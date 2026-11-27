בגיל 18, כשחזרה גלינה (גל) עשמאוי לבית אמה בזיכרון יעקב אחרי שסיימה את בחינות הבגרות, היא גילתה שאביה שוב מתגורר שם. אחרי שנים של אלימות במשפחה, בריחה למקלט לנשים מוכות וחיים בעוני, הודיעה לה אמה שהשניים חזרו להיות יחד. "מבחינתי, זה היה האדם שגרם לרוב הסבל בחיים שלי ושל אמא שלי", היא מספרת. "ופתאום הוא שם, בבית שלי". גל ארזה תיק והציבה לאמה ברירה: "זה או אני או הוא". היא חזרה לירושלים, מצאה עבודה והחלה להתגורר לבדה.

לימודים באוניברסיטה נראו לה אז כמעט בלתי אפשריים. "הייתי לבד בעולם. שאלתי את עצמי איך אני הולכת להיות משהו בחיים האלה", היא אומרת. "הרגשתי חוסר אונים, שהמציאות שנולדתי אליה מנסה לכפות עליי את העתיד שלי".

בגיל 18 עזבה את הבית והחלה לחיות לבדה. היום היא ממשיכה לשבור תקרות זכוכית ( צילום: אלבום פרטי )

היום עשמאוי לומדת רפואת שיניים במסלול המשלב דוקטורט מחקרי, חוקרת סרטן מוח וחולמת להיות כירורגית פה ולסת. בדרך כמעט הודחה מהלימודים, הצליחה לשפר את ציוניה וזכתה במלגות הצטיינות מהאוניברסיטה. את האפשרות לצאת לדרך הזאת גילתה בשירות הלאומי בבית החולים הלל יפה, שאליו הגיעה בגיל 20, בחיפוש אחר מסגרת שתעזור לה לבנות לעצמה עתיד.

הבנתי שאני לא רק שונה כי אני לא יהודייה, אלא שבגלל הצד הערבי שלי אני גם נתפסת כאויבת. זה מה ששיקפו לי כילדה: שאני לא רק זרה, אלא גם בצד של הרעים. וזה שבר אותי. לא בחרתי את המציאות שנולדתי אליה, ולא הרגשתי שיש בי משהו עוין כלפי מישהו

"כל החברות שלי היו בצבא, ושמעתי איך המסגרת עוזרת להן למצוא כיוון בחיים. הבנתי שאין לי כרגע אבא ואמא, ושאני צריכה אבא ואמא מסוג אחר", היא מספרת. במחלקה פנימית ד', בין בדיקות הדם שלמדה לקחת לשיחות עם הרופאים, התחילה להתגבש בה שאיפה שקודם נראתה בלתי אפשרית: ללמוד רפואה בעצמה. "האמון שלהם בי שינה את המשחק. זה משהו שלא חוויתי כל החיים".

"לא בחרתי את המציאות שנולדתי אליה"

עשמאוי, בת לאב מוסלמי ולאם רוסייה נוצרייה, גדלה בשנותיה הראשונות בפוריידיס. כבר בגן הרגישה שונה מהילדים סביבה. "הייתי בהירת עור ורוסייה, ובגן הערבי הייתי יוצאת דופן. תמיד הייתה תחושה שאני לא שייכת", היא מספרת. בעקבות האלימות במשפחה נמלטה אמה מהבית עם ארבעת ילדיה למקלט לנשים מוכות בירושלים. שם החלה גל ללמוד בבית ספר יהודי, בלי לדעת עברית.

"דיברתי רק רוסית וערבית. בגן הערבי הרגשתי שונה, וכשהגעתי לבית הספר היהודי שוב הרגשתי לא שייכת. לא הבנתי את השפה, ואז גם הבנתי שאני לא יהודייה. לא ידעתי אפילו מה זו קבלת שבת".

בבית התמודדה המשפחה עם מחסור יומיומי. "חיינו במציאות הישרדותית. לא היה מספיק אוכל, המצב הכלכלי היה נורא והיינו מחפשים דברים בחוץ. הייתי בתת-תזונה. לא היו לי חוגים או מסגרות חברתיות, וגם לא היו לי חברים, כי לא ידעתי את השפה".

ככל שגדלה, תחושת הזרות קיבלה משמעות נוספת. "הבנתי שאני לא רק שונה כי אני לא יהודייה, אלא שבגלל הצד הערבי שלי אני גם נתפסת כאויבת. זה מה ששיקפו לי כילדה: שאני לא רק זרה, אלא גם בצד של הרעים. וזה שבר אותי. לא בחרתי את המציאות שנולדתי אליה, ולא הרגשתי שיש בי משהו עוין כלפי מישהו".

