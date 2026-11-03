ילד מת ממחלת החצבת במדינת ניו יורק, לראשונה זה יותר מ-30 שנה, על רקע התפרצות המחלה בארה"ב שממדיה כבר הגיעו לשיא שלא נראה מאז 1991.

הרשויות הודיעו אמש (יום שני) כי הילד מת במחוז לואיס (Lewis County), אזור כפרי בצפון מדינת ניו יורק, מאות קילומטרים ממנהטן. באזור מתגוררת קהילת אמיש ותיקה, ובעיירה לואוויל (Lowville), שבה התרכזו מקרי ההדבקה הראשונים, חיים כ-400 בני הקהילה. כל 11 החולים שאובחנו בעיירה בתחילת אוקטובר לא היו מחוסנים, ואף אחד מהילדים שנדבקו לא למד בבית ספר ציבורי. הרשויות טרם מסרו אם הילד שמת השתייך לקהילת האמיש, מה היה גילו או אם חוסן נגד המחלה. גורמי הבריאות ביקשו לכבד את פרטיות המשפחה.

גלריה מקרה ראשון של מוות מחצבת במדינת ניו יורק אחרי יותר מ-30 שנה. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

ההתפרצות במחוז, שבו מתגוררים פחות מ-30 אלף תושבים, החלה בסוף ספטמבר. עד השנה לא דווח בו על מקרה חצבת אחד מאז החלו הרשויות לפרסם נתונים ברמת המחוז ב-1994. בין הנדבקים ילדים ומבוגרים, חלקם בני משפחה אחת. מספר החולים המאומתים במחוז עלה ל-15, כולם לא מחוסנים, לפי נתוני הרשויות.

ההתפרצות במדינת ניו יורק פגעה במיוחד בקהילות האמיש והמנוניטים, קבוצות נוצריות שמרניות שחלקן מקיימות אורח חיים מסורתי, נמנעות משימוש בטכנולוגיות מודרניות וממעטות להתחסן. בחלק מהקהילות הילדים לומדים בבתי ספר קטנים ונפרדים ממערכת החינוך הציבורית. מוקדי ההדבקה נקשרו גם להתפרצויות גדולות בקהילות אמיש בפנסילבניה השכנה ובאוהיו. במקביל מתנהל מאבק משפטי סביב דרישת מדינת ניו יורק לחסן תלמידים גם בבתי ספר דתיים. הורים ומוסדות חינוך של האמיש טוענים שהחובה פוגעת בחופש הדת שלהם, ולאחר שהפסידו בערכאות הנמוכות פנו לבית המשפט העליון האמריקני. ההכרעה בשאלה אם לדון בתיק עדיין ממתינה.

אף שחלק מבני האמיש מתנגדים לחיסונים מטעמים דתיים, חוקרי הקהילה מסבירים כי ההתנגדות נובעת בדרך כלל ממסורת משפחתית, מחוסר אמון ברפואה המודרנית ומהרגלים שהשתרשו במשך דורות, ולא מאיסור דתי מפורש. לפי סקר שנערך בפנסילבניה ב-2022, רק כשלוש מתוך עשר משפחות אמיש דיווחו כי חיסנו את ילדיהן, לעומת רוב גדול בקרב המנוניטים.

עם זאת, ההתפרצות הנוכחית מתחילה לשנות עמדות: מרפאות המשרתות את הקהילות המסורתיות בפנסילבניה מדווחות על עלייה בביקוש לחיסונים, ואחת מהן כבר העניקה כ-450 מנות חיסון נגד חצבת במסגרת מבצעי התחסנות. רופאים מספרים כי יותר ויותר משפחות שהסתייגו בעבר מחיסונים מגיעות כעת מיוזמתן. מנגד, מומחים מזהירים כי החשדנות כלפי מערכת הבריאות, שהעמיקה בתקופת מגפת הקורונה, עדיין מקשה על המאמצים.

ההתפרצות הקודמת והקשר הישראלי

בדומה לחלק מקהילות האמיש, גם בחוגים מסוימים בציבור החרדי בארה"ב ובישראל קיימת הסתייגות מחיסונים, אם כי אין ביהדות איסור גורף על התחסנות ורבנים רבים דווקא מעודדים אותה. בשנים 2018 ו-2019 עמדה ניו יורק במוקד התפרצות חצבת גדולה, שהתרכזה בין היתר בקהילות חרדיות בברוקלין ובמחוז רוקלנד, מצפון לעיר. חלק ממקרי ההדבקה הראשונים נקשרו לנוסעים שהגיעו מישראל, שבה השתוללה באותה תקופה התפרצות של המחלה.

יותר מאלף בני אדם נדבקו אז בניו יורק, והמשבר הוביל את המדינה לבטל ביוני 2019 את האפשרות לקבל פטור מחיסוני חובה בבתי הספר מטעמי דת. גורמים דיפלומטיים דיווחו אז על הידרדרות קשה בתדמיתה של ישראל ועלייה בתקריות אנטישמיות. ההתפרצות ההיא גם הובילה למבצע חיסונים נרחב בקהילות החרדיות, בשיתוף רבנים וארגונים מקומיים, ובעקבותיו עלו שיעורי ההתחסנות.

