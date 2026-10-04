הפניות לחדרי המיון בכלל האוכלוסייה ירדו בכ-5% והאשפוזים הדחופים בכ-10%. בקרב מפוני הצפון התמונה הפוכה: בשנים הראשונות עלו הפניות למיון, על רקע השיבוש בשגרת החיים ובזמינות שירותי הרפואה באזורי הפינוי. בקרב ילדים ירדו הפניות למיון הכללי בכ-8.7%. לדברי ד"ר דנה זינגר הראל, רופאה בכירה במחלקה לרפואה דחופה במרכז שניידר לרפואת ילדים, בתקופות הלחימה והסבבים מול איראן, כשהילדים לא היו במסגרות, הם נחשפו פחות למחלות מידבקות, ומכיוון שהיו פחות חוגים ופחות רכיבה על קורקינטים, גם נפצעו פחות. גם ההורים שינו התנהגות: "הפחד מהמצב הביטחוני גרם לרבים 'להכיל' יותר תסמינים שבעבר היו מובילים להגעה למיון, כמו כאבי בטן או פריחות, ובמקום זאת להמתין".