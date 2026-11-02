על הנייר, בחירות האמצע בארה"ב, שייערכו ביום שלישי, אמורות לעסוק במלחמה באיראן, במכסים, ביוקר המחיה ובביטוח הבריאות. בפועל, בשבועות האחרונים התברר שאחת השאלות הבוערות של מערכת הבחירות היא מי מהמועמדים נראה גברי יותר (בעיני המתבונן דונלד טראמפ). הרפובליקנים התגאו במתמודדים שנראים כמו כוכבי קולנוע, הדמוקרטים העלו לרשת סרטונים של מועמדים מזיעים מול המשקולות, והנשיא עצמו, שהציב את הרף, כבר לא הסתפק בשבחים לגופם של אנשיו. בשבוע שעבר הגיע תורו של עיתונאי לחטוף ממנו ביקורת משפילה על גופו.

טראמפ נגד כתב רויטרס: "אתה נראה נורא" ( צילום: רשת X )





זה קרה ביום חמישי, בבסיס חיל האוויר אנדרוז שבמרילנד. ג'ייקוב בוגאג', כתב סוכנות הידיעות רויטרס בבית הלבן, שאל את הנשיא בן ה-80 על מצבו אחרי שבועות של נסיעות, והאם הוויתור על עצרת בקנזס קשור לכך שנמאס לו לנסוע. "אתה חולה, שאתה שואל שאלה כזאת. אתה חולה", ענה טראמפ. כשהתברר לו שהשואל מרויטרס, הצביע עליו ופנה לשאר הכתבים: "רויטרס נוראית, דרך אגב. תסתכלו על הבחור הזה, הוא לגמרי לא בכושר". אחרי שהסביר שהסנאטור הרפובליקני רוג'ר מרשל מסתדר מצוין בקנזס גם בלעדיו, חזר לגופו של הכתב: "אתה עוקב אחריי כבר שבועיים. אני מרגיש מצוין. אתה מגעיל. תיכנס לכושר. אתה נראה זוועה".

גלריה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במתקפה ארסית נגד כתב רויטרס ג'ייקוב בוגאג' שזלגה לרשתות החברתיות ( צילום: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

לשאלה היה רקע ברור: באותו יום הודיעה המפלגה הרפובליקנית שהעצרות שתוכננו לסוף השבוע בקנזס ובאיווה, שתי מדינות שבהן מתנהלים מאבקים צמודים על מושבים בסנאט, יוחלפו בעצרות טלפוניות. פחות מיממה אחר כך הוחזרו שתיהן ללוח הזמנים של הנשיא. אבל העימות עם הכתב לא הסתיים בבסיס. עוד באותו הערב העלה חשבון התגובות המהירות של הבית הלבן ברשת X צילומי מסך מסרטון טיקטוק שבו בוגאג' ואשתו טועמים חטיפים במכונית במהלך טיול, עם הכיתוב "מרושל!".

טראמפ שלף מטיקטוק צילומי מסך של כתב רויטרס ג'ייקוב בוגאג' מנשנש חטיפים והפיץ ברשתות ( צילום: רשת X )

ביום שבת חזר טראמפ עצמו לעניין, ו העלה לרשת החברתית שלו, טרות' סושיאל, תמונה של הכתב עם הכיתוב "כתב רויטרס (מהגרועים שיש!)" ועם המשפט "תיכנס לכושר. אתה נראה זוועה!". האירוניה לא נעלמה מעיני רבים ברשת: בבדיקה התקופתית שעבר במאי, כמה שבועות לפני יום הולדתו ה-80, שקל טראמפ 108 קילו (בגובה 1.91 מטר), יותר משישה קילו מבשנה הקודמת, ורופא הבית הלבן המליץ לו להגביר את הפעילות הגופנית ולהמשיך לרדת במשקל.

"איזה בחור נאה"

המתקפה על הכתב לא הגיעה משום מקום. מאז תחילת אוקטובר ערך טראמפ 25 עצרות ב-19 מדינות, בניסיון להוציא לקלפיות רפובליקנים חסרי מוטיבציה. המסר שלו קריטי במיוחד למועמדים שנמצאים במאבקים צמודים מאוד, ובעצרות האחרונות מצא דרך משלו לעזור להם: לשבח את המראה שלהם, לרוב בהתלהבות אמיתית.

