קשה לקריאה. פרמדיק אמריקני שזיהם במכוון מזון, משקאות וציוד ששימשו את עמיתיו לעבודה בנוזלי גופו, תיעד את המעשים והפיץ את הסרטונים באינטרנט תמורת תשלום, נידון אתמול (שלישי) ל-25 שנות מאסר. כריסטופר קרול, בן 36, הודה בשלושה אישומים הקשורים להחדרת שתן וזרע לפריטים שבהם השתמשו עובדים במחלקת הכבאות וההצלה של מחוז בולטימור שבמרילנד. בעת הקראת גזר הדין אמר השופט כי מעשיו היו "מעוותים, דוחים ומבחילים", וכי פגעו פיזית ונפשית בחבריו לעבודה.

הפרשה התרחשה במהלך 2025 בשני מתקנים של מחלקת הכבאות: תחנת כיבוי מספר 2 בפייקסוויל, ומטה שירותי ביטחון הציבור בטאוסון. קרול, ששירת כפרמדיק בצוות שסייע בין היתר לאנשים המתמודדים עם משברים נפשיים והתמכרויות, ניצל את הגישה שלו למתקנים כדי לזהם פריטים ששימשו עובדים אחרים. הוא צילם את עצמו במהלך המעשים, לעיתים כשהוא לובש את מדי העבודה, ופרסם את הסרטונים ברשתות החברתיות ובאתרים למבוגרים.

גלריה "מעשיו מעוותים, דוחים ומבחילים". כריסטופר קרול ( צילום: משטרת מרילנד )

אחד המקרים החמורים ביותר התרחש בתחנת הכיבוי בפייקסוויל. בסרטון שצילם קרול הוא נראה מתקרב למכונת קרח משותפת, חושף את איבר מינו ומשתין ישירות לתוך הקרח. לאחר מכן ניגב את איבר מינו בכף ששימשה להוצאת הקרח, ערבב באמצעותה את השתן בקרח שבתוך המכונה ולבסוף הפנה אגודל מורם לעבר המצלמה.

קרול פרסם את הסרטון ב-24 בנובמבר 2025 בצירוף הכיתוב: "תמיד אומרים לא לשתות את השלג הצהוב, אבל אני רק מנסה להכין ברד". בחמשת הימים שחלפו בין זיהום המכונה לחשיפת המעשה השתמשו בה 16 עובדים לפחות, שלא ידעו כי הקרח זוהם בשתן.

במקרה נוסף, שהתרחש במטה שירותי ביטחון הציבור בטאוסון, צילם קרול את עצמו מאונן ופולט זרע לתוך מכל שמנת לקפה שהיה על שולחנו של אחד מעמיתיו. לאחר מכן הכניס את המכל למקרר המשותף, שבו אוחסנו מזון ומשקאות של עובדים נוספים.

בסרטון שלישי תיעד את עצמו מאונן ופולט זרע על מקלדת המחשב של אחת הממונות עליו. המקלדת הייתה מונחת על שולחן העבודה שלה, סמוך למקום שבו נהגה לאכול את ארוחות הבוקר והצהריים. שלושת האירועים האלה עמדו בסופו של דבר במרכז הודאתו וגזר הדין שניתן לו.

64 סרטונים באתר למבוגרים

המעשים לא הסתכמו בשלושת המקרים האלה. במהלך החקירה נחשפו סרטונים נוספים שתיעדו מעשים מיניים במקומות שונים, והועלו חשדות לזיהום פריטים נוספים במתקני הכבאות ומחוצה להם. בין היתר נבדקו מקרים הנוגעים למתקני סבון, ברזי מים, מתקני נייר טואלט, מושבי אסלה, פתחי מיזוג ובקבוקי שתייה. החוקרים בחנו גם תיעוד שנגע לשפתון לחות של עמיתים לעבודה, לניירות על שולחנותיהם ולחלון של אמבולנס.

אחד ממתקני הכבאות שבהם קרול ביצע את מעשיו. תחנת כיבוי מספר 2 בפייקסוויל

בחקירה עלו גם חשדות הנוגעים להחדרת נוזלי גוף לסיר צ'ילי, וכן למעשים שבוצעו מחוץ למקום העבודה, בין היתר במרפאה, בחנות ובחדר כושר. באחד הסרטונים הנוספים תועד קרול משתין לתוך מפיץ ריח חשמלי במרפאת רופא, ולאחר מכן מחזיר אותו למקומו. אירועים אלה לא נכללו בשלושת האישומים שבהם הורשע לבסוף, ולא ניתנה בהם הכרעה פלילית במסגרת גזר הדין.

