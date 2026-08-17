בשיתוף אלי לילי
"עשיתי כל דיאטה שיש" – מה ההבדל בין דיאטה לטיפול בהשמנה?
כמעט כל בני ה-30 וה-40 לחייהם מכירים מקרוב את המעגל הבלתי נגמר: מנסים דיאטה חדשה, חווים הצלחה ראשונית – ואז, בבת אחת, התהליך נעצר. רבים מגיעים אל פרופ' רז מבולבלים ותוהים - האם 'דיאטה' ו'טיפול רפואי בהשמנה' הם לא בעצם אותו הדבר?
פרופ' רז מבהיר כי ההבדל בין השניים הוא אולי הדבר החשוב ביותר שצריך להבין. "דיאטה - היא בראש ובראשונה שינוי התנהגותי והרגל תזונתי שעובד כל עוד מקיימים אותו, אך היא נוטה להסתיים כשהעומס עולה, הלחץ גובר או השגרה משתנה. לעומת זאת, טיפול רפואי בהשמנה - מבוסס על מחקר ביולוגי מעמיק. כיום קיימים כלים רפואיים הפועלים דרך מנגנונים הורמונליים המאוזנים בגוף, מווסתים תחושות רעב ושובע, משפיעים על התשוקה למתוק, מדכאים דלקתיות בגוף ואף משפרים מדדים של לחץ דם ושומני דם."
לדברי פרופ' רז, שינוי באורח החיים הכולל תזונה ופעילות גופנית נשאר חלק בלתי נפרד מהתהליך, אך השילוב בין שינוי התנהגותי לטיפול רפואי מותאם הוא המתכון האמיתי להצלחה ארוכת טווח.
טיפ מחדר הרופא: פנו לרופא המשפחה ושאלו אותו: "דוקטור, יש לי היסטוריה ארוכה של דיאטות כושלות. אילו עוד כלים יש עבורי להתמודדות עם מחלת ההשמנה, מעבר לדיאטות שעשיתי עד היום?"
"אני מתאמן, לא כואב לי כלום" – הסכנה השקטה של השומן הבטני
מנהלים, אנשי קריירה ואנשים פעילים בני 40 ומעלה לעיתים קרובות מרגישים מצוין. הם מתאמנים מספר פעמים בשבוע, לא סובלים מעייפות או מכאבים, ומנווטים את חייהם מתוך תפיסה שהגוף שלהם פשוט בנוי אחרת. "כבד" יותר. כשאומרים להם שהם יראו וירגישו טוב יותר אם יורידו את הבטן, הם נוטים לתהות למה לגעת במשהו שלא מציק להם כרגע.
פרופ' רז מסביר כי מדובר בתופעה שכיחה ומטעה מאוד בקליניקה. "להרגיש בסדר זה נפלא, אך להרגיש בסדר לאורך 20 שנה זה משהו שצריך לתכנן – ולא רק לקוות לו. שומן בטני, גם אצל אנשים שנראים פעילים ונמרצים, מייצר בגוף דלקת כרונית שקטה. הדלקת הסמויה הזו משפיעה לאורך זמן על תפקוד הלב והכבד ומעלה את הסיכון לסוכרת, גם מבלי שמרגישים תסמין כלשהו בהווה.
הרגשה טובה כיום היא נכס יקר ערך, אך המטרה של הטיפול הרפואי היא לשמור על איכות החיים והבריאות שלכם לא רק עכשיו, אלא גם בעוד עשור וסביב גילאי הפרישה."
טיפ מחדר הרופא: בביקור הבא אצל הרופא, שריינו זמן לשאלה חשובה: "מה ההשפעה של השומן הבטני על הסיכון לבריאות שלי בעוד 10 שנים, ואיך מתחילים לשמור עליה כבר עכשיו?"
בשורה התחתונה
בין אם אתם עייפים מגלגלי הדיאטות שנעצרים בכל פעם מחדש, ובין אם אתם מרגישים מצוין אך רוצים להבטיח את הבריאות העתידית שלכם – אתם לא לבד בתהליך הזה. הרפואה של היום מציעה פתרונות מתקדמים המותאמים ביולוגית לגוף. אל תהססו ליזום, לשאול את רופא המשפחה ולבקש עזרה.
בשיתוף אלי לילי, ללא מעורבות בתכנים