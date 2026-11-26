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אדם בן 70, שעדיין עובד ונוסע לעיתים קרובות בעולם, זקוק לשיפור באיזון הסוכר שלו. אלא שהצורך להזריק אינסולין מדי יום מרתיע אותו. כשהאפשרות היא זריקה אחת בשבוע, התמונה משתנה מבחינתו. את הסיפור הזה הביאה ד"ר מאיה איש שלום, מומחית ברפואה פנימית ובאנדוקרינולוגיה ומנהלת רפואית של מרפאת DMC, בפאנל שהתקיים במסגרת ועידת הסוכרת של ynet, שעסק בין היתר בהתפתחויות בטיפול וביכולת להתמיד בו.

"יש לי כבר מספר מטופלים שמחכים לזריקה השבועית", סיפרה. "הם עד עכשיו לא הסכימו להתחיל טיפול באינסולין". דבריה ממחישים את אחת הבשורות המרכזיות שעלו בדיונים: האפשרות לתת אינסולין בסיסי בהזרקה אחת לשבוע, במקום הזרקה מדי יום, עשויה להשפיע לא רק על נוחות הטיפול, אלא גם על הנכונות להתחיל בו.





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פחות זריקות, פחות עומס

"עד כה, האופציה היחידה הייתה לקחת זריקה פעם ביום, כל יום. זה קשה", אמרה ד"ר הדר דסקין־ביתן, מנהלת תחום סוכרת ואנדוקרינולוגיה בחטיבת הקהילה בכללית. לדבריה, הקושי נוגע לקבוצות שונות: אנשים צעירים שמנהלים אורח חיים פעיל, ולצידם מבוגרים שאינם מזריקים בעצמם וזקוקים לעזרה מאדם אחר.





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אצל מי שתלויים בבן משפחה או במטפל לצורך ההזרקה, המשמעות של טיפול יומי חורגת מהפעולה עצמה: הוא מחייב תיאום ועזרה קבועה. אצל אחרים, ההזרקה היא תזכורת יומיומית למחלה. לדברי איש שלום, טיפול שבועי עשוי להיות נוח יותר וגם להפחית את תחושת התלות.

פרופ' רועי אלדור, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם באיכילוב, הגדיר את השינוי כמשמעותי במיוחד. "אחד הפחדים הסמויים בסוכרת זה 'ומה אם אני אצטרך להזריק במועד שלא נוח לי או במצב שזה לא אפשרי טכנית'. האפשרות להפוך את ההזרקה היומית לטיפול של פעם אחת בשבוע עשויה לשנות את האופן שבו מטופלים חווים את הטיפול", הוא אומר.





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בפאנל אחר, פרופ' איתמר רז, מומחה לסוכרת, תיאר ציפייה גדולה: "אני מאמין שהרבה מאוד מטופלים שלא רצו אינסולין יתחילו לקחת אותו". לצד אלה שנרתעו מהתחלת הטיפול, הוא הזכיר את המטופלים שכבר מזריקים אינסולין ארוך טווח מדי יום וממתינים לאפשרות לעבור לטיפול של פעם אחת בשבוע.





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עם זאת, דסקין־ביתן הדגישה כי לא כל אדם עם סוכרת מסוג 2 זקוק לאינסולין. האינסולין השבועי הוא אינסולין בסיסי, ואינו מחליף אינסולין קצר טווח הניתן סביב הארוחות למי שזקוק לו. ההחלטה על הטיפול דורשת התאמה אישית למצבו ולצרכיו של כל מטופל.

הטיפול צריך להשתלב בחיים

האפשרות להפחית את תדירות ההזרקות מתחברת לאתגר רחב יותר: התמדה בטיפול לאורך שנים. סימה ארבלי, יו"ר עמותת אחיות סוכרת, הביעה תקווה שהטיפול החדש יסייע בכך. "אנחנו צופים שהזרקה חד־שבועית של אינסולין תשיג גם היא תוצאות מצוינות כמו ההזרקה היומית, תשמר את המדדים מבחינת איזון הסוכרת, אבל אולי גם תגביר יותר את ההיענות לטיפול", אמרה, "אנחנו לא חלמנו שיבוא כזה מוצר של אינסולין חד־שבועי. זה יהיה וואו עבור המטופלים, ובהחלט עבור המטפלים".





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אבל נוחות לבדה אינה נותנת מענה לכל הקשיים. ארבלי הסבירה כי מטופלים עלולים להפסיק טיפול בשל תופעות לוואי, חוסר הבנה של אופי המחלה או תחושה שהתרופה אינה מועילה. לעיתים, כשהטיפול מתחיל במינון נמוך והשינוי עדיין אינו מורגש, הם מסיקים מוקדם מדי שאינו יעיל.

ד"ר קובי כהן, רוקח קליני, תיאר את העומס המתמשך: "זו מחלה שאתה צריך להתעסק איתה יום־יום, אז זה משהו שבאמת דורש ממך כוחות". הוא ממשיך ומסביר כי לעיתים צריך לגייס גם את המשפחה, שלא תמיד מבינה את חשיבות הטיפול.

כהן סיפר על מטופלת שהקפידה על תרופות למחלת לב, אך נטלה את התרופות לסוכרת באופן לא סדיר. לאחר שהסביר לה את הקשר בין סוכרת לבריאות הלב ולסיבוכים נוספים, היא הבינה את חשיבות הטיפול והחלה להתמיד בו.

כשהסוכר מתאזן, הליווי נמשך

מתברר שבמקרים לא מעטים, דווקא שיפור במדדים עלול להוביל להפסקת טיפול. פרופ' רז הבהיר כי איזון הסוכר וירידה במשקל אינם כשלעצמם סיבה להפסיק את התרופות. הוא השווה זאת לטיפול בלחץ דם ובכולסטרול, גם הן מחלות כרוניות. שיפור במדדים פירושו הגעה לאיזון. הפסקת הטיפול עלולה להוביל את החולה ליציאה מאיזון ולהתדרדרות בריאותית.





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לכן, גם כשהטיפול נעשה פשוט יותר, הליווי המקצועי נשאר חיוני. ארבלי הדגישה את הצורך בצוות רב־מקצועי הכולל רופא, אחות, דיאטנית ורוקח קליני, ובהדרכה שמוודאת שהמטופל יודע להשתמש בעט ההזרקה ומקבל מענה לאתגרים.

מעל לכל אלה עומדת מטרה רחבה יותר מהמספר בבדיקת הדם. "היעד שלנו בסוכרת הוא 120. אבל לא סוכר, אלא שנות חיים", אמר אלדור. השאיפה, הסביר, היא לחיים ארוכים בבריאות טובה, תוך מניעת סיבוכים. אינסולין פעם בשבוע עשוי לסייע להפחית את העומס בדרך לשם — ולקרב בין הטיפול שהומלץ במרפאה לבין טיפול שאפשר להתמיד בו בחיים עצמם.