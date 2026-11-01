בשיתוף אלי לילי

רבים מהמתמודדים עם עודף משקל תוהים מדוע עליהם לעסוק בכך כל עוד הבדיקות השגרתיות טרם הדליקו נורת אזהרה. במקביל, מטופלים רבים חווים צורך עז להוכיח לעצמם ולסביבה שהתאמצו מספיק בכוחות עצמם לפני שירשו לעצמם לבקש סיוע רפואי. בסדרת הסרטונים "טיפ מחדר הרופא", פרופ' איתמר רז, מומחה בהשמנת יתר וסוכרת, מנפץ את המיתוסים ומסביר מדוע הרפואה המודרנית מחייבת הסתכלות קדימה וגישה טיפולית נטולת רגשות אשם.





"אבל אם אין לי כרגע בעיה?"

לא לחכות לסיבוך כדי לדבר על הסיכון

"היי פרופסור, יש לי השמנה, אבל אני מרגיש טוב. הבדיקות שלי בסדר. למה שאני אתעסק בזה עכשיו?" התהייה הזו עולה מצד מטופלים רבים המתמודדים עם משקל גבוה מצד אחד, ומצד שני תחושה שגרתית של "הכל כרגיל".

פרופ' רז מספק תשובה ישירה וחד-משמעית לפונים: "התשובה פשוטה - כי אנחנו רוצים לשמור על הבריאות שלך גם מחר". לשאלה האם יש הצדקה לטיפול כאשר אין כרגע בעיה מורגשת, מבהיר הפרופסור: "השמנה היא מחלה כרונית שיכולה להיות קשורה לסיכון במצבים בריאותיים שונים. ברפואה אנחנו מעדיפים לא לחכות בהכרח להופעת סיבוך כדי להתחיל לדבר על הסיכון ועל האפשרויות להתמודד איתו".

טיפ מחדר הרופא: אל תחכו שמשהו יקרה כדי לדבר על הבריאות של מחר. בביקור הבא מומלץ לשאול את הרופא: "מה המשמעות של ההשמנה לבריאות העתידית שלי?"





"אולי אני פשוט צריכה להתאמץ יותר?"

לא צריך להוכיח לרופא שמגיע לך לקבל עזרה

חסם נפוץ נוסף המעכב פנייה לקבלת עזרה רפואית הוא תחושת האשמה והרצון להוכיח יכולת אישית. מטופלים רבים משתפים בדילמה לפיה לפני כל פנייה לרופא הם מרגישים צורך עז להוכיח לעצמם שניסו עד קצה היכולת.

הפרופסור מבקש לקטוע את מעגל הייסורים: "לא צריך להוכיח לרופא שמגיע לך לקבל עזרה. תזונה ופעילות גופנית זה חשוב וחלק בלתי נפרד מהדרך לבריאות מיטבית, יחד עם כך, השמנה היא מחלה מורכבת וחשוב לפנות לצוות ולרופא המטפל לקבלת הכלים להתמודדות עם הירידה במשקל ליעד שנכון ומתאים לך".

טיפ מחדר הרופא: לא צריך "להצליח לבד" לפני שמבקשים עזרה רפואית. אפשר להתחיל את השיחה בקליניקה במשפט פשוט וישיר: "אני צריך עזרה בהתמודדות מול המשקל. מה האפשרויות שלי?"





בשורה התחתונה

התמודדות עם השמנה אינה תרגיל הוכחה בכוח רצון, ואין שום סיבה להמתין להופעתם של סיבוכים רפואיים כדי להתחיל לנהל את הבריאות בצורה מושכלת. שילוב בין הבנה מעמיקה של מחלה כרונית לבין פנייה לרופא המשפחה ללא תחושות אשם מיותרות מהווה את הצעד הראשון והנכון לקראת איכות חיים טובה ובטוחה לאורך ימים.