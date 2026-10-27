גם אנחנו חתומים על הספדים. לפני כשלושה עשורים כתב אחד מאיתנו (בליצר), בפרק בספרו "רפואה ואינטרנט", על סופו של מונופול המידע של הרופאים: ההמצאה החדשה, האינטרנט, תפתח בפני המטופלים מידע שהיה נעול עד אז בספרי רפואה, בז'רגון מקצועי ובלטינית. היחסים בין הרופא למטופל, כך נטען, ישתנו באופן מהותי. בפועל, השינוי היה איטי והדרגתי, ורק לאחרונה טען השני (אריאל) ב

כתב העת הרפואי New England Journal of Medicine