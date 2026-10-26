אשת דיפלומט שווייצרי, שהייתה למקרה האבולה הראשון בניגריה מזה יותר מעשור, פונתה הבוקר (יום ב') מהבירה אבוג'ה לשווייץ, והשאלה איך נדבקה עדיין פתוחה. אחת התיאוריות שהחוקרים בודקים מובילה לנמל התעופה באנטבה שבאוגנדה: היא עברה בו ב-3 באוקטובר, ככל הנראה באותו זמן שבו עבר שם החולה הראשון שאובחן בקניה, שמת מאז.

לדברי ראש המרכז האפריקני לבקרת מחלות ולמניעתן (Africa CDC), ז'אן קסאיה, הטיסות של השניים יצאו מאנטבה בהפרש של כ-40 דקות, אך לא מאותו השער, ולא ברור אם היה ביניהם מגע כלשהו. ניגריה מסרה שלפי ניתוח גנומי, המקרה שלה קרוב מאוד למקרה הראשון בקניה, אבל קסאיה הדגיש שהדמיון בין הנגיפים לא מוכיח שאחד החולים הדביק את השני, והמטופלת עצמה אמרה שאינה זוכרת שפגשה את החולה מקניה. צוות של מומחי אבולה בכירים ייצא לניגריה כדי לחקור את מקור ההדבקה.

גלריה בידוק בריאותי לנוסעים בנמל התעופה בלאגוס, אחרי מקרה אבולה הראשון בניגריה ( צילום: REUTERS / Sodiq Adelakun )

בעקבות ההתפרצות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו והמקרים בקניה ובניגריה, עדכן משרד הבריאות את המלצותיו לנוסעים לאפריקה. לגבי קניה וניגריה, המשרד ממליץ לשקול אם הנסיעה נחוצה. לפי המשרד, בשלב זה לא דווח בשתי המדינות על הדבקה בקהילה.

לגבי קונגו עצמה, ממליץ המשרד להימנע לחלוטין מנסיעה לשמונת המחוזות הנגועים: איטורי, צפון-קיוו, דרום-קיוו, הוט-אואלה, טשופו, באס-אואלה, דרום-אובנגי וצפון-אובנגי. לשאר שטחי קונגו ולתשע המדינות שגובלות בה מומלץ להימנע מנסיעות שאינן חיוניות. מדובר באוגנדה, דרום סודן, הרפובליקה המרכז-אפריקאית, רואנדה, בורונדי, טנזניה, זמביה, אנגולה והרפובליקה של קונגו (קונגו-ברזוויל). כך, יחד עם קניה, ההמלצות חלות על כמה מיעדי הספארי המוכרים באפריקה, ובהם גם טנזניה, אוגנדה ורואנדה.

אוגנדה נמצאת ברשימה כמדינה גובלת, אף שהכריזה על סיום ההתפרצות בשטחה. מי שנוסע בכל זאת לאחת המדינות שהוזכרו, כולל קניה וניגריה, מתבקש לקבל לפני כן ייעוץ אישי במרפאת מטיילים, לנקוט את אמצעי הזהירות המפורטים באתר המשרד ולהתעדכן בהנחיות הרשויות המקומיות.

פינוי בטיסה רפואית לשווייץ

את אבוג'ה עזבה החולה באישורו של שר הבריאות הניגרי, מוחמד פאטה, ובעלה, שלא פיתח תסמינים, טס איתה. לפי קנטון ז'נבה, היא אושפזה בבתי החולים האוניברסיטאיים של ז'נבה, ואילו הבעל בבידוד בבית החולים האוניברסיטאי של ציריך. לדברי פאטה, מצבה השתפר משמעותית, והיא יציבה, בהכרה ומסוגלת לתקשר. "זה לא אומר שהיא כבר לא מידבקת, ולכן ננקטים נהלים מחמירים", כתב ברשת X.

ממשלת שווייץ מסרה כי המצב "אינו מסכן בשום צורה את בריאות הציבור בשווייץ". מנהל המשרד האזורי של ארגון הבריאות העולמי באפריקה, מוחמד ג'נאבי, אמר שהפינוי תואם משום שבני הזוג אזרחי שווייץ, ושהצוותים הרפואיים בניגריה ייצבו את מצבה בשלב החריף של המחלה. מעכשיו, שווייץ תטפל בה ותעקוב אחר מצבו של בעלה. "עם פינוי המטופלת ובעלה, אין כרגע בניגריה חולי אבולה", אמר. ניגריה תמשיך לעקוב אחר 52 אנשים נוספים שבאו איתה במגע.

