רופאים, חוקרי חיסונים וארגונים העוסקים במדיניות בריאות תוקפים את שר הבריאות האמריקני רוברט קנדי ג'וניור בעקבות טענתו שהערבים בעולם אינם תורמים למדע, לספרות או למחקר. הביקורת מופנית לא רק נגד האופי הגזעני של הדברים, לטענת המבקרים, אלא גם נגד העובדה שהאיש הממונה על מערכת הבריאות והמחקר הרפואי בארצות הברית השמיע טענות שמופרכות באמצעות רשימה ארוכה של זוכי פרסי נובל ופרסים מדעיים אחרים.
הדברים נאמרו ביום שני בעצרת בחירות במישיגן, שבה התייצב קנדי לצד המועמד הרפובליקני לסנאט מייק רוג'רס, המתמודד נגד עבדול א-סייד, אמריקני מוסלמי ממוצא מצרי, רופא בהכשרתו ומנהל בריאות הציבור לשעבר בדטרויט. במהלך נאומו ביקש קנדי להזהיר מפני השפעת תנועת האחים המוסלמים, והציג את מה שתיאר כהידרדרות של העולם הערבי מאז הקמת התנועה במצרים ב-1928.
"יש בעולם 500 מיליון ערבים, והם לא מייצרים מדע. הם לא זוכים בפרס נובל, בפרס פילדס (הפרס היוקרתי בעולם המתמטיקה) או בפרס וולף (פרס מדעי בינלאומי שנוסד בישראל). הם לא מייצרים ספרות", הכריז השר. לדבריו, העולם המוסלמי היה בעבר מרכז עולמי של אמנות, ספרות, מדע והנדסה, אך האחים המוסלמים הרסו את המסורת הזאת והפכו את החברות שבהן פעלו לחברות קפואות, העוסקות בשנאה, במלחמה ובתחושת קורבנות.
הראשונים להגיב היו דווקא בני משפחתו של השר. אחותו, פעילת זכויות האדם קרי קנדי, פרסמה דברים שאמר אחיה עצמו בעבר נגד פוליטיקאים המלבים שנאה כלפי קבוצות מיעוט. "הייתה תקופה שבה הסכמתי לחלוטין עם אחי. כיום אני מתביישת בו מאוד", כתבה. לדבריה, המוצא האתני או הדת של אדם אינם קובעים את יכולתו המדעית או האינטלקטואלית, ודברי אחיה היו שקריים, אכזריים ומשפילים.
המדען שהשר שכח
א-סייד עצמו, המועמד הדמוקרטי שנגדו הופנו המתקפות הפוליטיות, אמר כי "אירוני לשמוע אדם שמשתמש במונחים של השבחת גזע, ודוחה לחלוטין את המדע, מגיע למישיגן כדי להטיף למדען ערבי-אמריקני בעל שני תוארי דוקטור, שמאמין במדע, למשל בחיסונים". א-סייד כינה את קנדי "שר הבריאות הכי לא כשיר שהיה לנו אי פעם", והוסיף כי אם ייבחר לסנאט, ירצה לחקור אותו על תפקודו.
פרופ' פיטר הוטז, מהחוקרים הבולטים בארה"ב בתחום החיסונים והרפואה הטרופית, והדיקן המייסד של בית הספר הלאומי לרפואה טרופית במכללת ביילור לרפואה בטקסס, הזכיר לשר את עמיתו המנוח, המדען המצרי-אמריקני אחמד זווייל, שזכה בפרס נובל לכימיה ב-1999. השניים שימשו בעבר כשליחים מדעיים של ארצות הברית בתקופת ממשל אובמה. "חתן פרס נובל המבריק אחמד זווייל היה חולק על כך", כתב הוטז ברשת X. "תנוח נפשו בשלום, לפחות הוא לא נאלץ לשמוע את הדברים האלה". הוטז הוסיף כי קנדי גם "שכח שמדענים ערבים בימי הביניים מילאו תפקיד מרכזי בשימור ובהעברת הידע של אריסטו, היפוקרטס וגלנוס, שהגיע לימים אל אנשי הרנסנס האירופי".
