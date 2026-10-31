אחרי עשרות שנים שבהן הממשל האמריקני נלחם במריחואנה והגדיר אותה כסם מסוכן במיוחד, ממשל טראמפ העניק לראשונה הכרה פדרלית לחנויות קנאביס רפואי בארה"ב. משרד המשפטים הודיע אמש (שישי) כי יותר מ-900 חנויות בשבע מדינות, בהן טקסס ופלורידה, קיבלו אישור רשמי מהסוכנות לאכיפת הסמים (DEA). עד לאחרונה פעלו העסקים האלה בצל סתירה משפטית: המדינות התירו להם למכור קנאביס רפואי, אבל החוק הפדרלי המשיך להתייחס אליו כסם אסור.

גלריה קנאביס רפואי, מעכשיו באישור רשמי מהסוכנות לאכיפת הסמים בארה"ב ( צילום: shutterstock )

האישורים הראשונים ניתנו לחנויות באלבמה, בפלורידה, במיסיסיפי, בדרום דקוטה, בטקסס, בווירג'יניה ובמערב וירג'יניה. כל חנות נדרשה לעבור בדיקה מקדימה של הרשויות הפדרליות, להוכיח שהיא פועלת ברישיון מדינתי ולעמוד בדרישות אבטחה, תיעוד ופיקוח על המלאי. לפי רשימה שפרסמה הסוכנות, כמעט 7,000 עסקים בתחום הקנאביס הרפואי ברחבי ארה"ב כבר הגישו בקשות במסגרת ההליך החדש, ובהם יותר מ-4,000 חנויות, לצד יצרנים ומפיצים. הבקשות האחרות ייבחנו בהדרגה.

המהלך הוא השלב הראשון ביישום הרפורמה שקידם טראמפ: באפריל הורה משרד המשפטים להעביר קנאביס רפואי הנמכר ברישיון מדינתי מקטגוריה 1 של החומרים המפוקחים, המחמירה ביותר בחוק האמריקני, לקטגוריה 3. עד אז נכלל גם הקנאביס הרפואי באותה קטגוריה כמו הרואין, השמורה לחומרים שהחוק אינו מכיר בשימוש רפואי מקובל בהם. בקטגוריה 3 נמצאים חומרים שיש להם שימוש רפואי מוכר, ובהם קטמין וכמה משככי כאבים. ההחלטה אינה מסירה את הפיקוח על הקנאביס, אבל מאפשרת להסדיר את השימוש הרפואי בו במסגרת החוק הפדרלי.

"העם האמריקני ראוי לגישה לטיפולים הרפואיים הטובים בעולם", אמר שר המשפטים טוד בלאנש. לדבריו, הפצה מוסדרת של קנאביס רפואי בחנויות שקיבלו אישור תסייע להרחיב את הנגישות לטיפול בכאב כרוני ולשמור על ביטחון הציבור. עם זאת, הוא הבהיר כי משרד המשפטים ימשיך להעמיד לדין את מי שסוחרים במריחואנה שלא כחוק.

הקלה במס, אבל לא אישור רפואי

מעבר להכרה המשפטית, מדובר גם בשינוי כלכלי משמעותי. במשך שנים שילמו חנויות הקנאביס מסים פדרליים בתנאים מכבידים במיוחד: בניגוד לעסקים רגילים, הן לא הורשו לנכות מההכנסה החייבת במס הוצאות שוטפות כמו שכר עובדים, שכירות ופרסום, משום שעסקו בסם שסווג בקטגוריה 1. הרישום בסוכנות לאכיפת הסמים צפוי לפתוח בפניהן את הדרך להקלות מס נרחבות.

ההחלטה אינה מתירה שימוש במריחואנה לצורכי פנאי ( צילום: shutterstock )

האישורים ניתנו ימים ספורים לפני ציון 30 שנה מאז שקליפורניה הפכה, בנובמבר 1996, למדינה הראשונה בארה"ב שהתירה שימוש בקנאביס רפואי. מאז הצטרפו אליה עוד מדינות רבות, אף שהממשל הפדרלי המשיך להגביל את הענף, וכיום פועלות תוכניות קנאביס רפואי ב-40 מדינות. סטף שרר, מייסדת ארגון המטופלים Americans for Safe Access, הגדירה את הרישום הפדרלי כניצחון גדול למטופלים ואמרה כי לראשונה הממשל הפדרלי מכיר בחנויות שהמטופלים נאבקו להקים במשך שלושה עשורים.

עם זאת, האישור הפדרלי לחנויות אינו אישור רפואי למוצרים שהן מוכרות. מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) לא אישר עד היום את צמח הקנאביס עצמו לטיפול באף מחלה, אבל אישר כמה תרופות המבוססות על רכיבים שלו. ההחלטה גם אינה מתירה שימוש במריחואנה לצורכי פנאי ברמה הפדרלית. הקלה בסיווג המריחואנה כולה נבחנת בהליך נפרד.