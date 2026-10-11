בישראל מאובחנים מדי שנה כ-3,000 חולי סרטן ריאה, ומתוכם כ-15% סובלים מסרטן ריאה מסוג תאים קטנים (SCLC), תת-סוג הנחשב לאחד האגרסיביים והמאתגרים ביותר לטיפול. המחלה מתאפיינת בקצב גדילה מהיר, בנטייה לשלוח גרורות כבר בשלבים מוקדמים ובשיעורי הישרדות נמוכים: כשליש מהחולים מאובחנים בשלב המקומי, ושני שלישים כבר בשלב הגרורתי, כאשר המחלה התפשטה מעבר לחזה. שיעור השרידות עומד על 5%-10% בלבד שנתיים לאחר האבחנה.

צילום: אפרת פרג'ון, שערי צדק

"זו מחלה שמגיבה מאוד טוב לטיפולים הקיימים, אבל היא מתקדמת מהר מאוד ונוטה לחזור בחלק גדול של המקרים", מסביר פרופ' פלד. "בטווח הקצר יש תגובה מאוד מהירה, אבל בטווח הארוך נדרשים טיפולים שמגייסים את מערכת החיסון בשאיפה להשמדת התאים של המחלה, גם אם לא רואים אותה בבדיקות ההדמיה".





מי בסיכון? הקשר ההדוק לעישון

הגורם המרכזי להתפתחות המחלה הוא עישון - מעל 97% מהמאובחנים נחשפו לטבק לאורך השנים, ומדובר במחלה שפוגעת בעיקר במעשנים ומעשנים לשעבר בגיל 50 ומעלה. "המחלה קשורה בעיקר לעישון, והיא מהירה ביותר ויכולה להתפתח בטווח זמן קצר, ולכן התועלת מסקר מוקדם אינה מסייעת בהארכת חיים כמו במחלות אחרות", אומר פרופ' פלד. "מכאן, החשיבות הגדולה של הפסקת עישון בגיל צעיר ככל האפשר. והכי טוב לא להתחיל בכלל".

מגמות העישון בעשורים האחרונים גם עיצבו את תמונת התחלואה: אצל גברים, ירידה חדה בעישון החל משנות ה-60 הובילה לשיא תחלואה בשנות ה-80 ומאז לירידה מתמשכת. אצל נשים הירידה בהרגלי העישון הייתה איטית יותר, ולכן התחלואה המשיכה לעלות עד אמצע שנות ה-2000. כתוצאה מכך, הפער בין המינים הצטמצם מאוד, וכיום כמעט מחצית מהמאובחנים במחלה הן נשים.

גלריה מדובר במחלה שפוגעת בעיקר במעשנים ומעשנים לשעבר בגיל 50 ומעלה ( צילום: Jamesboy Nuchaikong / shutterstock )





המענה הרפואי החדש - אחרי עשרות שנים ללא התקדמות

מאז שנות ה-70 התבסס הטיפול הכימי במחלה על תרופות מבוססות פלטינום, כאשר ניסיונות רבים לשפר את התוצאות ארוכות הטווח נכשלו לאורך הדרך. "למרות ש SCLC-נחשב לגידול רגיש לכימותרפיה ולעיתים קרובות מגיב היטב לטיפול הראשוני, התגובה נוטה להיות קצרת־טווח, ובמרבית המטופלים המחלה מתקדמת או חוזרת במהירות. בעשור האחרון נכנסו לתמונה טיפולים אימונותרפיים, שהוכיחו תועלת מוגבלת, כאשר לפני כשנתיים נכנס טיפול אימונותרפי לסל התרופות במחלה גם במחלה מקומית וגם גרורתית", מספר פרופ' פלד. למרות ההתפתחויות, מרבית החולים ממשיכים לסבול מהישנות המחלה, כאשר האופציות הטיפוליות שנותרות הן בעיקר כימותרפיה חוזרת.

לדברי פרופ' פלד, המענה הרפואי החדש היא תרופה בעלת 'פעולה כפולה'. מצד אחד היא מאתרת את תאי הסרטן, ומצד שני היא משמשת כ'מגנט' שמושך את תאי החיסון של הגוף ישר לתוך הגידול. "מדובר בהתפתחות משמעותית ראשונה בתחום סרטן ריאה מסוג תאים קטנים מזה שלושים שנה". מתאר פרופ' פלד.

הטיפול, אושר ב-2024 לחולים שמחלתם חזרה לאחר כימותרפיה. "ברגע שעוברים את הטיפולים הראשונים", מספר פרופ' פלד, "הטיפול הופך לפשוט, קצר ועם מעט מאוד תופעות לוואי".

אתגר משמעותי נוסף בסרטן ריאה מסוג תאים קטנים הוא התפתחות גרורות מוחיות. בשנים האחרונות מצטברים נתונים קליניים חדשים המצביעים על התקדמות בטיפול במחלה ועל שיפור בתוצאות גם בקרב מטופלים עם מעורבות מוחית, אוכלוסייה שבעבר הייתה מזוהה עם פרוגנוזה ירודה במיוחד וירידה באיכות החיים.





"במקרים מסוימים הגידול נעלם בהדמיה"

מעבר לנתוני המחקרים, פרופ' פלד מתאר ניסיון קליני ישיר מהשטח. "יש לנו בשערי צדק ניסיון עם עשרות מטופלים שטופלו בקבוצת התרופות הזו. חלקם הגיעו לריפוי ומקבלים את הטיפול מעבר לשנתיים. במקרים מסוימים הגידול נעלם לחלוטין בהדמיה".

"במקרים מסוימים הגידול נעלם לחלוטין בהדמיה" ( צילום: shuttersrtock )





כיום, הטיפול החדש אינו כלול בסל הבריאות ונגיש בעיקר דרך ביטוחים פרטיים או במסגרת מחקרים קליניים במרכזי מצוינות ברחבי הארץ - מסלול המתאים רק לחולים העומדים בקריטריונים ובהתאם להחלטת הרופא המטפל. "החברה המייצרת את התרופה אמנם הנגישה עד כה את הטיפול לעשרות מטופלים בישראל, אך היקף זה רחוק מלכסות את כלל האוכלוסייה שעשויה להפיק ממנו תועלת."

לאחר שנים ארוכות שבהן חולי סרטן ריאה מסוג תאים קטנים נותרו כמעט ללא מענה טיפולי בשלבים מתקדמים של המחלה, מונחת כעת על השולחן טכנולוגיה שמוכיחה יכולת להאריך חיים משמעותית, ובחלק מהמקרים אף להוביל להעלמות הגידולים - כולל בקרב חולים עם גרורות מוחיות שבעבר נחשבו כמעט חסרי סיכוי. "הכללת הטיפול בסל הבריאות תאפשר להנגיש אותו לכלל החולים הזכאים לו, ולא רק למי שיכול לממן ביטוח פרטי או להתקבל למחקר קליני", אומר פרופ' פלד.





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