הבידוק במעברי הגבול באפריקה הוחמר. בתמונה: בידוק בריאותי לנוסעים בנמל התעופה בלאגוס ( צילום: REUTERS / Sodiq Adelakun )

האישה, שהייתה בחופשה באוגנדה, פיתחה תסמינים ב-7 באוקטובר, ארבעה ימים אחרי שהגיעה לניגריה, ופנתה לטיפול באבוג'ה ב-11 בחודש. האבחנה אומתה רק ב-20 באוקטובר, תשעה ימים אחר כך. לדברי קסאיה, מסמכי הנסיעה שלה מראים שלא ביקרה בקונגו, בניגוד לדברי גורמים באוגנדה. גם משרד החוץ השווייצרי מסר שלא ביקרה בקונגו, וההערכה היא שנדבקה כשנסעה עם בעלה באוגנדה. בפעם הקודמת שהאבולה הגיעה לניגריה, במגפה במערב אפריקה ב-2014, נרשמו במדינה 20 מקרים, וההתפרצות שם הסתיימה כעבור שלושה חודשים.

בקניה אובחנו עד כה תשעה חולים, ושניים מהם מתו. החולה הראשון מת ב-5 באוקטובר בבית חולים בניירובי, וכל שמונת החולים שאובחנו אחריו חלו כשכבר שהו בבידוד. היום שוחררו מהבידוד 20 מהאנשים שבא איתם במגע, אחרי שעברו 21 ימים בלי תסמינים מאז החשיפה האחרונה. עוד 98 צפויים להשתחרר החל מיום שלישי הבא. "זו אבן דרך שראוי לחגוג", אמר פטריק אמות' ממשרד הבריאות של קניה. "היא גם תזכורת לכך שהעבודה עוד לא הסתיימה".

ההתפרצות המהירה ביותר

לפי המרכז האירופי למניעת מחלות ולבקרתן (ECDC), נכון ל-25 באוקטובר דווחו בקונגו 9,964 מקרים מאומתים ו-4,851 מתים. לפי ארגון הבריאות העולמי, זו ההתפרצות המתפשטת במהירות הרבה ביותר שתועדה, והיא בדרך לעקוף את מספר המתים במגפה שפקדה את מערב אפריקה בשנים 2016-2014, שבה מתו כ-11 אלף בני אדם. ההתפרצות נגרמת מזן בונדיבוגיו (Bundibugyo) הנדיר של הנגיף, שאין נגדו חיסון או טיפול מאושרים.

משרד הבריאות הזכיר כי נגיף האבולה עובר במגע ישיר עם נוזלי גוף והפרשות של חולים או של מתים, עם חפצים מזוהמים או עם בעלי חיים נגועים. תקופת הדגירה נמשכת בין יומיים ל-21 ימים, והתסמינים כוללים חום, כאבי ראש, כאבי שרירים, הקאות ושלשולים.

מי ששב מקונגו ופיתח בתוך 21 ימים מהשהייה שם חום של יותר מ-38 מעלות או תסמינים חריגים מתבקש להישאר בבית, להימנע ממגע עם אחרים ולהתקשר למוקד קול הבריאות ב-*5400 לקבלת הנחיות. אין להגיע למוסד רפואי בלי תיאום מראש, ובשיחה יש לציין את השהייה בקונגו.

באירופה ההמלצות מתונות יותר. ECDC העריך ב-23 באוקטובר שהסיכון לאירופים שגרים בקניה ובניגריה או נוסעים אליהן נמוך, בתנאי שהם מקפידים על אמצעי הזהירות, ולא המליץ על הגבלות נסיעה אליהן או מהן. לפי הארגון, בידוק נוסעים בכניסה למדינה לא הוכח כאמצעי יעיל לאיתור מקרים מיובאים.

ניסוי החיסון יצא לדרך

בקונגו, בינתיים, החל ב-23 באוקטובר הניסוי הקליני הראשון בחיסון במסגרת ההתפרצות הנוכחית. הניסוי, שנקרא Tumaini ("תקווה" בסווהילית), נפתח בבוניה, בירת מחוז איטורי. המשתתף הראשון קיבל את ארבבו (Ervebo) של מרק (Merck), חיסון שאושר נגד זן אחר של אבולה, כדי לבדוק אם הוא מעניק הגנה גם מפני בונדיבוגיו. שני חיסונים שפותחו במיוחד נגד הזן, של מודרנה (Moderna) ושל אוניברסיטת אוקספורד עם מכון הסרום של הודו (Serum Institute of India), עשויים להצטרף לניסוי בתוך שבועות.

בדיקת חום לפני מתן חיסון נגד אבולה במסגרת ניסוי Tumaini, במחוז איטורי שבקונגו ( צילום: AP Photo / Dieudonne Dirole )