בשיתוף אלי לילי

איך מסבירים לבני המשפחה ולסביבה הקרובה שהשמנה אינה תלויה רק בכוח רצון? ומדוע העלייה החוזרת במשקל אינה כישלון אישי, אלא התנהגות טבעית של מחלה כרונית שלא קיבלה את הטיפול המתאים? בסדרת הסרטונים "טיפ מחדר הרופא", פרופ' איתמר רז, מומחה בהשמנת יתר וסוכרת, עונה על השאלות הרגישות מתוך הקליניקה ומסביר איך להתגבר על תחושת הכישלון והבדידות ולבנות מערך תמיכה רפואי ומשפחתי יציב.

האמירות שנאמרות מאהבה - ועלולות להוביל לייאוש ותסכול ( קרדיט: אינטרוויזיה )

"אם תרצה באמת – תצליח": כשהתמיכה הופכת לשיפוטיות

גם אמירות אכפתיות מצד בני זוג וקרובי משפחה, שנובעות מתוך דאגה עמוקה וכוונה טובה, יכולות להוביל לתסכול. אמירות חוזרות כמו "אם רק תהיה מספיק מחויב ותשתדל, תצליח" גורמת למתמודדים עם עודף משקל להרגיש פחות מוטיבציה, יותר אשמה ובעיקר בדידות גדולה במאבק.

פרופ' רז מסביר כי הסביבה הקרובה אמנם דואגת, אך היא פשוט שבויה בנרטיב שגוי שנמשך מאות שנים. "רוב האנשים עדיין מאמינים שניהול משקל הוא עניין של כוח רצון בלבד, בעוד הרפואה המודרנית כבר יודעת בבירור כי מדובר במערכת מורכבת בהרבה. גנטיקה, הורמונים, מנגנונים ביולוגיים במוח והשפעות סביבתיות הם שחקנים מרכזיים במגרש, ואנשים אינם בוחרים להשמין בדיוק כפי שאינם בוחרים לפתור מחלות כרוניות אחרות כמו אסתמה, מחלות לב או מחלות כליות רק באמצעות מחשבה חיובית."

הניסיון להסביר את המצב שוב ושוב ליקירים עלול להתיש ולייאש. שינוי אמיתי דורש מערך תמיכה יציב ושיתופי, המשלב את המישור המקצועי לצד המישור האישי והמשפחתי. "פנייה לרופא לקבלת מידע מדעי על מחלת ההשמנה יכולה לגייס את התמיכה המשפחתית הקיימת ולכוון אותה למקומות מקדמים ובריאים יותר", מסביר פרופ' רז.

טיפ מחדר הרופא: פנו לרופא המשפחה ושאלו אותו על הכלים הרפואיים שיכולים לסייע לכם בירידה במשקל. שתפו את בני המשפחה בידע המדעי – התמיכה שלהם כבר שם, היא פשוט זקוקה להכוונה נכונה.

"שוב עליתי הכל חזרה" ( קרדיט: אינטרוויזיה )

"שוב עליתי הכול חזרה": כשהגוף פועל לפי הביולוגיה שלו

מכשול רגשי נוסף שפוגש מטופלים רבים הוא מעגל הקילוגרמים שחוזרים. רבים חווים פעם אחר פעם ירידה במשקל, שבעקבותיה מגיעה עלייה מחדש – לעיתים קרובות עם קילוגרמים עודפים נוספים. התחושה הקשה ש"הגוף פשוט שונא אותי" והחשש להסביר לסביבה עוד כישלון שחוזר על עצמו מביאים לרבים ייאוש ועייפות עמוקה.

פרופ' רז מבקש לשנות מן היסוד את תפיסת הכישלון. "לא מדובר בכישלון אישי, אלא במחלה כרונית שלא טופלה כמחלה כרונית. בדיוק כפי שלא מצפים מאדם הסובל מיתר לחץ דם להגיע לאיזון ללא טיפול תרופתי מתאים ולא אומרים לו שהוא נכשל כשמדדי לחץ הדם עולים, כך פועלת גם ההשמנה. הישנות וחזרה למשקל הקודם הן חלק מהטבע הביולוגי של המחלה ולא אינדיקציה לאופי, ליכולת או לשליטה העצמית של המטופל", מסביר פרופ' רז.

הסיבה שהניסיונות הקודמים לא החזיקו מעמד היא שהם נעשו לרוב בדרכים הישנות והפחות יעילות לטווח הארוך, ללא תמיכה ביולוגית המאזנת את המנגנונים המושכים את המשקל חזרה כלפי מעלה. הגוף פשוט עושה את מה שהוא מתוכנת לעשות. כשהדרך הישנה כוללת הצלחה, נפילה וחזרה חלילה – המשמעות אינה שצריך להרים ידיים, אלא שזהו הזמן המדויק לנסות גישה טיפולית אחרת.





טיפ מחדר הרופא: בביקור הבא אצל הרופא, שאלו אותו ישירות: "מה שונה בגישה טיפולית רפואית שלא מתבססת רק על תזונה וכוח רצון?"





בשורה התחתונה

בין אם אתם חשים שחוקים מהצורך להסביר את עצמכם לסביבה, ובין אם אתם מיואשים מניסיונות עבר שנעצרו והתהפכו – חשוב שתדעו שאתם לא לבד בתהליך הזה. השמנה היא מצב רפואי שמצריך טיפול רציני, חמלה וכלים מדעיים מתאימים. אל תהססו ליזום, לשאול את רופא המשפחה ולבקש את העזרה המגיעה לכם.