פרופ' פיטר הוטז, מהחוקרים הבולטים בארה"ב בתחום החיסונים והרפואה הטרופית, והדיקן המייסד של בית הספר הלאומי לרפואה טרופית במכללת ביילור לרפואה בטקסס, הזכיר לשר את עמיתו המנוח, המדען המצרי-אמריקני אחמד זווייל, שזכה בפרס נובל לכימיה ב-1999. השניים שימשו בעבר כשליחים מדעיים של ארצות הברית בתקופת ממשל אובמה. "חתן פרס נובל המבריק אחמד זווייל היה חולק על כך",

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