בבית החולים מיימונידס (Maimonides Medical Center), בלב השכונה החרדית בורו פארק שבברוקלין, מגישים אוכל כשר, יש מעליות שבת, אנשי צוות מדברים יידיש ובבית הכנסת שבלובי מתקיימת מדי יום תפילת מנחה. אבל מאחורי המוסד שנקרא על שם הרמב"ם, ושבו נולדים מדי שנה יותר מ-5,000 תינוקות, מסתתרת מציאות הרבה פחות פסטורלית: בית החולים סובל מקשיים כלכליים חמורים, רואי החשבון שלו הזהירו מפני סכנה להמשך פעילותו, ותוכנית חילוץ ממשלתית בהיקף של יותר משני מיליארד דולר תקועה כבר חודשים בבתי המשפט.

מי שנאבקים בתוכנית החילוץ הם דווקא כמה ממנהיגי הקהילה היהודית שבית החולים משרת כבר יותר ממאה שנה, החוששים שהעברת השליטה לידי עיריית ניו יורק תפגע בצביונו הדתי ובאיכות הטיפול.

גלריה בית החולים מיימונידס, בלב השכונה החרדית בורו פארק בברוקלין ( צילום: Maimonides Emergency Medicine )

כעת המאבק קיבל תפנית נוספת. שבעה חברי דירקטוריון אורתודוקסים של מיימונידס פנו לתובעת הכללית של מדינת ניו יורק, לטישיה ג'יימס, בדרישה שתתערב בהחלטה להשאיר אותם מחוץ לדירקטוריון החדש שיוקם לאחר השלמת העסקה. השבעה, שמנהלים בעצמם תביעה נגד המיזוג, טענו כי מדובר בנקמה על התנגדותם למהלך ובניסיון להשתיק את הקולות הביקורתיים. בבית החולים דחו את ההאשמות, אבל המחלוקת החדשה עלולה להציב מכשול נוסף בדרך לעסקה, שהייתה אמורה להסתיים כבר באפריל.

מיימונידס אינו עוד בית חולים שכונתי. הוא הוקם בראשית המאה הקודמת ביוזמת נשים יהודיות שביקשו להעניק טיפול רפואי לעניים, והפך עם השנים לרשת הרפואית העצמאית הגדולה בברוקלין. כיום היא כוללת שלושה בתי חולים, בהם בית חולים לילדים, ויותר מ-80 מרפאות ומרכזים רפואיים. מדי שנה נרשמים במוסדותיה יותר ממיליון ביקורי מטופלים. היא מעסיקה כ-7,000 עובדים ומפעילה מרכז טראומה, מחלקות לטיפול במחלות לב ובסרטן ואחד ממערכי המיילדות העמוסים בניו יורק. מטופליה מגיעים מכל שכבות האוכלוסייה, בהם מהגרים, קשישים ומשפחות מעוטות הכנסה.

מערך מיילדות עמוס, אוכלוסייה מאתגרת ותשתיות מיושנות ( צילום: Maimonides Emergency Medicine )

דווקא העובדה שמיימונידס מטפל באוכלוסיות האלה היא אחת הסיבות המרכזיות למשבר. לפי מסמכי בית החולים, כ-86% ממטופליו מבוטחים במסגרת מדיקייר ומדיקייד, תוכניות הביטוח הממשלתיות לאזרחים ותיקים ולבעלי הכנסה נמוכה, שמשלמות לבתי החולים פחות מחברות הביטוח הפרטיות. המשמעות היא שמיימונידס מקבל תשלום נמוך יחסית על חלק גדול מהטיפולים שהוא מעניק, בשעה שהוצאות השכר, התרופות והציוד ממשיכות לעלות.

