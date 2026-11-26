המטופל כבר היה קשור למיטה בחדר ההגבלה, בלי יכולת ממשית לזוז, כשהאח הניח כרית על פניו. הוא החזיק אותה שם כ-30 שניות, והסיט אותה רק אחרי שאחד מאנשי הצוות העיר לו. בעקבות המקרה, שאירע במחלקה סגורה במרכז הרפואי לבריאות הנפש "מרחבים" בבאר יעקב, הורה בתחילת החודש בית הדין למשמעת של עובדי המדינה לפטר לאלתר את האח, איברהים, וגזר עליו נזיפה חמורה.

אחרי שהודה והורשע בעבירות משמעת, במסגרת הסדר טיעון סגור, נקבע גם שייפסל לשנתיים משירות המדינה ולארבע שנים מעבודה במשרד הבריאות.

גלריה חדר הגבלה לקשירת חולים פסיכיאטריים. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

האירוע התרחש בלילה שבין 16 ל-17 בדצמבר 2023, כשהמחלקה קלטה מטופל שהגיע בהוראת אשפוז ונחשב חסר ישע. לפי כתב התובענה, הצוות התבקש לעזור לתת למטופל זריקת הרגעה. המטופל נבהל, נלחץ וניסה להתרחק. כשהצוות ניסה לרתק אותו, הוא השתחרר מהאחיזה ותקף את איברהים באכזריות: בעט באשכיו, נתן לו אגרוף בפנים שעקר שתל ושתיים משיניו, ומשך חזק בזקנו עד שתלש ממנו שערות.

למרות הפציעה, איברהים המשיך לעזור להשתלט על המטופל ולהעביר אותו לחדר ההגבלה, שם קשרו אותו למיטה. המטופל היה מרותק ומוגבל, בלי יכולת ממשית לזוז. איברהים ניגש אליו, גער בו והדגים כיצד הוכה על ידו. אחר כך הניח את ידו הימנית על פני המטופל וטפח עליהם, בלי שום צורך טיפולי.

אחרי שאיש הצוות העיר לו על הכרית, איברהים הזיז אותה מפניו של המטופל לחזה שלו, כך שנתיב האוויר נשאר פתוח. כעבור 50 שניות נוספות הרים את ראשו של המטופל, שם את הכרית מתחתיו וטפח על ראשו, שוב בלי צורך רפואי.

מ"תקיפת חסר ישע" ל"תקיפה סתם"

בכתב התובענה המתוקן העבירה שיוחסה לאיברהים במקור, "תקיפת חסר ישע", הומרה ב"תקיפה סתם". בדיון טענה ההגנה שהמגע בחדר ההגבלה היה ברף הנמוך של עבירת התקיפה. לדבריה, לא היו אלה "סטירות מצלצלות" אלא טפיחות, ואיברהים מבין היום היטב מה הפסול בהן. ההגנה טענה גם שהכרית לא נועדה לחנוק את המטופל או להתעלל בו. לטענתה, היא נועדה רק לחסום אותו ולמנוע ממנו לירוק על הצוות או לנשוך.

התביעה ציינה ששני אנשי צוות נוספים בפרשה הורשעו בעבירת מחדל של "עמידה מנגד" ולא פוטרו. לעומתם, איברהים הוא שפגע במטופל באופן פעיל, ולכן לטענת התביעה יש להרחיק אותו מיד משירות המדינה.

בית החולים מרחבים בבאר יעקב. ארכיון ( צילום: ריאן פרויס )

איברהים פנה לבית הדין במהלך הדיון וסיפר על הרקע שלו. הוא סיפר שהגיע ממשפחה פשוטה, שראתה בעבודתו כאח מקור לגאווה וסימן להצלחה. לדבריו, המטופל הגיע למחלקה סוער ובמצב פסיכוטי קשה, ואף השמיע איומים על רקע המלחמה. הוא עצמו ניסה דווקא לגשת אליו בנועם: הציע לו אוכל, ניסה להפיג את המתח וליצור איתו קשר אנושי.

איברהים תיאר גם את הפחד ואת תחושת ההפקרה שחש כאשר הותקף באכזריות - הוכה ונבעט. לדבריו, מערכת הבריאות מעולם לא הדריכה אותו כיצד להתגונן ולהתמודד עם פסיכוזה אלימה. הוא הדגיש שלא התכוון לחסום את נשימתו של המטופל, אלא רק למנוע ממנו לירוק עליו.

הסרטן וההחלטה לעזוב את המקצוע

איברהים הביע חרטה על מעשיו ואמר שהוא מקבל אחריות. לדבריו, המאבק הקשה על חייו מול הסרטן שינה לגמרי את השקפת עולמו, והוא מתכוון לעזוב את מקצוע האחיות ולא לחזור אליו.

אב בית הדין, עו"ד יוחאי בן שמואל, הדגיש כמה חמור לפגוע בכבודו של מטופל כפות וחסר ישע. עם זאת, הוא החליט לכבד את הסדר הטיעון בגלל שורה של נסיבות מקלות יוצאות דופן. בית הדין התחשב באלימות הקשה שספג האח דקות ספורות לפני כן, ובהערכות המקצועיות המצוינות שקיבל לפני האירוע (ציון 4.95). הוא התחשב גם בכך שזמן קצר אחרי פתיחת החקירה אובחנה אצל איברהים לימפומה מסוג הודג'קין (Hodgkin lymphoma), סרטן של מערכת הלימפה. בגלל המחלה הוא נמצא כבר יותר משנתיים בחופשה ללא תשלום ונאבק על חייו.