חלק מבני האמיש מתנגדים לחיסונים מטעמים דתיים ואחרים בגלל חוסר אמון בממסד הרפואי ( צילום: AP Photo / Matt Rourke )

מושלת ניו יורק, קאת'י הוקול, אמרה אמש בעקבות מות הילד כי היא שבורת לב. "כאמא וכסבתא, אני לא יכולה לדמיין מה המשפחה הזאת עוברת", מסרה. היא הטילה את האחריות לשחיקת האמון בחיסונים על ממשל טראמפ, והזהירה כי המוות ממחיש את המחיר של פגיעה בעשרות שנים של התקדמות במאבק במחלות שניתן למנוע. כבר בתחילת החודש שעבר הכריזה הוקול על מצב חירום במדינה בעקבות ההתפרצות, בצעד שאיפשר גם לפרמדיקים, למיילדות ולבעלי מקצועות רפואיים נוספים לתת חיסונים.

העימות סביב החיסונים הפך גם לסוגיה פוליטית בארה"ב. שר הבריאות בממשל טראמפ, רוברט קנדי ג'וניור, מזוהה זה שנים עם התנועה המתנגדת לחיסונים. במהלך ההתפרצות הקודמת בברוקלין נמנה קנדי עם עורכי הדין שייצגו הורים שנאבקו בחובת החיסון שהטילה עיריית ניו יורק ב-2019. בתי המשפט דחו לבסוף את העתירות. בשנת 2021 אף הופיע קנדי ביריד במחוז לנקסטר שבפנסילבניה, שבו מתגוררת קהילת האמיש הגדולה בארה"ב, וטען כי הממשלה מנסה לכפות על בני הקהילה להתחסן. כעת, בתפקידו כשר הבריאות, ספג קנדי ביקורת על גישתו לחיסוני השגרה ועל הטענות שהעלה בנוגע לבטיחותם. גם הנשיא טראמפ העלה שוב טענות על קשר אפשרי בין חיסונים לאוטיזם, אף שמחקרים רחבי היקף שנערכו לאורך השנים לא מצאו קשר כזה.

לפי נתוני משרד הבריאות של מדינת ניו יורק, מתחילת 2026 אובחנו במדינה 178 חולי חצבת, מהם 170 מחוץ לעיר ניו יורק. ברחבי ארה"ב כבר נרשמו השנה 4,852 מקרים, יותר מפי שניים ממספר הנדבקים בכל שנת 2025. המצב קשה במיוחד בפנסילבניה השכנה, שבה דווח עד יום שני על 1,433 נדבקים, 269 אשפוזים וחמישה מקרי מוות הקשורים למחלה. בסך הכול, מדובר בהיקף התחלואה הגדול ביותר בארה"ב זה 35 שנה.

הישג של 26 שנה על הכף

היקף התחלואה עלול להביא להשלכה היסטורית נוספת: בשבוע הבא, בין 10 ל-13 בנובמבר, תתכנס ועדת מומחים של ארגון הבריאות הפאן-אמריקני, הזרוע של ארגון הבריאות העולמי ביבשת אמריקה, כדי לבחון בין היתר את מעמדה של ארה"ב כמדינה שהחצבת מוגרה בה. ארה"ב מחזיקה במעמד הזה מאז שנת 2000, אז הוכרז כי שרשראות ההדבקה המקומיות והרצופות של הנגיף נפסקו. כדי לשמור על המעמד, מדינה נדרשת להוכיח שלא התקיימה בתחומה העברה מקומית רצופה של הנגיף שנמשכה שנה או יותר. מומחי בריאות מעריכים כי ארה"ב עלולה לאבד את ההכרה בעקבות ההתפרצויות המתמשכות, במה שיהיה נסיגה משמעותית מאחד מהישגי הבריאות הציבורית הגדולים שלה. קנדה השכנה כבר איבדה את המעמד בשנה שעברה, לאחר שהנגיף שב להתפשט בה ברציפות.

המשימה להעלות את שיעור ההתחסנות נגד חצבת מאתגרת במיוחד בעידן שר הבריאות קנדי ( צילום: AP Photo / Chris O'Meara )

חצבת נחשבת לאחת המחלות המידבקות ביותר המוכרות לרפואה. הנגיף עובר באוויר באמצעות שיעול או עיטוש, ויכול להישאר בחלל סגור עד שעתיים לאחר שהאדם החולה עזב אותו. אצל אדם לא מחוסן, די לעיתים בשהייה בחדר שבו שהה קודם חולה כדי להידבק. המחלה מתחילה בדרך כלל בחום גבוה, שיעול, נזלת ועיניים אדומות, ובהמשך מופיעה פריחה המתפשטת מהפנים לשאר הגוף. אצל ילדים היא עלולה לגרום לדלקת ריאות, דלקת מוח ואף למוות. אחד מכל 20 ילדים שחולים בחצבת עלול לפתח דלקת ריאות, ואחד מכל אלף עלול לסבול מדלקת מוח. במקרים נדירים עלולה להופיע גם שנים לאחר ההדבקה מחלה מוחית קטלנית.