הכליה שהושתלה בגופה של מולי פאלקו ב בית החולים מסצ'וסטס ג'נרל בבוסטון , בית החולים האוניברסיטאי הגדול של הרווארד, הגיעה מחזיר מהונדס גנטית, והיא עדיין עובדת. ביום ראשון מלאה שנה להשתלה, כך דיווח "ניו יורק טיימס" . פאלקו, בת 58 מניו המפשייר ואם לשניים שעבדה כשפית, חיה כעת עם כליה של חזיר יותר מכל מטופל אחר שעבר את ההליך הזה.

פאלקו נולדה עם בעיה מולדת שפגעה בכליות שלה. בשנות ה-50 לחייה תפקוד הכליות הידרדר במהירות עד לאי-ספיקת כליות סופנית (end-stage kidney disease), ובמשך 11 חודשים היא טופלה בדיאליזה. "הדבר היחיד שרציתי כשהתחלתי דיאליזה היה לצאת ממנה מיד", אמרה. בגלל סוג הדם הנדיר שלה העריכו הרופאים שתחכה 7-5 שנים לכליה מתורם, לעומת שנתיים עד חמש בממוצע בארה"ב.

גלריה "לא היו לי פחד, לחץ או חרטה בכלל". מולי פאלקו חיה יותר משנה עם כליה מחזיר שהושתלה בגופה ( צילום: דף האינסטגרם של Mass General Brigham )

השתלות מחזירים נועדו לפתור את המחסור באיברים. בארה"ב ממתינים לכליה כ-90 אלף איש, בשנה שעברה בוצעו פחות מ-26 אלף השתלות כליה, ובממוצע מתים 12 ממתינים בכל יום. גם בישראל רשימת ההמתנה להשתלת איברים ארוכה. כשהציעו לפאלקו את ההשתלה הניסיונית, היא לא היססה. "הייתי מוכנה לנסות כל דבר, באמת. לא היו לי פחד, לחץ או חרטה בכלל", סיפרה. לדבריה, היא כמעט אמרה כן עוד לפני שהרופא סיים לשאול.

ד"ר לאונרדו ריאלה: לפני כמה שנים השאלה הייתה אם כליה של חזיר מהונדס גנטית יכולה לתפקד בגוף של אדם בכלל. היום אנחנו שואלים כמה זמן נוכל לשמור עליה מתפקדת

ב-22 בנובמבר 2025 היא הייתה לאדם הרביעי שקיבל כליה של חזיר בבית החולים, באישור חריג של מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) לטיפול ניסיוני מחוץ לניסוי קליני. הכליה הגיעה מחזיר של חברת הביוטכנולוגיה איג'נסיס (eGenesis) , שעבר 69 עריכות גנטיות. 59 מהן מנטרלות נגיפים שמסתתרים ב-DNA של החזיר. העריכות האחרות מסירות מהאיבר שלושה סמנים שמעוררים דחייה מיידית ומוסיפות לו שבעה גנים אנושיים, שמרסנים את התגובה החיסונית ואת הדלקת ומשפרים את ההתאמה למערכת הקרישה של האדם.

החזירים גדלים במתקנים מיוחדים, נקיים מגורמי מחלה. ד"ר לאונרדו ריאלה, המנהל הרפואי של תחום השתלות הכליה בבית החולים, מלווה את פאלקו. לדבריו, הכליה ממלאת את התפקידים של כליה אנושית: היא מסלקת רעלים, מייצרת שתן ומאזנת נוזלים ומינרלים.

חזרה למטבח, עם מסכה

פאלקו קראה לכליה לילי, על שם הפרחים שבני משפחתה בקולורדו שלחו לה אחרי ההשתלה. זמן קצר אחרי הניתוח היו סיבוכים, אבל מאז פברואר היא לא אושפזה. "אני נדהמת כל יום מחדש שהיא עדיין עובדת", אמרה.

