ומחומרים שסופחים מים ושומרים על הלחות, ויחד הם מונעים חדירה של חומרים מגרים, אלרגנים ומזהמים.

בחורף, האוויר הקר מכיל בדרך כלל פחות אדי מים, והחימום הביתי מוריד את הלחות היחסית בחדר. העור מאבד יותר מים, המחסום נחלש והעור נעשה יבש, מחוספס ורגיש יותר. במצבים מתקדמים מופיעים גרד, אודם, קילוף ואפילו סדקים כואבים.

בנוסף, בחורף אנחנו נחשפים פחות לקרינה האולטרה-סגולה (UV) של השמש, שמשפיעה על תהליכים דלקתיים בעור. הירידה בחשיפה עלולה לתרום להחמרה של כמה מחלות עור, ובראשן פסוריאזיס.

צילום: המרכז הרפואי שערי צדק

התוצאה המוכרת ביותר של הפגיעה במחסום היא יובש בעור (Xerosis), אחת התלונות השכיחות ביותר במרפאות העור בחורף. הוא מתבטא בתחושת מתיחה, בחספוס, בקילוף ובגרד, בעיקר בשוקיים, בזרועות ובאזורים החשופים לקור. לעיתים היובש הופך לדלקת, ומתפתח סוג של אקזמה (eczema craquelé) שמתאפיין באודם ובסדקים עדינים, שמזכירים אדמה יבשה וסדוקה.

הטיפול מבוסס קודם כול על מריחה יומיומית של קרמי לחות עשירים, רצוי עם סרמידים, אוריאה, גליצרין או חומרים דומים, מיד אחרי הרחצה, כשהעור עדיין לח מעט, ועל הימנעות ממקלחות ארוכות וחמות במיוחד.

כשהחורף מעורר את האקזמה

היובש קשה במיוחד למי שמחסום העור שלהם פגוע מלכתחילה, כמו חולי אטופיק דרמטיטיס (atopic dermatitis). זהו סוג של אקזמה שמכונה גם "אסתמה של העור": מחלה דלקתית כרונית, שכיחה במיוחד בילדים, שמתאפיינת בפגיעה במחסום העור ובפעילות דלקתית מוגברת של מערכת החיסון.

לרבים מהחולים החורף קשה במיוחד: הירידה בלחות, הקור והמעברים התכופים בין החוץ לחדרים מחוממים מגבירים את היובש ואת הגרד, וגם בגדי צמר ובדים מחוספסים עלולים לגרות את העור.

אטופיק דרמטיטיס, אסתמה של העור, שעלולה להחריף בחורף ( צילום: shutterstock )

קרם הלחות הוא הבסיס לטיפול, אבל בזמן התלקחות הוא לא מספיק, ולעיתים נדרשים תכשירים אנטי-דלקתיים מקומיים, כמו סטרואידים או מעכבי קלצינאורין, בהתאם לגיל המטופל ולמיקום הנגעים. למחלה בינונית עד קשה יש היום גם טיפולים ביולוגיים ומעכבי JAK (תרופות שמדכאות מסלולים מסוימים במערכת החיסון ומפחיתות את הדלקת בעור), שמאפשרים שליטה טובה במחלה.

כפות הידיים - הראשונות להיפגע

מעבר למחלות העור עצמן, יש אזורים בגוף שהחורף פוגע בהם במיוחד, ובראשם כפות הידיים. הן חשופות כל הזמן למים, לסבון, לחומרי ניקוי ולשינויי טמפרטורה, ובחורף, בשילוב עם הקור והלחות הנמוכה, עלולות לסבול מיובש משמעותי, מאודם ומסדקים כואבים, במיוחד בקצות האצבעות ובפרקי הידיים. במקרים מסוימים מתפתחת דלקת עור ממגע (contact dermatitis), בעיקר בעקבות חשיפה חוזרת לחומר מגרה או לאלרגן.

כדי למנוע את זה, מומלץ להשתמש בסבון עדין, למרוח קרם ידיים אחרי כל שטיפה ולהגן על הידיים בכפפות בקור ובעבודות "רטובות" כמו שטיפת כלים וניקיון. כשיש סדקים עמוקים, אפשר למרוח לפני השינה משחה שומנית, למשל על בסיס וזלין, ולכסות את הידיים למשך הלילה בכפפות מתאימות, ובמקרים מסוימים, בהתאם להמלצה רפואית, גם בניילון.

אזור רגיש נוסף הוא השפתיים. העור שלהן דק ועדין במיוחד, ולכן בחורף הוא מתייבש, מתקלף ולעיתים גם נסדק ומדמם. אחת הטעויות הנפוצות היא ללקק את השפתיים כדי להרטיב אותן, אבל הרוק מתאדה מהר ומחמיר את היובש והגירוי. אצל ילדים ההרגל הזה עלול לגרום גם לדלקת עור סביב הפה (lip licker dermatitis).

