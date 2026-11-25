השיעול נמשך שבוע, אבל לרופא מספרים שהוא נמשך כבר שבועיים. אין חום, אבל אומרים שיש. המטרה: לצאת מהמרפאה עם מרשם לאנטיביוטיקה. שני סקרים מארה"ב מצאו כי הגזמה בתסמינים או המצאתם כדי להשיג את התרופות האלה אינן תופעה שולית בקרב המשתתפים. כמעט שלושה מכל עשרה מבוגרים שהשיבו לסקר הודו שעשו זאת, ושיעור דומה נמצא בקרב הורים ומטפלים אחרים שנשאלו על תסמיני ילדיהם.

רוב מי שדיווחו על ההתנהגות הזאת אמרו שהצליחו להשיג באמצעותה אנטיביוטיקה לפחות פעם אחת. בין הסיבות שציינו: תחושה שהם חולים מאוד, אמונה שאנטיביוטיקה היא הטיפול היחיד שיעזור להם, רצון לחזור במהירות לעבודה ולמחויבויות אחרות, ותחושה שהם מכירים את גופם או את ההיסטוריה הרפואית של ילדם טוב יותר מהצוות הרפואי. שני המחקרים פורסמו ב-30 באוקטובר בכתב העת JAMA Network Open .

גלריה כמעט שלושה מכל עשרה משתתפים הודו שהגזימו בתסמינים או המציאו אותם כדי לקבל אנטיביוטיקה ( צילום: Shutterstock )

ד"ר בלה עזריה, רופאת משפחה במכבי שירותי בריאות, אומרת שמדובר בתופעה מוכרת. "אנשים רוצים לחזור לעבודה, מתכוננים לחתונה, לחג או לנסיעה לחו"ל, ומאמינים שאנטיביוטיקה תחזיר אותם מהר יותר לפעילות. מניסיוני, מי שפחות מכירים את תופעות הלוואי של אנטיביוטיקה גם נוטים יותר לבקש אותה".

מגזימים בתסמינים, משיגים מרשם

הסקר הראשון כלל 959 מבוגרים מרחבי ארה"ב, שהשיבו על השאלות בינואר ובפברואר 2026. המשתתפים נשאלו אם אי פעם הגזימו בתיאור התסמינים שלהם, דיווחו שהם נמשכים זמן רב יותר מכפי שנמשכו בפועל או המציאו תסמינים כדי לקבל אנטיביוטיקה. הם נשאלו גם על המניעים שלהם, על הידע והאמונות שלהם בנוגע לאנטיביוטיקה ועל התנהגויותיהם הבריאותיות.

כ-28% דיווחו שמסרו תיאור כוזב של תסמיניהם כדי להשיג מרשם. כ-26% מכלל המשיבים דיווחו שהגזימו בתסמינים קיימים וכ-17% שהמציאו תסמינים, כאשר חלקם עשו את שני הדברים. התסמינים שעליהם שיקרו בתדירות הגבוהה ביותר היו תסמינים דמויי הצטננות, ובהם שיעול, כאב גרון וחום.

צילום: פרטי

כשני שלישים מהמשתתפים שדיווחו על הגזמה או המצאה היו בטוחים, לפחות במידה בינונית, שהדבר יניע את הצוות הרפואי לרשום להם אנטיביוטיקה. כ-77% אמרו שהצליחו להשיג כך מרשם לפחות פעם אחת.

הסקר השני התמקד בילדים וכלל 236 הורים ואפוטרופוסים אחרים לילדים ולבני נוער מתחת לגיל 18. כ-27% דיווחו ששיקרו בנוגע לתסמיני ילד כדי לקבל עבורו אנטיביוטיקה. מבין אלה, כ-87% אמרו שהצליחו בכך לפחות פעם אחת.

"הממצאים האלה מצביעים על כך שמסירת תיאור כוזב של תסמינים עשויה לתרום לשימוש יתר באנטיביוטיקה בטיפול בילדים", כתבו מחברי המחקר ב-JAMA Network Open.

