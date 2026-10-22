, המטופל טופל במרכז הרפואי האוניברסיטאי של ליון (HCL) בשל מחלה קשה, ומת בתחילת אוקטובר. "עד כה נחשב נגיף שמונדה לנגיף שאינו עובר לבני אדם. הזיהום אצל מטופל זה מהווה את הזיהוי המתועד והמדווח הראשון של הנגיף באדם", נמסר ממשרד הבריאות הצרפתי.

, המטופל טופל במרכז הרפואי האוניברסיטאי של ליון (HCL) בשל מחלה קשה, ומת בתחילת אוקטובר. "עד כה נחשב נגיף שמונדה לנגיף שאינו עובר לבני אדם. הזיהום אצל מטופל זה מהווה את הזיהוי המתועד והמדווח הראשון של הנגיף באדם", נמסר ממשרד הבריאות הצרפתי.

הרשויות מדגישות כי מדובר במקרה חריג אצל מטופל שסבל מדיכוי חיסוני חמור, וכי בשלב זה לא זוהה סיכון לאוכלוסייה הכללית. המקרה דווח גם לארגון הבריאות העולמי ולמרכז האירופי לבקרת מחלות ומניעתן. גם סוכנות הידיעות

הרשויות מדגישות כי מדובר במקרה חריג אצל מטופל שסבל מדיכוי חיסוני חמור, וכי בשלב זה לא זוהה סיכון לאוכלוסייה הכללית. המקרה דווח גם לארגון הבריאות העולמי ולמרכז האירופי לבקרת מחלות ומניעתן. גם סוכנות הידיעות

פרופ' אייל לשם, מומחה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי שיבא, מסביר כי שמונדה משתייך למשפחה רחבה של נגיפים המועברים בעקיצות יתושים וחרקים עוקצים וגורמים למחלות חום ביונקים שונים. "שמונדה גורם בדרך כלל לחום בבקר. כאן, לראשונה, מדווח על אדם שנדבק בנגיף, פיתח מחלה קשה ומת. זה מקרה חריג, משום שנגיפים מותאמים בדרך כלל למאכסן מסוים, ומעבר בין מינים הוא אירוע נדיר", הוא אומר.

פרופ' אייל לשם, מומחה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי שיבא, מסביר כי שמונדה משתייך למשפחה רחבה של נגיפים המועברים בעקיצות יתושים וחרקים עוקצים וגורמים למחלות חום ביונקים שונים. "שמונדה גורם בדרך כלל לחום בבקר. כאן, לראשונה, מדווח על אדם שנדבק בנגיף, פיתח מחלה קשה ומת. זה מקרה חריג, משום שנגיפים מותאמים בדרך כלל למאכסן מסוים, ומעבר בין מינים הוא אירוע נדיר", הוא אומר.

פרופ' אייל לשם, מומחה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי שיבא, מסביר כי שמונדה משתייך למשפחה רחבה של נגיפים המועברים בעקיצות יתושים וחרקים עוקצים וגורמים למחלות חום ביונקים שונים. "שמונדה גורם בדרך כלל לחום בבקר. כאן, לראשונה, מדווח על אדם שנדבק בנגיף, פיתח מחלה קשה ומת. זה מקרה חריג, משום שנגיפים מותאמים בדרך כלל למאכסן מסוים, ומעבר בין מינים הוא אירוע נדיר", הוא אומר.

פרופ' טל ברוש, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד ומרכז הצוות לטיפול במגיפות במשרד הבריאות, מוסיף כי עד כה הנגיף היה מוכר בעיקר כבעיה חקלאית. "הוא פוגע בבעלי חיים אוכלי עשב ועלול לגרום לאובדן הריונות ולמומים מולדים בצאצאים שלהם", הוא מסביר.

פרופ' טל ברוש, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד ומרכז הצוות לטיפול במגיפות במשרד הבריאות, מוסיף כי עד כה הנגיף היה מוכר בעיקר כבעיה חקלאית. "הוא פוגע בבעלי חיים אוכלי עשב ועלול לגרום לאובדן הריונות ולמומים מולדים בצאצאים שלהם", הוא מסביר.

פרופ' טל ברוש, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד ומרכז הצוות לטיפול במגיפות במשרד הבריאות, מוסיף כי עד כה הנגיף היה מוכר בעיקר כבעיה חקלאית. "הוא פוגע בבעלי חיים אוכלי עשב ועלול לגרום לאובדן הריונות ולמומים מולדים בצאצאים שלהם", הוא מסביר.

שני המומחים מצביעים על הדיכוי החיסוני החמור שממנו סבל המטופל כפרט משמעותי להבנת המקרה. "יש מחוללי מחלה, ובהם נגיפים וחיידקים, שאינם גורמים למחלה באנשים בריאים, אבל עלולים לגרום למחלה אצל מדוכאי חיסון. לפי הדיווחים, זה כנראה ההסבר לאירוע הנוכחי", אומר פרופ' לשם. לדבריו, יש נגיפים קרובים לשמונדה שכבר מוכרים כמחוללי מחלה בבני אדם, ובהם נגיף אורופוצ'ה (Oropouche), שעליו דווח באמריקה הלטינית, אך שמונדה עצמו לא זוהה בעבר באדם.

שני המומחים מצביעים על הדיכוי החיסוני החמור שממנו סבל המטופל כפרט משמעותי להבנת המקרה. "יש מחוללי מחלה, ובהם נגיפים וחיידקים, שאינם גורמים למחלה באנשים בריאים, אבל עלולים לגרום למחלה אצל מדוכאי חיסון. לפי הדיווחים, זה כנראה ההסבר לאירוע הנוכחי", אומר פרופ' לשם. לדבריו, יש נגיפים קרובים לשמונדה שכבר מוכרים כמחוללי מחלה בבני אדם, ובהם נגיף אורופוצ'ה (Oropouche), שעליו דווח באמריקה הלטינית, אך שמונדה עצמו לא זוהה בעבר באדם.

שני המומחים מצביעים על הדיכוי החיסוני החמור שממנו סבל המטופל כפרט משמעותי להבנת המקרה. "יש מחוללי מחלה, ובהם נגיפים וחיידקים, שאינם גורמים למחלה באנשים בריאים, אבל עלולים לגרום למחלה אצל מדוכאי חיסון. לפי הדיווחים, זה כנראה ההסבר לאירוע הנוכחי", אומר פרופ' לשם. לדבריו, יש נגיפים קרובים לשמונדה שכבר מוכרים כמחוללי מחלה בבני אדם, ובהם נגיף אורופוצ'ה (Oropouche), שעליו דווח באמריקה הלטינית, אך שמונדה עצמו לא זוהה בעבר באדם.