קרול העלה בסך הכול 64 סרטונים לאתר JustForFans, פלטפורמה המאפשרת ליוצרי תוכן למבוגרים לגבות תשלום ממנויים. הוא גבה שבעה דולרים בחודש עבור הגישה לתכנים. חלק מהסרטונים פורסמו או קודמו גם ברשת X.

הפרשה החלה להיחשף בסוף נובמבר 2025, כאשר שמועות על סרטון שבו נראה אחד העובדים משתין לתוך מכונת קרח החלו להתפשט במחלקת הכבאות. אחד העובדים, שהיה אחראי בין היתר למילוי צידניות של פרמדיקים בקרח, החליט לבדוק את הנושא. הוא איתר את חשבונותיו של קרול ברשתות החברתיות ונתקל בקטעי וידאו מיניים שבהם זיהה את מכונת הקרח של התחנה.

העובד נרשם כמנוי בתשלום לחשבונו של קרול באתר למבוגרים, וכך הצליח לצפות בסרטון המלא, שאורכו כדקה. בעקבות הגילוי נפתחה חקירה משטרתית. החוקרים השיגו סרטונים נוספים, בדקו את הפריטים שתועדו בהם ונטלו מהם דגימות. בבדיקות המעבדה אותרו נוזלי גוף ושרידי DNA שתאמו לקרול, ובכך התחזקו הראיות נגדו.

בעקבות הממצאים נאלצה מחלקת הכבאות לנקוט צעדי חירום: בוצעו פעולות ניקוי וחיטוי יסודיות בתחנות ובמשרדים, מכונות קרח הוחלפו, וחלק מכלי הרכב עברו חיטוי. לעובדים הוצעו שירותי תמיכה נפשית, ובמתקנים שנפגעו הוצבו גורמי סיוע להתמודדות עם המשבר.

קרול הושעה מעבודתו בדצמבר 2025. בתחילה ניסה לטעון כי הסרטונים שיצר היו חלק מ"משחק תפקידים" ומביטוי אמנותי, וכי החפצים שתועדו בהם לא היו שייכים בפועל לעמיתיו או לאנשים אחרים. עם זאת, ממצאי החקירה והבדיקות הפורנזיות סתרו את גרסתו.

צילם עצמו פולט זרע למיכל השמנת. מטה שירותי ביטחון הציבור בטאוסון ( צילום: Lisa Pfueller Davidson and Catherine C. Lavoie )

מ-23 אישומים לשלוש הודאות

ב-4 בפברואר 2026 נעצר קרול והוגשו נגדו 23 אישומים פליליים: 20 סעיפים של גרימה ביודעין ובכוונה לכך שאדם אחר יבלע נוזלי גוף, ושלושה סעיפים של גרימת נזק לרכוש בזדון. בית המשפט סירב לשחררו בערבות, והוא נותר במעצר עד להכרעת דינו.

"אני באמת מצטער בפני כל מי שהיה מעורב. אני מתבייש מאוד בכך שגרמתי לכל כך הרבה אנשים כאב. נכנעתי לפיתוי. עברתי בחיי יותר טראומות מכפי שהבנתי, ורציתי להיות משהו שאני לא. רציתי להיות סוג של כוכב פורנו. נמאס לי משגרת היומיום, וחשבתי שזה מה שאני רוצה להיות"

ב-21 באוגוסט הגיע קרול להסדר טיעון שבמסגרתו הודה בשלושה מסעיפי האישום הנוגעים לנוזלי הגוף. יתר האישומים לא הועמדו להמשך העמדה לדין במסגרת ההסדר. בהליך ההודאה הוא אישר את זיהום הפריטים, את צילום מעשיו ואת העלאת 64 הסרטונים לרשת תמורת כסף.

התביעה ביקשה להטיל עליו עונש כולל של 30 שנות מאסר, שמתוכן ירצה בפועל 20 שנים, לצד חמש שנות פיקוח לאחר שחרורו. ההגנה ביקשה עונש מקל יותר, בין היתר בשל עברו הפלילי הנקי ונסיבותיו האישיות.