טראמפ החמיא לסנאטור: הסתכלתי על הישבן שלו. מעולם לא עשיתי דבר כזה עם גבר. לא לציטוט: נשים, כן. גברים, לא. דרך אגב, כבר יצא לי להסתכל על ישבן יפה בטירוף. ניקי מינאז'! קשה לפספס. תקומי. קשה לפספס

זה לא לגמרי חדש. טראמפ תמיד גילה חיבה לגברים שנראים טוב בעיניו, או סתם התפעל מהנכסים שלהם. ב-2024 סיפר על אגדת הגולף המנוח ארנולד פאלמר: "הוא היה גבר שבגברים. כשהוא התקלח עם שחקנים אחרים, הם יצאו מהמקלחת ואמרו: 'אלוהים אדירים. זה פשוט לא ייאמן'". גם יחסי החיבה המוזרים שלו עם ראש עיריית ניו-יורק, זוהרן ממדאני, מבוססים בעיקר על כך שטראמפ חושב ש"הוא נראה טוב, הוא נראה כוכב".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החמיא לישבן של הסנאטור ג'ון האסטד ושל ניקי מינאז' ( רשת X )





נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם הסנאטור הרפובליקני מאוהיו ג'ון האסטד ( צילום: AP Photo / Mark Schiefelbein )

ועדיין, בקמפיין הנוכחי הוא חזר לנושא שוב ושוב. בעצרת בקנטקי לפני שבועיים נזכר הנשיא בפגישתו עם המועמד הרפובליקני המקומי לבית הנבחרים, אד גלריין, לוחם לשעבר ביחידת הקומנדו הימי נייבי סילס, ואמר שהוא נראה כאילו נשלח היישר מ"סוכנות ליהוק". "הייתי זקוק למועמד טוב, והנה הבחור הזה נכנס בדלת. אמרתי: 'תראו איזה בחור נאה'", סיפר לקהל.

באותה עצרת עבר טראמפ לסנאטור הרפובליקני מאוהיו ג'ון האסטד, שמנסה לשמור על מושבו מול הדמוקרט שרוד בראון. כבר כמה ימים קודם לכן, בעצרת באוהיו, התפעל מקו הלסת של האסטד, שבצעירותו שיחק פוטבול במכללה, אבל בקנטקי הרחיב את התיאור. "בחנתי את הישבן שלו. מעולם לא עשיתי דבר כזה עם גבר", אמר לקהל שפרץ בצחוק. "בחנתי את הישבן שלו, ואז הסתכלתי על הכתפיים שלו. הסתכלתי על כפות הרגליים שלו. הסתכלתי על היד שלו. הסתכלתי על קו הלסת שלו".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם הראפרית ניקי מינאז' בעצרת בחירות במישיגן ( צילום: REUTERS / Jonathan Ernst )

חיבוק לתומכת ( צילום: REUTERS / Jonathan Ernst )

וגם מחמאות על הישבן ( צילום: REUTERS / Jonathan Ernst )

וזה לא נגמר שם. בעצרת במישיגן לפני שבוע חזר טראמפ שוב לסנאטור מאוהיו, והפעם הוסיף הבהרה: "הסתכלתי על הישבן שלו. מעולם לא עשיתי דבר כזה עם גבר. לא לציטוט: נשים, כן. גברים, לא. דרך אגב, כבר יצא לי להסתכל על ישבן יפה בטירוף". אז הצביע לעבר הקהל: "ניקי מינאז'! קשה לפספס. תקומי. קשה לפספס". הראפרית, תומכת מוצהרת של הנשיא שהגיעה איתו לעצרת במטוס הנשיאותי, קמה לקול תשואות, וטראמפ מיהר להוסיף: "אני מקווה שניקי לא נעלבה. אנחנו אוהבים את ניקי". באותה עצרת פנה גם למועמד הרפובליקני לסנאט במישיגן, מייק רוג'רס: "אני חי עם כל העניין הזה של הישבן, תאמינו לי. זה בכלל לא מעניין אותי! אני מוכן להקריב. הייתי אומר את זה גם על הישבן שלך, מייק, אם זה יבטיח לך ניצחון".

"תראו את השרירים שלו"

בג'ורג'יה, יום לפני העצרת בקנטקי, לקח לטראמפ חמש דקות בדיוק להתחיל להשוות בין המראה של המתמודדים על מושב הסנאט של המדינה, הדמוקרט ג'ון אוסוף והרפובליקני מייק קולינס. הוא מיהר לבטל את ההתלהבות מאוסוף, שהפך לכוכב בקרב הדמוקרטים, ואמר: "אומרים שהוא גבר נאה. אני לא חושב שהוא גבר נאה. דווקא מייק קולינס הוא גבר נאה, והוא גבר אמיתי. לגבי אוסוף, אני לא בטוח". אחר כך הוסיף לרשימה את ריק ג'קסון, המועמד הרפובליקני לתפקיד מושל ג'ורג'יה: "אני חושב שריק ג'קסון הוא בחור נאה מאוד, מכובד ויפה מראה".

בעצרת אחרת התגאה טראמפ שבזכותו "עכשיו יש לנו חיילים גדולים, חזקים ונאים". בנאום בטקס הסיום של האקדמיה של משמר החופים האמריקני הזמין לבמה את הצוער המצטיין במחזור ואמר: "אני רוצה לראות את הבחור הזה. תראו את השרירים שלו".