כשהיא חוזרת לילדותה, גל זוכרת עד כמה היה קשה להאמין שתוכל לבנות לעצמה עתיד אחר. "התמודדתי עם משבר זהות ועם אלימות במשפחה. בקלות יכולתי לסיים נרקומנית ברחוב".

בבית חיינו במציאות הישרדותית. לא היה מספיק אוכל, המצב הכלכלי היה נורא והיינו מחפשים דברים בחוץ. הייתי בתת-תזונה. לא היו לי חוגים או מסגרות חברתיות, וגם לא היו לי חברים, כי לא ידעתי את השפה

גל מקבלת תעודת הצטיינות בתום השירות הלאומי. בתמונה לצד אמה ( צילום: אלבום פרטי )

תחושת הניכור ליוותה אותה גם לצו הראשון. לדבריה, כשהבינו מה הרקע שלה, הפנו אותה לקב"ן. "הוא אמר לי במילים האלה: 'במצב שלך את צריכה לשכנע אותי לגייס אותך'. הגעתי גם ככה עם כל מה שעברתי ועם התחושה שאני לא שייכת, ועכשיו אני עוד צריכה לשכנע אותו לגייס אותי? לא רציתי לשרת בצבא בשום צורה".

בין הבגרויות לבתים של חברות

בכיתה י"ב, בעיצומה של תקופת הבגרויות, שוב התערערה שגרת חייה. אחרי 13 שנים של הליכים משפטיים והוצאה לפועל, מספרת עשמאוי, קיבלה אמה את האפשרות לשוב לבית המשפחה בזיכרון יעקב. לדבריה, באותן שנים התגורר אביה בבית עם אישה אחרת וילדיהם, לא שילם לאמה מזונות וצבר חובות. רק לאחר שפונו מהבית יכלה אמה לחזור אליו. מתוך רצון להפסיק לשלם שכירות, היא מיהרה לעזוב את ירושלים, עוד לפני שגל סיימה את בחינות הבגרות.

גל נשארה בעיר ונדדה בין בתיהן של חברות, בניסיון להמשיך ללמוד לבחינות. "הייתי צריכה ללמוד לבגרויות תוך כדי כל זה, וזה מאוד פגע לי בציונים. הרגשתי שאין לי עתיד אקדמי, שאין לי סיכוי". כשסיימה את הבחינות חזרה לבית אמה, וגילתה שהוריה שבו לחיות יחד.

במהלך השירות הלאומי טיפלה בחולי קורונה: "הרגשתי שאני תורמת למדינה ולעולם בדרך שלי" ( צילום: אלבום פרטי )

היא עזבה וחזרה לירושלים, שם עבדה והתגוררה לבדה במשך שנתיים. לצד הדאגה לפרנסה, ניסתה להבין איך תוכל לבנות לעצמה עתיד אחר. "שאלתי את עצמי מה יכול לעזור לי לשכתב מחדש את המציאות שלי, איך אני יכולה לעזור לעצמי במצב הזה".

באותה תקופה שמעה מחברותיה ששירתו בצבא איך המסגרת עוזרת להן למצוא כיוון, והחליטה לפנות לשירות הלאומי בתקווה למצוא בו הזדמנות דומה. בינתיים, לדבריה, אמה שוב הוציאה את אביה מהבית. גל חזרה לזיכרון יעקב, הפעם בידיעה מה היא רוצה לעשות.

הכול התחיל בשירות הלאומי

בעמותה שדרכה ביקשה לצאת לשירות לאומי, גל ידעה להסביר בדיוק מה היא מחפשת: תפקיד שייתן לה כיוון ויעזור לה להתקדם בחיים. הציעו לה להתראיין לתפקיד סייעת רפואית בהלל יפה, וכך הגיעה לדניאלה עקב, מנהלת מערך ההתנדבות בבית החולים.

ראיתי את הרופאים כמו אלוהים, אנשים שמפחיד לגשת אליהם. כשלא הצלחתי לקחת בדיקת דם, פחדתי לבקש עזרה. אבל הם היו נגישים וקיבלו אותי בזרועות פתוחות. ככל שהשירות התקדם גיליתי שהם בני אדם בדיוק כמוני. אמרתי לעצמי: 'אם הם עשו את זה, מה בעולם הזה עוצר אותי?'

עקב חששה שהמסגרת לא תתאים לצעירה שכבר חיה ועבדה באופן עצמאי במשך שנתיים. התפקיד דרש הכשרה והתחייבות לשנתיים של שירות, וגל הייתה צריכה להסכים לוותר על העצמאות הכלכלית שהכירה. "היא שאלה אותי מה ימנע ממני לקום בוקר אחד ולהחליט שאני לא עובדת בשביל שקל לשעה", היא נזכרת. "מבחינתה כבר לא הייתי בשלב הזה בחיים. אבל היא לקחה את הסיכון ועשתה איתי חסד".