ד"ר דייוויד גורסקי, מנתח אונקולוגי ופרופסור לכירורגיה באוניברסיטת ויין סטייט בדטרויט, קשר בין דבריו של קנדי לעברו בתנועה המתנגדת לחיסונים. "כבר שנים אני אומר שגזענות הולכת יד ביד עם ההתנגדות לחיסונים, כמו הסדינים הלבנים של הקו קלוקס קלאן", כתב ברשת X, בהתייחסות לארגון העליונות הלבנה. "והנה עוד דוגמה".
גם ד"ר אלסטייר מקאלפיין, רופא ילדים וחוקר חיסונים בבית החולים לילדים של קולומביה הבריטית בקנדה, תקף את השר. "מעבר לכך שזו אמירה גזענית באופן בלתי נתפס, היא גם שקרית לחלוטין", כתב. הוא מנה שורה של מדענים, סופרים ופעילי זכויות אדם ערבים שזכו בפרסי נובל ובפרס וולף, וסיכם: "קנדי הוא בושה".
הסרטון שקנדי הכחיש
לגינויים הצטרף גם ארגון Protect Our Care האמריקני, הפועל לקידום נגישות לשירותי בריאות ומבקר את מדיניות ממשל טראמפ. הארגון הגדיר את הנאום "התפרצות גזענית לחלוטין", והוסיף כי זו אינה הפעם הראשונה שקנדי משמיע התבטאויות גזעניות, אך ייתכן שמדובר במקרה המכוער ביותר עד כה. בהודעת הארגון הזכירו גם התבטאות של קנדי מ-2024, שבה טען כי ילדים שחורים מקבלים באופן שגרתי תרופות פסיכיאטריות הגורמות לאלימות, והציע לשלבם בחוות שיקום שבהן יעברו "הורות מחדש". כשעומת השנה בקונגרס עם הדברים, הכחיש שאמר אותם, אף שהדברים תועדו בווידאו.
העובדות עצמן עומדות בניגוד לדבריו של השר. רק בשנה שעברה זכה הכימאי הפלסטיני-אמריקני עומר יאגי, יליד ירדן, בפרס נובל לכימיה, לאחר שכבר זכה בפרס וולף בשנת 2018. המדען המצרי אחמד זווייל זכה בנובל ב-1999, והסופר המצרי נגיב מחפוז זכה בפרס נובל לספרות ב-1988. המתמטיקאי הבריטי ממוצא לבנוני מייקל עטייה זכה במדליית פילדס ב-1966. קנדי גם ערבב בדבריו בין ערבים כקבוצה אתנית ולשונית לבין מוסלמים, בני הדת שרוב מאמיניה כלל אינם ערבים.
המתקפה של השר משתלבת במערכת הבחירות במישיגן לקראת בחירות האמצע ב-3 בנובמבר. הנשיא דונלד טראמפ ובכירים רפובליקנים אחרים מייחסים לא-סייד קשרים לאחים המוסלמים, טענות שהוא מכחיש מכל וכל. אחותו למחצה, אימאן עבד אל-האדי, כתבה ב-2012 כי אמם המשותפת הייתה פעילה בתנועה האיסלאמיסטית במצרים בשנות ה-70: "המשפחה שלי כבר זמן רב באחים המוסלמים". א-סייד, שהכחיש תחילה גם קשרים משפחתיים לתנועה, טען בהמשך כי גדל אצל אביו ואמו החורגת, וכי אין לו ידיעה אישית על פעילות אמו הביולוגית.
קנדי עצמו סירב להתייחס לסערה בעקבות דבריו. גם משרד הבריאות האמריקני לא השיב לפניות כלי התקשורת לקבלת תגובה.