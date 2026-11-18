בשיתוף ג'ונסון
ה-FDA אישר טיפול ביולוגי פורץ דרך שפועל בשיטת "מתקפה כפולה" על הגידול, מביא לנסיגת המחלה - ומחזיר לחולים את היכולת לדבר, לאכול ולחיות.
במשך יותר מעשר שנים עמד עולם הרפואה כמעט חסר אונים מול סרטן ראש וצוואר מתקדם שחזר או התפשט. חולים שמיצו את הטיפולים הקיימים נותרו לעיתים קרובות ללא מענה וללא כלים יעילים שיעצרו את המחלה. כעת, התמונה משתנה מקצה לקצה.
אישור של מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) מעניק אור ירוק לתרופה ביולוגית חדשנית, המביאה איתה בשורה אדירה: אצל כ-45% מהמשתתפים במחקר נרשמה התכווצות משמעותית של הגידולים, גם לאחר שכל הטיפולים האחרים נכשלו.
מתקפה כפולה: כך התרופה מנצחת את תאי הסרטן
עד היום, טיפולים ביולוגיים ניסו לחסום רק "נתיב בריחה" אחד של הגידול הסרטני, מה שאפשר לתאים החולים למצוא דרכים עוקפות ולהמשיך להתפשט, מסביר פרופ' אהרון פופובצר, מנהל מכון שרת לאונקולוגיה במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה.
הטיפול החדש משנה את כללי המשחק ופועל כמו מלקחיים: הוא תוקף ומנטרל במקביל שני מנגנוני צמיחה מרכזיים של הסרטן החלבונים EGFR ו-MET המתקפה הכפולה הזו מונעת מהגידול להתחמק מהטיפול, ומגדילה דרמטית את הסיכוי לעצור אותו ואף לכווץ אותו. לדברי פרופ' פופובצר, השילוב נועד להתמודד עם יכולתם של התאים הסרטניים להמשיך להתפתח למרות הטיפול, ובכך להגדיל את הסיכוי להשפיע על הגידול.
"זה חידוש גדול בתחום", מדגיש פרופ' פופובצר. "בישראל מאובחנים כ-800 חולים חדשים בשנה. רובם מחלימים, אך כשמדובר במחלה שחזרה או שלחה גרורות, וכבר אי אפשר לנתח או להקרין, אפשרויות הטיפול היו מוגבלות מאוד. גם כשאימונותרפיה וכימותרפיה לא עבדו לא היה לנו מענה מספק. הטיפול החדש פותח דלת של תקווה אמיתית".
לא רק חיים ארוכים יותר - גם חזרה לחיים
הבשורה הגדולה של התרופה החדשה היא לא רק בהארכת תוחלת החיים, אלא במהפכה שהיא מחוללת בשגרת היומיום של המטופלים.
גידולים באזור הראש והצוואר פוגעים בפעולות הבסיסיות והאנושיות ביותר: היכולת לבלוע, לאכול, לדבר ואפילו לנשום בחופשיות. ברגע שהתרופה מכווצת את הגידול, הלחץ יורד והתפקודים הללו חוזרים.
"העובדה שהטיפול מקטין את הגידול משפרת באופן ישיר את היכולת לדבר ולאכול, וזה יתרון עצום", אומר פרופ' פופובצר. "המטופל לא רק זוכה להארכת חיים משמעותית, אלא נהנה מאיכות חיים טובה לאורך זמן". לדבריו, למרות שלטיפול ייתכנו תופעות לוואי כמו פריחה עורית, הרפואה יודעת כיום להעניק טיפול מונע שמצמצם אותן ביעילות.
מתי הבשורה תגיע לחולים בישראל?
הטיפול החדש מיועד לחולים מבוגרים עם סרטן ראש וצוואר שחזר או התפשט, לאחר שטיפול באימונותרפיה לא הועיל להם. החדשות הטובות הן שהתרופה כבר נמצאת בשימוש בישראל עבור סוגי סרטן אחרים, וכעת עולה השאלה אם תיכלל בסל הבריאות גם להתוויה החדשה.
"בדרך כלל סל הבריאות עוקב אחרי ה-FDA", אומר פרופ' פופובצר, ומעריך כי בישראל ישנם עשרות חולים בשנה שעשויים להפיק תועלת משמעותית מהטיפול.
בשיתוף ג'ונסון