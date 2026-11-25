בשיתוף המרכז הרפואי שיבא

מתי אפשר לחזור הביתה? השאלה הזאת מלווה כמעט כל אשפוז. גם כשמקבלים טיפול מצוין, רוצים לחזור למיטה שלנו, לאוכל המוכר ולמשפחה. עבור בני המשפחה, כל יום נוסף במחלקה דורש עוד תיאום בין העבודה, הילדים והנסיעות לבית החולים. לפעמים הצורך בטיפול ובהשגחה נמשך ימים, ולעיתים שבועות.

״מבחינת הצוות הרפואי, המטופל הביתי עדיין מאושפז, על כל המשתמע מכך״, מסבירה ד״ר ענת עקה־זוהר, מנהלת שיבא Beyond, בית החולים ההיברידי של המרכז הרפואי. ״זה אומר שהטיפול הרפואי וההשגחה השוטפת מתבצעים על ידי רופאי המחלקה שאליה המטופל שייך, וזכויות המטופל נשמרות", היא מתארת.

גלריה ביקורי הרופאים נעשים בווידאו ( שיבא ביונד )

לדברי עקה-זוהר, יש מטופלים שיכולים לחזור הביתה עוד במהלך האשפוז, כשהם ממשיכים לקבל את הטיפול והמעקב של המחלקה. ביקורי הרופאים נעשים בווידאו, האחיות מגיעות לביקורי בית, ומכשירי ניטור מעבירים את המדדים ישירות לתיק הרפואי בשיבא, ואפילו בדיקות דם ושתן, אולטרסאונד או אק״ג יכולות להיעשות מרחוק, בהתאם לתוכנית הטיפולית. כך המומחיות של שיבא, מבתי החולים המובילים בעולם, מגיעה עד הבית.





שגרת החלמה לצד שגרת חיים, ולמי מתאים אשפוז בית?

הסביבה הביתית מוכחת כסביבה תומכת החלמה. היא מצמצמת את החשיפה לזיהומים בסביבת בית החולים ומאפשרת למטופלים ולכל המעגל המשפחתי את התנאים להמשיך בשגרת החיים. הטיפול בבית חוסך גם את הזמן בדרכים, את הפקקים ואת חיפוש החנייה, ומפנה יותר זמן למנוחה ולשהות עם המשפחה.

"מעקב רפואי מרחוק זה משנה חיים״ ( שיבא ביונד )

״ניקח לדוגמה נשים בהיריון בסיכון או מטופלים באשפוז כירורגי שיש להם משפחה, ילדים לדאוג להם, לימודים או עבודה״, אומרת ד״ר עקה־זוהר. ״כשיש להם אפשרות לקבל מעקב רפואי מרחוק ותוכנית טיפול מסודרת שמגיעה אליהם הביתה באמצעות אחיות מנוסות, ולהמשיך ככל האפשר בשגרת יומם, זה משנה חיים״.

כששואלים מי מתאים לאשפוז בית, ד״ר עקה־זוהר מסבירה שהאפשרויות רחבות מכפי שנהוג לחשוב. ״אנחנו ערוכים לאפשר אשפוז ביתי בין היתר באשפוז פנימי וכירורגי, בתקופת ההחלמה מניתוח, עבור אנשים שמחלימים מאירוע לבבי, אשפוזי ילדים ונשים בהריון ועוד. גם אשפוז בית פסיכיאטרי מאפשר למטופלים מתאימים לקבל טיפול אינטנסיבי וליווי מקצועי בסביבה המוכרת שלהם".

בית החולים ההיברידי מציע גם שירותי שיקום מרחוק ( שיבא ביונד )

לצד אשפוז הבית, בית החולים ההיברידי מציע גם שירותי שיקום מרחוק, שמאפשרים לקיים חלק ממפגשי הטיפול בבית. הצוות מותאם לצורכי המטופל ויכול לכלול אנשי מקצוע מתחומי הפיזיותרפיה, הריפוי בעיסוק, הפסיכולוגיה הקלינית וקלינאות תקשורת. כשנדרשת סדרת מפגשים לאורך זמן, האפשרות להשתתף בהם מהבית מקלה על ההתמדה ועל השילוב שלהם בחיי המשפחה.