הנשיא לשעבר ברק אובמה (במרכז) עם עבדול אל-סייד וג'וסלין בנסון, מזכירת המדינה של מישיגן והמועמדת הדמוקרטית לתפקיד המושלת, בעצרת בחירות בדטרויט ( צילום: Bill Pugliano / AFP )

עבדול אל-סייד,שמתמודד מטעם הדמוקרטים על מושב הסנאט במישיגן ( צילום: JEFF KOWALSKY / AFP )

העיסוק בגבריות, כפי שטראמפ רואה אותה, הפך לאובססיה של הממשל כולו, אבל הוא משפיע גם על מה שקורה במפלגה הדמוקרטית. לא במקרה התמקד טראמפ באוסוף: הסנאטור מג'ורג'יה הפך לתקווה החדשה של מפלגה שעדיין עורגת לימי ברק אובמה, וחלק לא מבוטל מזה נובע מכך שהוא באמת נראה כאילו יצא מפס הייצור של משפחת קנדי. אוסוף בנה לעצמו תדמית רצינית, אבל הבגדים הצמודים שהוא מקפיד ללבוש מבהירים שגם הוא יודע לשחק את המשחק.

עבדול אל-סייד, המועמד הדמוקרטי לסנאט במישיגן, הוא דוגמה קיצונית עוד יותר: רופא שעבד בעבר בתחום בריאות הציבור, בעל תעודות אקדמיות משובחות, שמבלה זמן רב בהרמת משקולות ומקפיד ללבוש חולצות טי שחורות וצמודות. במהלך הקמפיין הטיל שוב ושוב ספק ב"גבריותו" של יריבו הרפובליקני, מייק רוג'רס, בסגנון שעד כה היה שמור לטראמפ ושהדמוקרטים התרחקו ממנו. בין היתר אמר שלרוג'רס יש "אנרגיית בטא" (beta energy), כינוי לגבר חלש וכנוע, בזמן שהשניים התווכחו על עברם כשחקני פוטבול בתיכון.

הטסטוסטרון עובד

באינדיאנה מריצים הדמוקרטים לתפקיד מזכיר המדינה, האחראי בין היתר על ניהול הבחירות, את בו ביי בן ה-30, שנראה כאילו לוהק לתפקיד פוליטיקאי בסרט הוליוודי ישן. גם הוא דאג להדגיש בקמפיין שהוא מרים משקולות: סרטון שבו הוא מזיע בחדר הכושר צבר יותר ממיליון צפיות. סם פורסטאג, מועמד דמוקרטי לבית הנבחרים ממונטנה וכבאי לשעבר שצנח לתוך שריפות יער, מסתובב בקמפיין בחולצת טריקו לבנה שמבליטה את כל מה שצריך להבליט.

במחוז הבחירה הראשון של ניו-יורק, במזרח לונג איילנד, מתמודד הדמוקרט כריס גאלאנט, גיי מוצהר וטייס מסוקי בלק הוק במשמר הלאומי, שגם נראה כנדרש וגם דגמן לפני שנים בצילומי פרסומת לחנות ציוד סאדו-מאזו מעור. פעם דבר כזה היה מחסל קמפיין. היום כבר לא.

הסנאטור מג'ורג'יה ג'ון אוסוף הפך לכוכב בקרב הדמוקרטים ( צילום: REUTERS / Carlos Barria )

הטרנד הזה לא מקרי. קמלה האריס הפסידה ב-2024 כמעט בכל קבוצה של מצביעים גברים: מבוגרים, צעירים, לבנים והיספנים, וטראמפ אף זכה ב-20% מקולות הגברים השחורים. חלק מזה היה כמובן מיזוגיניה בסיסית, אבל חלק משמעותי נבע מהתפיסה שהשתרשה, ולפיה טראמפ והרפובליקנים מייצגים את הגברים והדמוקרטים לא.

התפיסה הזאת חלחלה עמוק, וגם הטעם של המצביעים הדמוקרטים השתנה: מה שנחשב בעיניהם אטרקטיבי או סקסי הוא כבר לא מה שהיה. ההתנהלות הטסטוסטרונית המוגזמת של טראמפ או של שר ההגנה פיט הגסת' אולי נראית מביכה במאה ה-21, אבל מסתבר שהיא אפקטיבית. וכך, הכוכבים הדמוקרטים של היום הם אוסוף, אל-סייד וממדאני.

ג'ל לשיער וזריקות הרזיה

חשבון הטיקטוק הראשי של המפלגה הדמוקרטית מספק לקהל הצמא את מה שהוא דורש: הרבה מאוד מהכוכבים הצעירים האלה. גם נשים מקבלות שם זמן מסך, אבל די ברור שהוחלט לדחוף קדימה את הבנים.

מקווה להיות הנשיא הגיי הראשון. שר התחבורה האמריקני לשעבר פיט בוטיג'ג' ( צילום: REUTERS / CJ Gunther )

המגמה תשפיע גם על הפריימריז של הדמוקרטים לקראת הבחירות לנשיאות ב-2028, שייכנסו להילוך גבוה בתחילת 2027. מושל קליפורניה, גאווין ניוסום, מסתובב כבר זמן רב עם מראה של כוכב קולנוע שמחסל מדי יום בקבוק ג'ל לשיער, וגם אחרים ששוקלים להתמודד לנשיאות משפצים את המראה שלהם.