"אם הם עשו את זה, מה בעולם הזה עוצר אותי?" ( צילום: אלבום פרטי )

גל הסכימה מיד להתחייב לשנתיים. היא עברה קורס במד"א, למדה לקחת דם ולבצע החייאה, ושובצה במחלקה פנימית ד'. "שם התחיל כל הקסם", היא אומרת. בהתחלה, לצד ההזדמנות החדשה, היה גם הרבה פחד. "פתאום אומרים לי: 'קדימה, קחי בדיקות דם', ואני חושבת: איך אני אמורה לעשות את זה? אבל התחלתי ועשיתי".

גם הפנייה לרופאים דרשה ממנה אומץ. "ראיתי אותם כמו אלוהים, אנשים שמפחיד לגשת אליהם. כשלא הצלחתי לקחת בדיקת דם, פחדתי לבקש עזרה. אבל הם היו נגישים וקיבלו אותי בזרועות פתוחות. ככל שהשירות התקדם גיליתי שהם בני אדם בדיוק כמוני. אמרתי לעצמי: 'אם הם עשו את זה, מה בעולם הזה עוצר אותי?'"

על תקופת הקורונה: זו הייתה חוויה קשה וטראומטית. היה הרבה לחץ, ואנשים מתו במחלקה. הרגשתי לוחמת, כמו מישהו שהולך לצבא ונלחם. הרגשתי שאני תורמת למדינה ולעולם בדרך שלי, שיש לי מקום ושאני יכולה לעזור. זה תיקן אצלי המון פצעים

עם המחשבה הזאת פנתה למנהלת המחלקה, ד"ר נינה אבשוביץ, ואמרה לה שהיא רוצה ללמוד רפואה. "שאלתי מה אני צריכה לעשות ואיך מתקדמים. היא אמרה לי להתחיל מהפסיכומטרי, ונתנה לי גיבוי ללמוד תוך כדי השירות. זה ממש לא מובן מאליו".

"בשלב מסוים כבר התייחסו אליי כמישהי שעתידה להיות רופאה" ( צילום: אלבום פרטי )

כשהתאפשר לה, הייתה הולכת לספרייה בבית החולים ולומדת. היא נעזרה ברופאים, שאלה שאלות וקיבלה ממנהלת המחלקה הזדמנויות ליזום ולהתפתח. "בשלב מסוים כבר התייחסו אליי כמישהי שעתידה להיות רופאה. הרגשתי שהמחלקה ובית החולים ממש תומכים בי".

דניאלה עקב, מנהלת מערך ההתנדבות במרכז הרפואי הלל יפה, מספרת שהמפגש עם הצוות במחלקה עזר לגל לראות בלימודי רפואה אפשרות ממשית. "השירות הלאומי פתח בפני גל עולם שלא דמיינה שהוא בהישג ידה. ההיכרות מקרוב עם סטאז'רים ומתמחים בתחילת דרכם עזרה לה להבין שגם היא יכולה ללמוד רפואה. אנחנו נתנו לה הכוונה, והיא הביאה איתה את כוח הרצון. עבור צעירים רבים, השירות בבית החולים הוא מפגש ראשון עם עולם העבודה. הקשר היומיומי עם מטופלים, משפחות ואנשי מקצוע נותן להם הזדמנות לקחת אחריות, לגלות מה הם מסוגלים לעשות ולמצוא כיוון מקצועי".

"בקורונה הרגשתי לוחמת"

במהלך השירות פרצה מגפת הקורונה, והמחלקה שבה התנדבה הוסבה לטיפול בחולי קורונה. גל מצאה את עצמה בחזית, מתמודדת עם עומס, לחץ ומוות של מטופלים. "זו הייתה חוויה קשה וטראומטית. היה הרבה לחץ, ואנשים מתו במחלקה. הרגשתי לוחמת, כמו מישהו שהולך לצבא ונלחם. הרגשתי שאני תורמת למדינה ולעולם בדרך שלי, שיש לי מקום ושאני יכולה לעזור. זה תיקן אצלי המון פצעים".

בתום השירות קיבלה תעודת הצטיינות. "מאוד התרגשתי שהכירו בכל העבודה שעשיתי. הייתה לי תחושת הצלחה אדירה".