אצטדיון בייסבול ושכר של מיליונים

לצד זאת, הנהלת בית החולים הואשמה בניהול כושל ובפגיעה באיכות הטיפול. כבר לפני כמה שנים פתחו פעילים מקומיים בקמפיין בשם "הצילו את מיימונידס". בין הנושאים שעוררו זעם בקהילה היו החלטת ההנהלה לשלם על זכויות השם של אצטדיון בייסבול בקוני איילנד, כדי שייקרא "מיימונידס פארק", בשעה שבית החולים צבר הפסדים, וכן שכרם הגבוה של הבכירים. מנכ"ל מיימונידס, קן גיבס, קיבל ב-2020 שכר ותגמולים בסך כ-3.2 מיליון דולר, לעומת כ-1.8 מיליון דולר בשנה שקדמה לה. בבית החולים הסבירו אז שחלק מהסכום היה תגמול נדחה שנצבר במשך כמה שנים, ודחו את הטענות לניהול כספי בלתי תקין.

ב-2021 הגיע הגירעון השנתי ליותר מ-165 מיליון דולר. ב-2024 רשם בית החולים הפסד תפעולי של כ-80 מיליון דולר, וב-2025 דווקא הצליח להגיע לעודף תפעולי של כ-32 מיליון דולר. אלא שהשיפור לא הספיק. בדוח כספי שפורסם במאי האחרון הזהירה ההנהלה כי בשל המצב הפיננסי של בית החולים, תזרים המזומנים שלו והתחייבויותיו, קיים ספק משמעותי ביכולתו להמשיך לפעול בשנה הקרובה בלי פתרון.

הפתרון שהציעו הרשויות היה להעביר את מיימונידס לרשת בתי החולים הציבוריים של ניו יורק, NYC Health + Hospitals, הגדולה מסוגה בארצות הברית. הרשת מפעילה בין היתר את בלוויו במנהטן, בית החולים הציבורי הוותיק בארצות הברית, שנוסד ב-1736 ונחשב לאחד ממרכזי הטראומה הבולטים בעיר. מושלת מדינת ניו יורק, קתי הוקול, הודיעה באוקטובר אשתקד על חבילת סיוע של כ-2.2 מיליארד דולר לחמש שנים, שנועדה לאפשר את המהלך. הכסף אמור לשמש לתפעול השוטף, למחיקת חובות ולהשקעה בתשתיות רפואיות שהתיישנו. ראש העיר הקודם אריק אדמס הודיע על העסקה שלושה ימים בלבד לפני תום כהונתו, והיא זכתה גם לתמיכתו של ראש העיר הנוכחי, זוהראן ממדאני, שהשאיר בתפקידו את מנכ"ל רשת בתי החולים הציבוריים, ד"ר מיטשל כץ, המוביל את המהלך.

ד"ר מיטשל כץ, מנכ"ל רשת בתי החולים הציבוריים של ניו יורק, NYC Health + Hospitals ( צילום: NYC Health + Hospitals )

חלק מההשקעה מיועד גם להחלפת מערכות המידע הרפואיות של מיימונידס, שלפי ד"ר כץ עדיין משתמש ביותר מחמש מערכות ארכאיות שונות, לצד תיקי נייר. במקומן אמורה להיכנס מערכת ממוחשבת אחת, שתאפשר לרופאים ולמטופלים גישה מסודרת למידע הרפואי, תקל על התיאום בין המחלקות ותשפר את המעקב אחרי טיפולים. מאות מיליוני דולרים נוספים יופנו לשיפוץ מחלקות, ובראשן אגף היולדות, שבו מטופלות מדי שנה אלפי נשים, רבות מהן מהקהילות החרדיות באזור.

ציון בינוני בבטיחות, הצטיינות במיילדות

למרות הקשיים הכלכליים, מיימונידס אינו בית חולים שנכשל בכל המדדים הרפואיים. בדירוג הבטיחות של ליפפרוג (Leapfrog), ארגון אמריקני עצמאי שבוחן בין היתר זיהומים, סיבוכים וטעויות בטיפול בבתי חולים, קיבל מיימונידס ציון C, דירוג בינוני בסולם שנע מ-A עד F. לעומת זאת, באוגוסט הוכר כמרכז מיילדות ברמה הרביעית, הגבוהה ביותר בסיווג האמריקני, שמאפשרת טיפול בהיריונות ובלידות מורכבים במיוחד. הוא גם נכלל ברשימת בתי החולים המצטיינים במיילדות של המגזין U.S. News לשנת 2026.

