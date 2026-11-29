הירידה בזיכרון נתפסת כחלק מההזדקנות, אבל מחקר חדש מצביע על כך שהיא משתנה מדור לדור. לפי הממצאים, אנשים שנולדו מאוחר יותר מגיעים לגיל מבוגר עם זיכרון טוב יותר מזה של הדורות שקדמו להם, וגם מאבדים אותו בקצב איטי יותר.

המחקר, שפורסם ב-17 בנובמבר בכתב העת Nature Medicine , התבסס על כ-783 אלף הערכות זיכרון בקרב כ-219 אלף אנשים בחמישה מחקרי אורך, עם מעקב של עד 30 שנה. היתרון המשולב שנמצא גדול מספיק, להערכת החוקרים, כדי להסביר באופן סביר את הירידה המדווחת בשיעור מקרי הדמנציה החדשים באירופה ובארצות הברית, המוערכת בכ-13% בכל עשור.

גלריה דורות שנולדו מאוחר יותר מגיעים לגיל מבוגר עם זיכרון טוב יותר ( צילום: Shutterstock )

"זהו מחקר משמעותי ומעודד מאוד", אומר ד"ר ניזאר חוראני, מנהל המחלקה לנוירולוגיה ושבץ מוחי במרכז הרפואי צפון וראש החוג לנוירולוגיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר-אילן. "עד היום ידענו שדורות שזכו להשכלה טובה יותר, לתזונה טובה יותר ולתנאי חיים משופרים מפתחים רזרבה קוגניטיבית גבוהה יותר, כלומר יכולת טובה יותר של המוח להתמודד עם שינויים הקשורים לגיל ולמחלות".

הזיכרון משתנה מדור לדור

החוקרים ביקשו לברר אם היתרון של הדורות החדשים מסתכם בנקודת פתיחה טובה יותר, או שגם קצב הירידה משתנה. לשם כך ניתחו בדיקות חוזרות של זיכרון אפיזודי, כלומר זיכרון של אירועים וחוויות אישיות, אצל אותם משתתפים לאורך שנים. המעקב אפשר להבחין בין הבדלים ברמת הזיכרון שממנה התחילו הדורות השונים לבין הבדלים במהירות שבה הוא נחלש.

צילום: המרכז הרפואי צפון (פוריה)

"לראשונה אנחנו יכולים להראות שדורות חדשים יותר לא רק מגיעים לגיל מבוגר עם זיכרון טוב יותר, אלא שגם הירידה בזיכרון שלהם איטית יותר מזו של דורות קודמים", אמר פרופ' אנדרס פייל, פרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת אוסלו והמחבר הראשי של המחקר, בהודעת האוניברסיטה שפורסמה באתר News-Medical .

לפי המחקר, השיפורים התרכזו בקרב מי שחווים את הירידה המהירה ביותר בזיכרון. בדורות שנולדו מאוחר יותר נצפו תקופות ארוכות יותר של יציבות בזיכרון, שיעורים נמוכים יותר של ליקוי קליני וקצב איטי יותר של ניוון ההיפוקמפוס, אזור במוח המעורב בזיכרון. החוקרים העריכו שלא סביר שהפערים נובעים רק משינויים שהתרחשו בתקופת המעקב והשפיעו במקביל על בני כל הדורות.

לפי החוקרים, כאשר מתחילים מרמת זיכרון גבוהה יותר וגם מאבדים אותה לאט יותר, נדרש זמן רב יותר עד שהירידה נעשית חמורה מספיק כדי לגרום לדמנציה.

המחקר מצא תקופות ארוכות יותר של יציבות בזיכרון בדורות החדשים ( צילום: Shutterstock )

"החידוש במחקר הוא שלא רק שנקודת הפתיחה טובה יותר, אלא שגם קצב הירידה בזיכרון איטי יותר", מסביר ד"ר חוראני. "המשמעות היא שאפשר להשפיע גם על מסלול ההזדקנות הקוגניטיבית ולא רק לדחות את הופעת התסמינים. עם זאת, המחקר אינו מוכיח בהכרח האטה בתהליכים הביולוגיים והניווניים במוח עצמו".

מה שטוב ללב, טוב גם למוח

המחקר אינו קובע בוודאות מה גרם להבדלים. בהודעת האוניברסיטה הוזכרו הסברים אפשריים, ובהם שיפור בבריאות האם בהיריון, בתזונה, בהשכלה, בתנאי הילדות ובשירותי הבריאות, לצד צמצום אי-השוויון והזיהום וטיפול טוב יותר במחלות לב וכלי דם. לפי החוקרים, רמת הזיכרון נבנית בעיקר בתחילת החיים, ואילו קצב הירידה מושפע מהתנאים בבגרות.