אלא שהשופט דניס רובינסון ג'וניור, מבית המשפט המחוזי של מחוז בולטימור, החליט להטיל עליו עונש מאסר בפועל של 25 שנים, בחלוקה לשלושת האישומים שבהם הודה: 10 שנות מאסר על זיהום מכונת הקרח, 10 שנות מאסר על זיהום מכל השמנת לקפה וחמש שנות מאסר על זיהום המקלדת. השופט קבע כי העונשים ירוצו במצטבר, בזה אחר זה, ולא הטיל תקופת פיקוח נוספת.

מדובר בעונש חמור במיוחד גם ביחס להנחיות הענישה הרגילות במדינת מרילנד, שהצביעו במקרה הזה על טווח שבין תקופת מבחן ל-18 חודשי מאסר. השופט הבהיר כי חומרת המעשים והפגיעה במספר רב של אנשים מצדיקות חריגה משמעותית מההנחיות.

"רציתי להיות כוכב פורנו. מתבייש ומצטער"

לפני מתן גזר הדין נשמעו בבית המשפט עדויות של שלושה מעובדי מחלקת הכבאות שנפגעו ממעשיו של קרול. הם תיארו תחושות קשות של גועל, השפלה, חרדה ובגידה מצד אדם שעבד לצידם ושבו נתנו אמון. אחד העובדים סיפר כי מאז חשיפת הפרשה הוא מתקשה לאכול ולשתות במקומות משותפים, חושש להשתמש בסבון בשירותים ציבוריים ואף חווה קשיים באינטימיות בעקבות האופי המיני של המעשים. הוא פנה לקבלת טיפול נפשי.

קרול עצמו פנה לבית המשפט כשהוא לבוש במדי אסיר כתומים, התקשה לעצור את דמעותיו והתנצל בפני הנפגעים. "אני באמת מצטער בפני כל מי שהיה מעורב", אמר. "אני מתבייש מאוד בכך שגרמתי לכל כך הרבה אנשים כאב".

זיהם את מכונת הקרח המשותפת, שבה השתמשו לפחות 16 עובדים. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

בניסיון להסביר את מניעיו הודה כי ביקש להפוך את הסרטונים למקור פרסום והכנסה. "נכנעתי לפיתוי", אמר. "עברתי בחיי יותר טראומות מכפי שהבנתי, ורציתי להיות משהו שאני לא. רציתי להיות סוג של כוכב פורנו. נמאס לי משגרת היומיום, וחשבתי שזה מה שאני רוצה להיות".

קרול טען כי לא פעל מתוך רצון לנקום בעמיתיו ולא העריך את מלוא ההשלכות של מעשיו. "עזרנו זה לזה, דאגנו זה לזה ובטחנו זה בזה", אמר על חבריו לעבודה. "ואני הרסתי את כל זה". הוא הוסיף: "אני בסך הכול אדם טיפש שקיבל החלטה איומה".

סנגורו, סת' אוקין, הזכיר כי קרול שירת במשמר הלאומי של מרילנד ועבד בעבר כחובש קרבי וכפרמדיק מוטס. הוא תיאר משברים אישיים, קשיים בנישואיו וחוויות טראומטיות משנות עבודתו, שלדבריו תרמו להתדרדרות במצבו הנפשי. הסנגור הבהיר כי הנסיבות אינן מצדיקות את מעשיו, אך עשויות לסייע בהבנת הרקע להם. הוא גם ציין כי קרול שיתף פעולה עם החוקרים ועבר מרצונו בדיקות למחלות מין, שתוצאותיהן היו שליליות.

השופט לא השתכנע כי הנסיבות מצדיקות הקלה משמעותית בעונש. "זו לא הייתה בדיחה או מתיחה", אמר. "אלה היו מעשים מעוותים, דוחים ומבחילים, שפגעו באנשים פיזית ונפשית". הוא הדגיש כי קרול פגע באמון הבסיסי שבין עובדים הרואים בעצמם משפחה, וכי גם מי שאינם יודעים בוודאות שנחשפו לנוזלי גופו נפגעו ממעשיו.

"כל מי שנמצא במעגל הפגיעה של ההתנהגות הגסה והמבחילה הזאת היה קורבן", קבע השופט, והוסיף כי עובדי כוחות ההצלה לא אמורים לחשוש לביטחונם האישי דווקא במקום עבודתם.