למתנגדים, השאלה אינה רק כלכלית. עבור משפחות רבות בבורו פארק מדובר במקום שבו נולדו דורות של ילדים, שבו מטפלים בקשישים ושאליו מגיעים האמבולנסים של ארגון המתנדבים החרדי "הצלה". הן חוששות שבניהול עירוני יאבד בית החולים את אופיו ואת הקשר עם התושבים, ושגורמים בעירייה יקבעו בעתיד מדיניות רפואית, מינויים ותקציבים בלי להכיר את צורכי הקהילה. מנגד, כץ התחייב לשמר את המנהגים הדתיים והתרבותיים הקיימים, ולפי מסמכים שהוגשו לבית המשפט, ההסכם מחייב זאת למשך 30 שנה לפחות. "אנחנו רוצים שמיימונידס יישאר מיימונידס", אמר לאחר אישור רגולטורי מרכזי בספטמבר.

קיים ספק משמעותי ביכולתו של בית החולים להמשיך לפעול בשנה הקרובה בלי פתרון ( צילום: Maimonides Emergency Medicine )

ההבטחות לא שכנעו את קהילות חסידי באבוב, בעלז וסאטמר, וגם לא ארגוני סיוע חרדיים. נציגי "הצלה" בארבע שכונות בברוקלין אף פרסמו מכתב התנגדות וטענו שהעסקה אינה משרתת את טובת הקהילה. עורך הדין מרטין בינסטוק, המייצג חלק מהמתנגדים, טען שלאורך זמן מיימונידס עלול להפוך לבית חולים עירוני ככל האחרים, ושאובדן האמון יפגע גם בטיפול. המתנגדים טענו גם שלא נבחנו ברצינות חלופות פרטיות, ובהן שיתוף פעולה עם אוניברסיטת טורו או עם המרכז הרפואי של וסטצ'סטר (Westchester Medical Center). גיבס השיב שלא היה ידוע לו על שותף חלופי שמסוגל להציע פתרון מעשי.

"התנכלות לחושפי שחיתויות"

חברי הדירקטוריון המתנגדים פנו לבתי המשפט בסוף השנה שעברה, ובהמשך הצטרפו אליהם ארגוני קהילה. במאי קבעה שופטת באולבני, בירת מדינת ניו יורק, שמשרד הבריאות של המדינה לא היה רשאי לדלג על בחינת העסקה בידי המועצה לבריאות הציבור ולתכנון שירותי הבריאות. אלא שבספטמבר בחנה המועצה את המהלך ואישרה אותו פה אחד. עדיין דרוש אישור בית משפט להשלמת העברת השליטה, והליכים נוספים נמשכים.

הפגנת עובדי בית החולים בדרישה לשיפור תנאי העסקה וטיפול ( צילום: איגוד האחיות NYSNA )

כעת טענו השבעה כי בגלל התביעות שהגישו הושארו מחוץ לדירקטוריון של החברה החדשה שתפעיל את מיימונידס. במכתב לתובעת הכללית, ששלחו באמצעות עורך הדין עקיבא שפירו, הם הגדירו זאת "התנכלות לחושפי שחיתויות ואפליה" של חברי הנהלה אורתודוקסים, והזהירו מפגיעה בייצוג החרדי. דובר מיימונידס, סם מילר, דחה את הטענה. משרד התובעת הכללית הודיע שהוא בוחן את המכתב, אך ההחלטה על העסקה עצמה נתונה לבית המשפט. איגודי האחיות ועובדי הבריאות הגדולים בניו יורק דווקא תומכים בעסקה, ולדבריהם היא חיונית לשמירה על כוח האדם ולהבטחת רציפות הטיפול.