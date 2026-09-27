הוריו ואחיו של סרן שחר גמלא ז"ל שנהרג בלבנון מרחפן נפץ זכו אמש (שבת) למחווה מרגשת מהזמר שלמה ארצי בבית גבריאל. באמצע הערב עצר ארצי וסיפר לקהל על סרן גמלא ועל תרומת האיברים שהצילה שישה חולים. אחר כך הקדיש ארצי את השיר "מלך העולם". הצופים מחאו כפיים - והמשפחה התרגשה עד דמעות.
"סרן שחר גמלא היה מפקד ב'אגוז', דור שלישי, גדל בגולן", סיפר ארצי. "הוא נפצע לפני ארבעה חודשים בלבנון מרסיס בראש ונפטר. המשפחה שלו תרמה את כל איבריו, הוא הציל חיים של שישה אנשים. ההורים שלו ואחיו של שחר נמצאים איתנו כאן הערב בהופעה. אני רואה אתכם".
אמו של שחר, לאה גמלא, סיפרה לאחר מכן: "הייתה מחווה מרגשת מאוד. תודה גדולה לשלמה וללהקה על ערב מעצים ומשמעותי. רגע חזק מאוד עבורנו היה כשכל הקהל מחא כפיים לשחר שלנו, הגיבור. השיר שהוקדש לשחר היה מדויק ומרגש".
סרן גמלא, בן 23 ממושב נטור שבדרום רמת הגולן, שירת כסגן מפקד פלגה ביחידת אגוז. בלילה בתחילת יוני נפצע קשה מפגיעת רחפן נפץ בלבנון, ומותו נקבע ב-6 ביוני. הוא גדל במושב קשת, בנם של ישי ולאה ואח גדול לרותם ולניצן.
אחת מששת החולים שקיבלו את איבריו הייתה בל פינקלשטיין מראשון לציון, אז בת שבע וחצי, שנולדה עם תסמונת גנטית מולדת נדירה והמתינה כחצי שנה להשתלת כבד. הכבד הוצא מגופו של שחר ברמב"ם והועבר ישירות למרכז שניידר לרפואת ילדים, שם הושתלה בגופה של בל אונת הכבד בניתוח שנמשך שעות ארוכות.
אמה יאנה אמרה בשעתו לאחר ניתוח ההשתלה: "אין לי דרך להודות להורים היקרים כל כך של שחר, שמתוך השכול שלהם העניקו חיים לבת שלי. זה צעד כל כך אצילי וכל כך לא מובן מאליו. אני רוצה להגיד להם תודה באופן אישי".