גורם נוסף ליובש בשפתיים בחורף, בעיקר אצל בני ובנות נוער, הוא טיפול ברואקוטן נגד אקנה (פצעי בגרות). לעיתים נוח יותר לעבור את הטיפול בחורף, כשהחשיפה לשמש מופחתת, אבל אחת מתופעות הלוואי השכיחות של התרופה היא יובש משמעותי בשפתיים, שהקור עלול להחמיר. לכן חשוב להקפיד לאורך כל הטיפול על שפתון לחות ועל קרם לחות לעור.

בין אם היובש נובע ממזג האוויר, מליקוק או מתרופה, הפתרון פשוט יחסית: מריחה תכופה של תכשיר שומני, כמו וזלין, והימנעות מליקוק השפתיים ומקילוף העור שלהן. אם מופיעים סדקים בזוויות הפה או דלקת ממושכת, מומלץ להיבדק כדי לשלול גורמים נוספים.

כשהעור מרגיש כמו נייר זכוכית

יש גם תופעות שהחורף מחמיר את המראה שלהן, כמו קרטוזיס פילאריס (keratosis pilaris), המוכרת גם בשם "עור ברווז" ושכיחה מאוד בקרב ילדים ובני נוער. היא מתבטאת בבליטות זעירות ומחוספסות סביב זקיקי השיער, בעיקר בזרועות ובירכיים ולעיתים גם בלחיים, ונגרמת מהצטברות של קרטין בפתחי הזקיקים, בין היתר על רקע נטייה גנטית ושינויים בתפקוד מחסום העור. בחורף, כשהעור מתייבש, הבליטות ניכרות ומחוספסות יותר, ולעיתים מופיע סביבן גם אודם.

העור שלנו הוא הרבה יותר ממעטפת חיצונית. הוא שומר על הנוזלים בגוף ומשמש קו ההגנה הראשון שלו מפני הסביבה, ובחורף הוא נדרש לעבוד קשה במיוחד. שגרת טיפוח נכונה וטיפול מוקדם יכולים לחסוך הרבה סבל מיותר

הטיפול כולל שימוש קבוע בקרמי לחות, ובמקרים המתאימים גם בתכשירים עם אוריאה, חומצה לקטית או חומרים אחרים שמסירים עודפי קרטין. חשוב להימנע משפשוף אגרסיבי, שעלול להגביר את האודם והדלקת, ובילדים צעירים ובאזורים רגישים לבחור את התכשירים בזהירות. את התופעה מזהים לעיתים קרובות בטעות כאטופיק דרמטיטיס או כאלרגיה, אבל היא שפירה, ובמקרים רבים משתפרת עם הגיל.

פחות שמש, יותר התלקחויות

פסוריאזיס (psoriasis), לעומת זאת, היא מחלת עור דלקתית כרונית שמתבטאת בנגעים אדומים, מורמים ומתוחמים היטב, שמכוסים בקשקשת עבה. אצל חלק ניכר מהחולים היא נוטה להחמיר בחורף, ומלבד היובש והפגיעה במחסום העור תורמות לכך גם הירידה בחשיפה לקרינת UV, שעשויה לדכא תהליכים דלקתיים מסוימים בעור, והירידה ברמות ויטמין D. לעיתים מצטרפים זיהומים עונתיים, בעיקר דלקות גרון שנגרמות מחיידק הסטרפטוקוק, שעלולות לעורר אצל ילדים פסוריאזיס טיפתית (guttate psoriasis).

מחקרים מצביעים על כך שחשיפה לקור עלולה להגביר פעילות של ציר דלקתי שממלא תפקיד מרכזי בהתפתחות המחלה, אבל לא כל החולים מושפעים מעונות השנה באותה מידה.

מריחת קרם הגנה חשובה מאוד גם בחורף ( צילום: shutterstock )

קרמי לחות מפחיתים את היובש והקשקשת, אך אינם מחליפים טיפול במחלה עצמה. בהתאם לחומרתה אפשר להשתמש בטיפולים מקומיים, בפוטותרפיה (טיפול מבוקר בקרינת UV) או בטיפולים סיסטמיים (שפועלים על כל הגוף) וביולוגיים. אין לנסות להחליף את הפוטותרפיה בחשיפה לא מבוקרת לשמש או במיטות שיזוף.

בין אם מדובר ביובש פשוט ובין אם במחלה כרונית, החדשות הטובות הן שכמה הרגלים פשוטים יכולים להפחית משמעותית את נזקי היובש ואת הסיכון להחמרה של מחלות עור. המפתח הוא לא רק להוסיף לחות, אלא לשמור על מחסום עור תקין ולזהות מתי יובש פשוט הופך למחלת עור שדורשת טיפול.

העור שלנו הוא הרבה יותר ממעטפת חיצונית. הוא שומר על הנוזלים בגוף ומשמש קו ההגנה הראשון שלו מפני הסביבה, ובחורף הוא נדרש לעבוד קשה במיוחד. שגרת טיפוח נכונה, שיקום מחסום העור וטיפול מוקדם במחלות דלקתיות יכולים לחסוך לו, ולנו, הרבה סבל מיותר.