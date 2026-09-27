שנהרג בלבנון מרחפן נפץ זכו אמש (שבת) למחווה מרגשת מהזמר שלמה ארצי בבית גבריאל. באמצע הערב עצר ארצי וסיפר לקהל על סרן גמלא ועל תרומת האיברים שהצילה שישה חולים. אחר כך הקדיש ארצי את השיר "מלך העולם". הצופים מחאו כפיים - והמשפחה התרגשה עד דמעות.

שנהרג בלבנון מרחפן נפץ זכו אמש (שבת) למחווה מרגשת מהזמר שלמה ארצי בבית גבריאל. באמצע הערב עצר ארצי וסיפר לקהל על סרן גמלא ועל תרומת האיברים שהצילה שישה חולים. אחר כך הקדיש ארצי את השיר "מלך העולם". הצופים מחאו כפיים - והמשפחה התרגשה עד דמעות.