הלחץ לחזור לשגרה

המניעים שעליהם דיווחו המשתתפים בשני הסקרים היו דומים. לצד התחושה שהם חולים מאוד והרצון לחזור לשגרה, עלה גם הרצון להשפיע על ההחלטה איזה טיפול יקבלו.

כ-27% מההורים והמטפלים בילדים שהשתתפו בסקר הודו ששיקרו על תסמיני הילד כדי לקבל אנטיביוטיקה ( צילום: Shutterstock )

בהשוואה למי שלא דיווחו ששיקרו, המשתתפים שמסרו תיאור כוזב נטו יותר להרגיש שאנשי הצוות הרפואי אינם מתייחסים לתסמיניהם ברצינות. מסירת תיאור כוזב הייתה שכיחה יותר גם בקרב בעלי ידע מועט יותר על אנטיביוטיקה ובקרב מי שדיווחו על אוריינות בריאותית נמוכה יותר. בסקר המבוגרים, מי ששיקרו נטו יותר גם להסכים עם אמירות שלפיהן עמידות לאנטיביוטיקה היא הונאה. מנגד, ידע רב יותר על אנטיביוטיקה ורתיעה מנטילתה נקשרו לסיכוי נמוך יותר למסירת תיאור כוזב.

פחות מ-30% מהמבוגרים שדיווחו על הגזמה או המצאת תסמינים התחרטו על השקר או על נטילת האנטיביוטיקה שקיבלו בעקבותיו. מי שהביעו חרטה ציינו תופעות לוואי, תחושה שהטיפול לא עזר או מחשבה שהשקר עצמו היה פסול מבחינה מוסרית.

ד"ר עזריה אומרת שחלק מהבקשות לאנטיביוטיקה נובעות מציפייה שהמחלה תחלוף במהירות. "אנשים מצפים שנזלת או תחושה רעה יעברו בתוך 24 שעות, אבל מחלה נגיפית יכולה להימשך גם שבוע עד עשרה ימים, במיוחד כשמדובר בשפעת", אומרת ד"ר עזריה. "בחורף מסתובבים נגיפים רבים, ובהם נגיפי השפעת, רינו-וירוס, RSV וקורונה. גם זיהום נגיפי יכול לגרום לתסמינים קשים".

לדבריה, חשוב לברר במדויק מה המטופל מרגיש וכיצד המחלה התפתחה. "אני שואלת היטב על התסמינים ומסבירה למטופל למה חשוב לי לקבל תשובות מדויקות ככל האפשר. אם אחרי ארבעה או חמישה ימים החום אינו יורד, או שהוא כבר התחיל לרדת ואז עולה שוב, צריך לבדוק את המצב. גם החמרה לאחר שיפור מחייבת התייחסות".

לצד הממצאים, החוקרים הדגישו את מגבלות הסקרים: אף שהמשתתפים היו מגוונים בגילם, במאפייניהם ובמקום מגוריהם, הם לא בהכרח ייצגו את כלל אוכלוסיית ארה"ב. לכן מדובר באומדן ראשוני שיש לבדוק במחקרים נוספים, ואין להסיק ממנו שכמעט 30% מכלל האמריקנים משקרים כדי לקבל אנטיביוטיקה. התוצאות מבוססות גם על דיווח עצמי, וייתכן שחלק מהמשיבים לא חשפו ששיקרו או לא זכרו שעשו זאת.

המחיר של טיפול מיותר

אנטיביוטיקה אינה מטפלת בזיהומים נגיפיים, ושימוש בה במצבים האלה אינו מרפא את המחלה. הוא עלול לגרום לתופעות לוואי ולפגוע במיקרוביום המעי, קהילת המיקרואורגניזמים שחיה במעיים.