ד"ר חוראני מדגיש שהקשר בין בריאות כלי הדם לבריאות המוח מבוסס היטב. "יתר לחץ דם, סוכרת, עישון, השמנה ורמות כולסטרול גבוהות עלולים לגרום לאורך השנים לפגיעה מצטברת בכלי הדם הקטנים במוח, לאוטמים מוחיים שקטים ולפגיעה בחומר הלבן. לעיתים התהליך הזה מתרחש במשך שנים ללא תסמינים ברורים".

גם אצל חולי אלצהיימר, הוא מוסיף, קיימת לעיתים פגיעה בכלי הדם שעלולה להחמיר את הירידה הקוגניטיבית. לכן יש חשיבות לאיזון גורמי הסיכון כבר בגילי 40-60. "מה שטוב ללב, בדרך כלל טוב גם למוח. מניעת דמנציה מתחילה הרבה לפני שמופיעות בעיות בזיכרון".

שמירה על בריאות כלי הדם חשובה גם לבריאות המוח ( צילום: Shutterstock )

המחקר בחן הבדלים בין דורות, ולכן החוקרים אינם גוזרים ממנו עצות אישיות. מסקנתם היא שנדרשת מדיניות המגינה על בריאות המוח לאורך החיים, החל בילדות.

האתגר של הדור הצעיר

לצד האופטימיות, אין הבטחה שהמגמה תימשך. פרופ' פייל הזהיר בהודעת האוניברסיטה שההישגים נשענים על שיפורים לאורך המאה ה-20, בעוד שהמגמות בפעילות גופנית, בעודף משקל ובאי-שוויון אינן בהכרח חיוביות.

"בהחלט יש מקום לדאגה", אומר ד"ר חוראני. "כנוירולוגים, אנחנו פוגשים גם מטופלים צעירים עם אירועים מוחיים ועם שינויים בכלי הדם במוח שאנו רגילים לראות בגילאים מבוגרים יותר". לדבריו, אורח חיים יושבני, תזונה לא מאוזנת, הפרעות שינה והשמנה עלולים לפגוע בבריאות המוח בטווח הארוך.

עם זאת, הוא מדגיש שעדיין מוקדם לקבוע שהצעירים של היום יסבלו משיעורי דמנציה גבוהים יותר: "מדובר בתהליכים שנמשכים עשרות שנים. חשוב להבין שבריאות המוח בגיל 80 נבנית כבר בגיל 20, 30 ו-40".

גם חלוקת היתרונות אינה ברורה. הממצאים הם ממוצעים דוריים, וקבוצת המחקר בוחנת כעת מי נהנו יותר מהשיפור: מי שהתחילו בתנאים הקשים ביותר, או מי שמלכתחילה היו בעמדה טובה. שאלה נוספת היא האם תנאי חיים טובים יותר והשכלה מגינים באותה מידה על אנשים בעלי רמות שונות של נטייה גנטית לדמנציה. התשובות עשויות לסייע בתכנון מניעה לכלל האוכלוסייה או לקבוצות שיפיקו ממנה תועלת רבה במיוחד.

אבחון מוקדם עשוי לזהות גורמים לירידה בזיכרון שניתנים לטיפול ( צילום: Shutterstock )

הסימנים שלא כדאי להתעלם מהם

עם הגיל, מסביר ד"ר חוראני, עיבוד המידע עשוי להאט ולעיתים קשה יותר להיזכר בשם, במילה או במקום שבו הנחנו חפץ. שכחת מפתחות והיזכרות בהמשך אינה מעידה בהכרח על בעיה רפואית.

לעומת זאת, שכחת שיחות שלמות, שאלות חוזרות, קושי בפעולות מוכרות או בהתמצאות במקומות מוכרים מצריכים בירור. "אנחנו בוחנים בעיקר שלושה מרכיבים: האם מדובר בשינוי ביחס ליכולת הקודמת של האדם, האם קיימת החמרה לאורך הזמן והאם יש השפעה על התפקוד היומיומי".

סימנים נוספים כוללים קושי בניהול כספים, בתשלום חשבונות או בנטילת תרופות, בבישול ובשימוש במכשירים; קושי גובר בשליפת מילים ובשיחה; שינויים באישיות, בהתנהגות, בשיקול הדעת וביוזמה; וירידה ביכולת התכנון, הארגון וקבלת ההחלטות. לעיתים בני המשפחה הם הראשונים שמבחינים בשינוי. גם ירידה קלה שאינה פוגעת בעצמאות עשויה להצדיק בירור.

"לא צריך להמתין עד שהאדם מאבד את עצמאותו", מדגיש ד"ר חוראני. אבחון מוקדם מאפשר לזהות מצבים הניתנים לטיפול, ובהם חסר בוויטמין B12, הפרעה בתפקוד בלוטת התריס, דיכאון, הפרעות שינה והשפעת תרופות. הוא מאפשר גם לטפל בגורמי סיכון, להתאים טיפול תרופתי ולא תרופתי, לסייע בשימור העצמאות ובהיערכות המשפחה.