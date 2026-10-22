בשיתוף הפניקס

בשנים האחרונות מערכת הבריאות הישראלית עוברת תהפוכות - משבר הקורונה, מלחמות ורפורמות מתמשכות, לצד מחסור הולך וגובר בזמינות של רופאים מקצועיים. התוצאה מורגשת אצל כל אזרח אשר נזקק לטיפול רפואי, בין אם יש לו ביטוח שב"ן (ביטוח משלים של קופת החולים) או ביטוח פרטי.

רק 52% מהישראלים הגיעו לרופא שרצו ( תמונה: Shutterstock )

מסקר שנערך על ידי חברת מדגם בשיתוף הפניקס ו-ynet עולה כי קיימת המתנה ממושכת בקרב ישראלים לרופא מומחה. רבים לא קובעים בסופו של דבר תור לרופא אליו הם רצו להגיע, אלא מתפשרים על המומחה הפנוי יותר. הסקר נערך בקרב 510 משיבים המהווים מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה אשר הביע צורך לשימוש בשירותי רופא מומחה בשנה האחרונה, מצייר תמונה של סרבול ומורכבות בדרך לתור המיוחל.

37% מהמשיבים על הסקר דיווחו כי המתינו מעל חודש לרופא מומחה. המחיר בפועל של עיכוב כזה עשוי להיות קריטי. "במקרים מסוימים, בעיקר כשמדובר באבחון וטיפול בגידולים ממאירים, העיכוב עלול להיות משמעותי", פרופ' רועי מנו, מומחה בכירורגיה אורולוגית, רופא בכיר ומנהל השרות לאורולוגיה אונקולוגית במחלקה האורולוגית במרכז רפואי תל-אביב (בי"ח איכילוב).

דווקא במדינה עם אחת ממערכות הבריאות המשוכללות בעולם, מחצית מהאוכלוסייה מוותרת על הרופא שהיא באמת רצתה, ומטופלים נתקלים בכל כך הרבה קשיים מול המערכת.

23% מהמשתתפים בסקר מגדירים את תהליך קביעת התור לרופא מומחה כקשה, ורבע מהמשיבים אמרו כי קיבלו תור במיקום שלא היה להם נח. רק 52% מגיעים בסופו של דבר לרופא שרצו בו מלכתחילה, בעוד 46% מגיעים לרופא הפנוי יותר - כלומר, מחצית מהישראלים מתפשרים. הפער הזה מתבטא גם במסקנה של המשיבים לגבי הטיפול שקיבלו: 37% מהמטופלים שבחרו ברופא הזמין יותר דיווחו שהם חשים כי לא הגיעו לרופא המתאים לבעיה שלהם.

"היעוצים הרבים גורמים לבלבול ועיכוב באבחנה"

לאותו סרבול עלולות להיות השלכות קליניות, שכן הגעה לרופא הלא מתאים תגרום למטופלים רבים לפנות לעוד ועוד רופאים, והמתנה ארוכה מדי לטיפול עלולה להחמיר את הבעיה.

צילום: שחר דרורי

"המסע בין רופאים עד שמוצאים התאמה טובה הוא תהליך לא פשוט", אומר פרופ' אבנר בלקין, מנהל יחידת הגלאוקומה במרכז הרפואי מאיר ומנתח קטרקט וגלאוקומה במרכז הרפואי עין טל. "התסכול של מטופל מתחלף בהקלה עצומה כשיש תכנית טיפולית ברורה, המבוססת על אבחנה מדויקת". גם פרופ' מנו מכיר את התופעה מקרוב: "בחלק מהמקרים הייעוצים הרבים תורמים דווקא ליצירת בלבול, ולא להבנה טובה יותר של המחלה והטיפול המתאים".

פרופ' בלקין מדגיש את הסכנה שבהגעה לרופא לא מתאים במחלות חסרות תסמינים. "יש מחלות כמו גלאוקומה, בהן אבחון מוקדם הוא קריטי לניהול מוצלח של המחלה, וחשוב להיבדק על ידי מומחה ספציפי לתחום. אני פוגש את התופעה של איחור לקבלת טיפול רפואי כל יום, כמה פעמים ביום, ובגלאוקומה למשל דחייה של אבחנה או טיפול יכולה להוביל לאובדן ראייה בלתי הפיך".

