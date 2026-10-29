חברי מכבי בני 18 ומעלה יוכלו לקבל החל מיום ראשון ציון אישי לאורח החיים שלהם ותוכנית בריאות שתותאם לציון. המהלך הראשוני נועד להנגיש את רפואת הלונג'ביטי (Longevity), שעוסקת בהארכת שנות החיים הבריאות ומזוהה לא פעם עם קליניקות פרטיות ושירותים ייעודיים, ולהפוך אותה לכלי זמין ומעשי במערכת הבריאות הציבורית.

מכבי השיקה ציון אורחות חיים ותוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית באפליקציית UpApp ( צילום: מכבי )





השירות יינתן ללא תשלום באפליקציית UpApp לונג'ביטי החדשה, שתעודכן ותכלול גם כלים נוספים לקידום הבריאות. המשתמשים ימלאו שאלון דיגיטלי, ובסופו יוצג להם דשבורד אישי עם ציון אורח חיים כללי וציונים נפרדים בחמישה תחומים: פעילות גופנית וכושר, תזונה, בריאות הנפש, שינה ועישון. על בסיס התשובות יקבל כל משתמש תוכנית אישית עם המלצות וכלים מעשיים, כך שבמקום להסתפק בעצות כלליות על אורח חיים בריא, יוכל לזהות במה כדאי לו להתמקד ואילו צעדים לשלב בשגרה.

"ציון אורח החיים נע בין 0 ל-100. לא מדובר באבחנה או במדד בריאות, אלא בשיקוף של ההרגלים של המבוטח, כפי שדיווח עליהם בשאלון", הסביר ד"ר ניצן ענו, מנהל תחום הלונג'ביטי במכבי, בשיחה עם ynet. "הציון הזה הוא נקודת פתיחה, והמטרה היא שאותו אדם יבין איפה הוא נמצא מבחינת אורחות החיים, וגם יקבל המלצות".

גלריה שאלון וציון אורח חיים ( צילום: מכבי )

ד"ר ענו ציין כי האתגר ברפואת הלונג'ביטי הוא להפוך ידע מוכר לשינוי אמיתי בחיי היום-יום. "רבים יודעים שפעילות גופנית, תזונה מאוזנת, שינה איכותית ואיזון נפשי חשובים לבריאות, אבל לא תמיד יודעים במה כדאי להתמקד ואיך להתחיל. השירות החדש מספק לכל חבר וחברה תמונה אישית של אורח חייהם, לצד המלצות מעשיות שמסייעות לזהות הזדמנויות לשיפור ולבנות הרגלים בריאים לאורך זמן. המטרה היא לא לחכות שתופיע בעיה רפואית, אלא להפוך את השמירה על הבריאות לחלק משגרת החיים".

לקצר את שנות החולי

תחום הלונג'ביטי צובר בשנים האחרונות תאוצה בעולם ובישראל. הוא מתמקד בהאטת תהליכי ההזדקנות, במניעת מחלות שקשורות לגיל ובשמירה על הבריאות הגופנית, הקוגניטיבית והנפשית לאורך החיים. "הדגש הוא לא רק על תוחלת החיים, כלומר כמה שנים אנחנו חיים, אלא על כמה מהשנים האלה אנחנו חיים בבריאות טובה, ברמת תפקוד וביכולות קוגניטיביות גבוהות", אמר ד"ר ענו. "בסופו של דבר, זה הדבר המשמעותי ביותר. אנחנו לא רוצים רק לחיות יותר שנים, אלא גם לצמצם ככל האפשר את השנים שבהן אנחנו חיים בסבל, בתחלואה ובחוסר עצמאות".

צילום: עופר חג'יוב

לדבריו, כיום יש פער גדול בין תוחלת החיים לתוחלת הבריאות. "בישראל תוחלת החיים היא מהגבוהות בעולם ועומדת על 83.3 שנים. מדידת תוחלת הבריאות מאתגרת, אבל לפי ההערכות מדובר בישראל בפער של כ-11 שנים בין תוחלת החיים לתוחלת החיים הבריאה", הסביר.

המטרה המרכזית, לפי ד"ר ענו, היא לצמצם את הפער למספר חד-ספרתי של שנים באמצעות "דחיסת תחלואה" - קיצור התקופה שבה מתמודדים עם מחלות ומגבלות תפקודיות. "צמצום הפער ישפר את איכות החיים שלנו ברמה האישית, וגם יסייע ברמה הלאומית, שכן שנות חולי עולות למדינה ולחברה משאבים וכסף רב", הוסיף.

"כדי לצמצם את הפער הזה לא בהכרח צריך תוספים מיוחדים, למעט במקרים רפואיים שמצדיקים זאת, כי פעמים רבות אפשר לצמצם את רוב הפער בעזרת אורח חיים בריא", הדגיש ד"ר ענו.

לונג'ביטי בצל אזעקות

לדבריו, המצב בישראל רק מחדד את הצורך להנגיש את תחום הלונג'ביטי לכלל האוכלוסייה. "אין ספק שיש בישראל אתגרים רבים, ובוודאי שקשה לישון טוב בלילה בתקופות של מלחמות, אזעקות ומתיחות גיאופוליטית. אבל דווקא בגלל המציאות הזו, ובגלל המאפיינים הדמוגרפיים הייחודיים של ישראל, אנחנו לא מסתכלים על תחום הלונג'ביטי כעל מותרות, או כעל משהו אקסקלוסיבי שמתאים רק לעשירים, אלא כעל הכרח של ממש. בניגוד למדינות מפותחות רבות, בישראל האוכלוסייה גם גדלה וגם מזדקנת, ולכן הארכת שנות החיים הבריאות חשובה כדי שנוכל להמשיך לשגשג כמדינה. עם זאת, ברור שמדובר באתגר גדול מאוד".

האם אתם שומרים על אורח חיים בריא? אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

השירות החדש יצטרף לשירותים לקידום הבריאות שכבר מציעה UpApp: אימוני כושר ביותר מ-2,000 מתחמי פעילות ברחבי הארץ, ייעוץ שינה לילדים ולמבוגרים, תכנים וכלים לשיפור השינה, מאמן תזונה, טיפים לשיפור הזיכרון, משחקים לתרגול קוגניטיבי והדרכות הורים בתחום בריאות הנפש.

"השירות החדש הוא צעד נוסף במהלך שמכבי מובילה להנגשת תחום הלונג'ביטי, שמטרתו להעניק לחברינו ידע, כלים והמלצות מותאמות אישית שיסייעו להם לשמור על בריאותם לאורך זמן", אמרה מנכ"לית מכבי, סיגל דדון-לוי. "מבחינתנו, בריאות היא לא רק טיפול במחלות כשהן מופיעות, אלא גם היכולת לפעול מראש כדי לצמצם סיכונים, לשמר תפקוד ולהאריך את שנות החיים הבריאות".