לדבריה, מחלת הכליות גזלה ממנה כל כך הרבה, והיא רצתה הזדמנות לקבל בחזרה את החיים שלה. הכליה אכן החזירה לה דברים שהדיאליזה לקחה. היא שוב מבשלת ארוחות למשפחה, נפגשת עם חברים ותיקים וחזרה לנהוג. הרופאים אישרו לה לטוס, והיא מתכננת לחגוג את חג המולד עם המשפחה בקולורדו.

פאלקו מתעייפת מהר ומתנשפת בקלות, עוטה מסכה במקומות ציבוריים כדי להימנע מזיהומים, והתרופות שלה גורמות לה לרעד קל ( צילום: דף האינסטגרם של Mass General Brigham )

היא עדיין מרגישה את המחיר. פאלקו מתעייפת מהר ומתנשפת בקלות, עוטה מסכה במקומות ציבוריים כדי להימנע מזיהומים, והתרופות שלה גורמות לה לרעד קל. מי שעברו השתלת כליה מחזיר צריכים יותר תרופות לדיכוי מערכת החיסון, והתרופות האלה מעלות את הסיכון לזיהומים. לדברי ד"ר ריאלה, הצוות למד במהלך השנה אילו תרופות חייבים להמשיך ואילו אפשר להפחית בבטחה.

פאלקו לא עוברת את זה לבד. היא, בעל השיא הקודם טים אנדרוז ושני מושתלים שקיבלו כליות חזיר אחריה מתכתבים בקבוצת צ'אט משותפת, שבה הם חולקים חוויה שרק הם מכירים. ד"ר ריאלה כינה את המטופלים "הגיבורים האמיתיים".

מה קרה לכליות שלפניה

מאז 2024 קיבלו שישה מטופלים כליות של איג'נסיס בבית החולים. הראשון, ריצ'רד סליימן בן 62, מת זמן קצר אחרי ההשתלה ממחלת לב שממנה סבל . אצל שניים אחרים הכליות תפקדו שמונה ותשעה חודשים, עד שהגוף דחה אותן. שני המטופלים שהושתלו השנה עדיין חיים עם הכליות שקיבלו.

אנדרוז, שהחזיק בשיא הקודם, חי עם כליית החזיר 271 ימים. לפי מאמר שפרסם הצוות בכתב העת The Lancet , הנזק לכליה התחיל אחרי שהרופאים נאלצו להוריד את מינון התרופות לדיכוי החיסון בגלל זיהום. הכליה הוסרה באוקטובר 2025. בינואר השנה קיבל אנדרוז כליה מתורם שמת, והיא התחילה לעבוד מיד. המקרה שלו הראה שכליה של חזיר יכולה לשמש גשר עד להשתלה של כליה אנושית.

"אני מקווה שאצליח לגלוש בסקי עם הילדים שלי החורף" ( צילום: דף האינסטגרם של Mass General Brigham )

"לפני כמה שנים השאלה הייתה אם כליה של חזיר מהונדס גנטית יכולה לתפקד בגוף של אדם בכלל. היום אנחנו שואלים כמה זמן נוכל לשמור עליה מתפקדת", אמר ד"ר ריאלה, והוסיף: "זה עוד לא סיבוב הניצחון". הוא מקווה שהכליה של פאלקו תחזיק לפחות עוד שנה, ולדבריו כל מטופל לימד את הצוות משהו חדש על התגובה של מערכת החיסון האנושית.

בינואר ייצא לדרך הניסוי הקליני הרשמי של איג'נסיס , ב-33 מטופלים בגילי 70-50 שממתינים לכליה, בעשרה מרכזים רפואיים בארה"ב. חברת יונייטד תרפיוטיקס (United Therapeutics) כבר מנהלת ניסוי משלה , בכליות מחזירים עם עשר עריכות גנטיות. ד"ר ריאלה, שבית החולים שלו מקבל מאיג'נסיס מענקי מחקר, העריך שאם התוצאות יהיו טובות, הטיפול עשוי לקבל אישור תוך כחמש שנים, לקבוצה מוגדרת של מטופלים. לדבריו, המטרה היא ש"מטופלים לא יצטרכו עוד לבלות שנים בהמתנה לכליה שאולי לעולם לא תגיע".