משם המשיכה למכינה באוניברסיטה העברית, כדי לשפר את סיכוייה להתקבל ללימודים. לדבריה, מה שעמד בדרכה היו ציוני הבגרות, ולא הפסיכומטרי. לאחר המכינה התקבלה לרפואת שיניים. את הבחירה במקצוע עשתה מתוך מחשבה גם על המשפחה שתרצה להקים ועל האמא שתרצה להיות.

גל עם חברותיה לצוות בבית החולים הלל יפה ( צילום: אלבום פרטי )

"אמא שלי הייתה צריכה לעבוד מהבוקר עד הלילה כדי לפרנס אותנו, ובגלל זה כמעט לא הייתה בבית. היה לי חשוב לבחור מקצוע שייתן לי יציבות כלכלית, ורציתי ללמוד רפואה. מצד שני, ראיתי את הרופאים בתורנויות, עייפים ומותשים, עובדים מבוקר עד לילה ולוקחים את העבודה איתם הביתה".

המחשבה על ילדיה העתידיים עוררה בה חשש שתשחזר משהו מהילדות שלה. "אמרתי לעצמי: יהיה להם הכול, אבל האם תהיה להם אמא? התחלתי לבדוק את האפשרות של רפואת שיניים, והבנתי שזה מתאים לכל מה שחיפשתי: מקצוע טיפולי, חשוב, שעוזר לאנשים ונותן יציבות כלכלית, וגם יאפשר לי לבנות בית ולהיות נוכחת בו".

"כמעט הוציאו אותי מהתואר"

אלא שעם תחילת הלימודים גילתה שהקבלה לאוניברסיטה הייתה רק המשוכה הראשונה. "לא הייתי טובה כמו שחשבתי שאהיה. חטפתי שוק, כי לא באמת ידעתי איך לומדים. לא היו לי המיומנויות האלה". בעקבות ציוניה הנמוכים זומנה לוועדה שדנה בהמשך לימודיה. "כמעט הוציאו אותי מהתואר. הייתי צריכה לשכנע אותם למה מגיעה לי עוד הזדמנות".

אבל בשלב הזה, היא אומרת, כבר האמינה ביכולתה להצליח. "הרופאים והצוות בהלל יפה החדירו בי את האמונה הזאת. העדפתי להיכשל בניסיון מאשר לוותר על לנסות".

הוועדה אפשרה לה להישאר בתנאי שתשפר את הממוצע, והבהירה שלא תהיה הזדמנות נוספת. "אמרו לי: 'בפעם הבאה שתעמדי מולנו, את בחוץ'. תפסתי את עצמי בידיים, והציונים שלי קפצו פלאים. הפחד להיכשל הכניס אותי לדרייב מטורף".

לצד לימודיה ומחקרה, גל חולמת להתמחות בכירורגיית פה ולסת ( צילום: אלבום פרטי )

מי שכמעט נאלצה לעזוב את הלימודים זכתה בהמשך במלגות הצטיינות מהאוניברסיטה, ואף התקבלה למסלול למצטיינים המשלב לימודי רפואת שיניים עם דוקטורט מחקרי.

לדבריה, לימודי רפואת השיניים כוללים שלוש שנים קדם-קליניות, שבהן לומדים לצד הסטודנטים לרפואה ובסיומן מקבלים תואר במדעים ביו-רפואיים, ושלוש שנים של לימודים קליניים. במסלול שאליו התקבלה נוספות שלוש שנות מחקר, כך שהלימודים נמשכים תשע שנים בסך הכול. בסיומם היא צפויה להחזיק בשני תארים: תואר ברפואת שיניים, DMD, ודוקטורט מחקרי, PhD.

כיום היא בשנה החמישית במסלול, חוקרת סרטן מוח ומתכננת בהמשך להתמחות בכירורגיית פה ולסת. "זה רחוק שנות אור ממה שחשבתי אי פעם שאהיה מסוגלת לעשות", היא אומרת.

הבחירה להתגייר

במהלך הלימודים החליטה גל גם להתגייר. לדבריה, הבחירה נבעה מהקשר שמצאה ליהדות, לצד המחשבה על המשפחה שתרצה להקים. "אחרי כל מה שעברתי בחיים הרגשתי שיש מעין השגחה, ושהדרך שבה אני הכי מתחברת לאלוהים היא דרך היהדות. לא התביישתי לומר את זה. הרגשתי שהפצע שסחבתי מהילדות נרפא".

כשהיא חושבת על ילדיה העתידיים, היא רוצה לחסוך מהם את תחושת הזרות שהכירה בעצמה. "אני לא רוצה שהם יעברו את מה שאני עברתי. אני חיה במדינת ישראל, ואני רוצה לבנות משפחה, שיהיו לנו ארוחות משפחתיות. אם המסורת היא הדרך לגרום לזה לקרות, זה מה שנעשה".