"חשוב שהמטופלים יבינו שלנטילת אנטיביוטיקה יש משמעות גם עבורם באופן אישי", אומרת ד"ר עזריה. "עוד לפני שמדברים על עמידות לאנטיביוטיקה, צריך להסביר שטיפול שאינו נחוץ עלול להזיק להם. אנטיביוטיקה עלולה לגרום לכאבי בטן, לכאבי ראש ולתופעות לוואי נוספות. עלולה להתפתח גם תגובה אלרגית, עם פריחה או בצקת, ולעיתים אף תגובה מסכנת חיים".

גם מחלה נגיפית יכולה לגרום לתסמינים קשים ולהימשך כמה ימים ( צילום: Shutterstock )

היא מציינת גם סיבוך הקשור בחיידק קלוסטרידיואידס דיפיצילה. "זהו סיבוך חריג שעלול להתבטא בשלשולים מימיים ותכופים מאוד, והטיפול בו יכול להיות מורכב. אין סיבה לפחד מאנטיביוטיקה בגלל האפשרות הזאת, אבל צריך להבין מדוע לא נכון לקחת אותה כשאין הצדקה לכך".

מעבר לסיכון האישי, שימוש לא נכון באנטיביוטיקה מגביר את הלחץ האבולוציוני על חיידקים לפתח עמידות לתרופות שנועדו לפגוע בהם. באתר Live Science הובאו נתוני המרכזים האמריקניים לבקרת מחלות ומניעתן, ה-CDC, שלפיהם חיידקים ופטריות עמידים לתרופות גרמו לכ-9.7 מיליון זיהומים בארה"ב ב-2023, לעומת 2.8 מיליון ב-2017. מספר מקרי המוות המשוער שיוחסו למיקרואורגניזמים עמידים עלה באותה תקופה מ-35 אלף ל-50,800.

"אנטיביוטיקה היא טיפול חשוב ואף מציל חיים", מדגישה ד"ר עזריה. "אבל צריך להשתמש בה כשיש בכך צורך".

הטיפול מתחיל בשיחה

עוצמת התסמינים לבדה אינה מספיקה כדי להחליט אם יש צורך באנטיביוטיקה. ד"ר עזריה מסבירה כי ההחלטה נשענת על הבדיקה ועל ממצאים נוספים. "בהתאם למקרה, אני נעזרת גם בספירת דם, במשטחים או בצילום חזה כשיש חשד לדלקת ריאות".

שימוש לא נחוץ באנטיביוטיקה תורם להתפתחות עמידות של חיידקים ( צילום: Shutterstock )

אבל לצד הבירור הרפואי, היא מדגישה את חשיבות התקשורת עם המטופלים. "לפעמים ההתעקשות על אנטיביוטיקה נובעת מהתחושה שהרופא לא בדק מספיק או לא התייחס ברצינות. כשאמא מגיעה עם ילד, אני בודקת אותו, מקשיבה לריאות, בודקת חום ואת הגרון ומתרשמת מהחיוניות שלו. אני משתפת אותה בבדיקה ומסבירה מה אני רואה. כשאפשר, אני גם מראה לה את הגרון ומסבירה את הממצאים".

לדבריה, השיתוף צריך לכלול גם הסבר על משמעות תוצאות הבדיקות ועל הסיבה להחלטה הטיפולית. "חשוב להסביר מדוע אין הצדקה לאנטיביוטיקה כשמשטח הגרון שלילי. גם אצל נשים עם תסמינים בדרכי השתן, עצם הופעת התסמינים אינה אומרת בהכרח שיש זיהום חיידקי".

במקרים המתאימים, היא אומרת, היא נותנת מרשם עם הנחיה להתחיל בטיפול רק אם תתקבל תשובה חיובית בבדיקה. "המטופלים שלי יודעים שאני זמינה עבורם. כשמשתפים אותם בהחלטה, מסבירים למה ממתינים לתוצאה ונותנים להם מענה אם המצב משתנה, הם פחות חוששים להישאר בלי טיפול".