אז איך יודעים שהגעתם לרופא הנכון? בשורה התחתונה, ניתן להגדיר כלל אצבע למטופל המתלבט. "מטופל יכול לדעת שהוא הגיע למומחה המתאים כשלרופא יש ניסיון בטיפול בתחום הספציפי", אומר פרופ' מנו. "הדרך הטובה ביותר לוודא זאת היא לשאול את הרופא אם זה תחום העיסוק שלו, האם יש לו ניסיון בטיפול במטופלים עם בעיה דומה, וכן לשמוע חוות דעת ממטופלים אחרים עם בעיות דומות".

צילום: ירון שרון

פרופ' בלקין מוסיף גם את הממד האישי: "הכל מתחיל ונגמר בתקשורת טובה בין הרופא למטופל. מתוך תקשורת טובה אפשר להבין אם זו המסגרת הנכונה לקבל בה טיפול, ואם יש כימיה שמאפשרת יחסי מטפל-מטופל תקינים".

אורלי בסן, מנהלת רכש רפואי בקבוצת הפניקס, מכירה היטב את האתגר עמו מתמודדים מטופלים בדרך לרופא המומחה המתאים. "מהניסיון שלנו, הקושי המרכזי של הציבור הוא לא רק במציאת רופא מומחה, אלא לאתר את המומחה המדויק לבעיה הרפואית הספציפית – וגם להתמודד עם זמינות מוגבלת ותורים ארוכים", היא אומרת. לדבריה, מטופלים רבים שמנסים להגיע לרופא מקצועי במסגרת קופת החולים נתקלים כיום בזמני המתנה ממושכים, ולעיתים נאלצים לפנות לרפואה הפרטית כדי לקבל מענה מהיר ומדויק יותר.

"אנשים לא תמיד יודעים לאן ולמי לפנות", מוסיפה בסן. "הם מתייעצים עם חברים, מחפשים המלצות ברשתות החברתיות, מפעילים קשרים ולעיתים אף נוסעים למקומות מרוחקים – ועדיין לא תמיד מגיעים למומחה שמסוגל לאבחן את הבעיה ולהתאים טיפול רפואי מדויק. עיכוב באבחון ובמתן טיפול רפואי מתאים עלול להשפיע על בריאות המטופל, וגם להוביל לניצול לא יעיל של זמנם היקר של הרופאים".

צילום: אסנת רום

"מתוך הבנת הצורך הזה, קבוצת הפניקס הקימה רשת של רופאים מומחים ובכירים, שנועדה לקצר למבוטחים את הדרך אל הרופא המתאים", מסבירה בסן. "רשת רופאי ה A-list בפריסה ארצית, אשר מאפשרת למבוטח לאתר בקלות את המומחה הרלוונטי עבורו. המבוטח מציין את הבעיה הרפואית שלו באתר הפניקס, ומקבל רשימת רופאים מומחים מתאימים, תוך התחשבות בזמינות ובעלות השתתפות עצמית קבועה של 160 שקלים בלבד – ללא צורך בהגשת חשבוניות או בהמתנה להחזרים, והכל בהתאם ובכפוף לתנאי הפוליסה".

"המטרה שלנו היא הצבת סטנדרט חדש ברפואה הפרטית – כזה שמשלב מומחיות רפואית גבוהה עם חוויית שירות פשוטה, נגישה וברורה יותר למבוטח", מסכמת בסן.

מידע זה הינו כללי בלבד וכל האמור כפוף לתנאי הפוליסה המלאים ולסייגיה. לעיון בתנאי הפוליסה המלאים ולמידע מלא אודות הכיסויים הביטוחים, החרגות וסייגים, ניתן להיכנס לאתר הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה") בכתובת WWW.FNX.CO.IL.

לצורך קבלת שירות רופא יועץ על המבוטח להחזיק בפוליסת ביטוח הכוללת כיסוי לייעוץ רפואי עם רופא מומחה. השירות יינתן בתשלום השתתפות עצמית בגובה 160 ₪ אשר תשולם על ידי המבוטח ישירות לרופא היועץ שבהסדר. בגין תשלום זה לא יינתן החזר על ידי החברה. יתרת העלות תשולם ישירות על ידי החברה לרופא היועץ ובהתאם אין צורך לפתוח תביעה ולחכות להחזר. שימוש בשירות קבלת ייעוץ על ידי רופא יועץ שבהסדר עם החברה יחשב במסגרת מכסת היעוצים וגבול האחריות השנתית, בהתאם לתנאי הפוליסה שברשות המבוטח. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את השירות בכל עת וללא הודעה מראש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

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