״לפעמים לאנשים נדמה שזוהי רפואה פרטית, אבל זאת רפואה ציבורית שניתנת במסגרת שיבא Beyond״, מציינת ד״ר עקה־זוהר, ומדגישה שהקבלה לאשפוז בית תלויה בהתאמה רפואית ובתנאים שמאפשרים לקיים את הטיפול בבית.

לדברי ד״ר עקה־זוהר, החוויה עצמה משאירה רושם. ציון שביעות הרצון הממוצע עומד על 9.4. ״יש אנשים שמגיעים ואומרים, ‘באתי לשיבא כי אני רוצה אשפוז בית’״, היא מספרת.





מערך טכנולוגי ואנושי

מאחורי האפשרות לקבל טיפול בבית פועל מערך שמחבר בין המטופל, צוות המחלקה ואחיות השטח. שיחות הווידאו מאפשרות לקיים ביקורות רפואיות, וביקורי הבית מאפשרים לתת את הטיפול שנדרש פנים אל פנים. בין המפגשים, המדדים שנמדדים בבית משודרים לתיק הרפואי וזמינים לצוות המטפל ולמוקד הבקרה של בית החולים. באשפוז הבית, אח או אחות מגיעים לביקור יומי ואפילו יותר מפעם אחת ביום, בהתאם לתוכנית הטיפול, נותנים את הטיפול, בודקים איך המטופל מרגיש ומשוחחים איתו ועם בני המשפחה. יחד עם המכשור הרפואי והניטור מרחוק, הביקורים מאפשרים מעקב יומיומי וקשר אישי עם הצוות.

הצוות עוקב אחר התוצאות והשינויים לאורך האשפוז ויכול להחליט אם נדרשת הערכה נוספת או התאמה של הטיפול. דרך האפליקציה המטופל יכול להוסיף דיווח על הרגשתו, להתכתב עם הצוות או להתקשר אליו בלחיצת כפתור. מוקד האחיות זמין 24 שעות ביממה, גם במקרה של שינוי פתאומי במצב או חשש להחמרה.

בבית החולים משלבים גם כלי בינה מלאכותית לזיהוי חריגות בנתוני הניטור ולהתרעה לצוותים הרפואיים. לצד אלה, משולבת אחות AI שמתקשרת למטופלים שלוש פעמים ביום, שואלת על מצבם ואוספת מידע להערכת ההרגשה והתפקוד. המידע שנאסף מצטרף למעקב של הצוות ומסייע לו להבין מה קורה בבית גם בין ביקור לביקור. השיחות האוטומטיות מוסיפות מידע לצוות האנושי, שממשיך להגיע לבית, להיות בקשר עם המטופל ולקבל את ההחלטות הרפואיות.





גם הדרך למיון יכולה להתחיל בבית

שירות חדש נוסף של בית החולים, מיון שיבא FIRST, מאפשר למטופלים עם הפניה למיון להתחיל את הקליטה בשיחת וידאו עם רופא בכיר מהבית ולקבל אינדיקציה האם ומתי הכי נכון להגיע למיון. לפי ההערכה שמתקבלת, הצוות יכול להכין את המשך הבירור לקראת ההגעה לבית החולים, לכוון לטיפול במרפאה או לשקול אשפוז בית. במקרים המתאימים, אחות יכולה להגיע לבית המטופל להערכה והרופא יכול להצטרף מרחוק. כך גם ההערכה הראשונית וגם האשפוז יכולים להתקיים בבית.

האשפוז הביתי הוכח כבעל תוצאות קליניות טובות - לפחות כמו אשפוז בבית החולים ( שיבא ביונד )

למי שזקוק לאשפוז, כדאי לשאול את הצוות המטפל אם אשפוז בית יכול להתאים. לפעמים האפשרות לחזור למיטה המוכרת ולמשפחה קרובה יותר ממה שנדמה, כשהצוות של שיבא ממשיך ללוות את ההחלמה גם בבית.

האשפוז בבית הוא מהפכה אמיתית, הוא מחליף שהיה בבית חולים ומייצר סביבה קלינית בטוחה למטופל המעודדת החלמה. היכולות הקליניות של בית החולים שיבא והרופאים הבכירים הטובים בעולם, ממשיכים לטפל במטופלים לצד צוות אחיות שמגיע עד הבית. האשפוז בבית הוכח כבטוח יותר, יעיל יותר ובעל תוצאות קליניות טובות לפחות כמו אשפוז בבית החולים.

בשיתוף המרכז הרפואי שיבא