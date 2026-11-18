במשך יותר מעשר שנים עמד עולם הרפואה כמעט חסר אונים מול סרטן ראש וצוואר מתקדם שחזר או התפשט. חולים שמיצו את הטיפולים הקיימים נותרו לעיתים קרובות ללא מענה וללא כלים יעילים שיעצרו את המחלה. כעת, התמונה משתנה מקצה לקצה.

במשך יותר מעשר שנים עמד עולם הרפואה כמעט חסר אונים מול סרטן ראש וצוואר מתקדם שחזר או התפשט. חולים שמיצו את הטיפולים הקיימים נותרו לעיתים קרובות ללא מענה וללא כלים יעילים שיעצרו את המחלה. כעת, התמונה משתנה מקצה לקצה.

במשך יותר מעשר שנים עמד עולם הרפואה כמעט חסר אונים מול סרטן ראש וצוואר מתקדם שחזר או התפשט. חולים שמיצו את הטיפולים הקיימים נותרו לעיתים קרובות ללא מענה וללא כלים יעילים שיעצרו את המחלה. כעת, התמונה משתנה מקצה לקצה.

אישור של מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) מעניק אור ירוק לתרופה ביולוגית חדשנית, המביאה איתה בשורה אדירה: אצל כ-45% מהמשתתפים במחקר נרשמה התכווצות משמעותית של הגידולים, גם לאחר שכל הטיפולים האחרים נכשלו.

אישור של מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) מעניק אור ירוק לתרופה ביולוגית חדשנית, המביאה איתה בשורה אדירה: אצל כ-45% מהמשתתפים במחקר נרשמה התכווצות משמעותית של הגידולים, גם לאחר שכל הטיפולים האחרים נכשלו.

אישור של מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) מעניק אור ירוק לתרופה ביולוגית חדשנית, המביאה איתה בשורה אדירה: אצל כ-45% מהמשתתפים במחקר נרשמה התכווצות משמעותית של הגידולים, גם לאחר שכל הטיפולים האחרים נכשלו.

עד היום, טיפולים ביולוגיים ניסו לחסום רק "נתיב בריחה" אחד של הגידול הסרטני, מה שאפשר לתאים החולים למצוא דרכים עוקפות ולהמשיך להתפשט, מסביר פרופ' אהרון פופובצר, מנהל מכון שרת לאונקולוגיה במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה.

עד היום, טיפולים ביולוגיים ניסו לחסום רק "נתיב בריחה" אחד של הגידול הסרטני, מה שאפשר לתאים החולים למצוא דרכים עוקפות ולהמשיך להתפשט, מסביר פרופ' אהרון פופובצר, מנהל מכון שרת לאונקולוגיה במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה.

עד היום, טיפולים ביולוגיים ניסו לחסום רק "נתיב בריחה" אחד של הגידול הסרטני, מה שאפשר לתאים החולים למצוא דרכים עוקפות ולהמשיך להתפשט, מסביר פרופ' אהרון פופובצר, מנהל מכון שרת לאונקולוגיה במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה.