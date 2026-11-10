אתמול (שני) תרופה חדשה של חברת באייר (Bayer) למניעת שבץ מוחי חוזר. התרופה, אסונדקסיאן (Asundexian), שתשווק בשם Sunharbo, היא הראשונה ממשפחה חדשה של תרופות נוגדות קרישה, והוכיחה במחקר קליני גדול יכולת להפחית ב-26% את הסיכון לשבץ איסכמי חוזר, ללא עלייה מובהקת בשיעור הדימומים החמורים. היא מיועדת לחולים שעברו שבץ מוחי שאינו נגרם מקריש שמקורו בלב, או אירוע מוחי חולף בסיכון גבוה.

אתמול (שני) תרופה חדשה של חברת באייר (Bayer) למניעת שבץ מוחי חוזר. התרופה, אסונדקסיאן (Asundexian), שתשווק בשם Sunharbo, היא הראשונה ממשפחה חדשה של תרופות נוגדות קרישה, והוכיחה במחקר קליני גדול יכולת להפחית ב-26% את הסיכון לשבץ איסכמי חוזר, ללא עלייה מובהקת בשיעור הדימומים החמורים. היא מיועדת לחולים שעברו שבץ מוחי שאינו נגרם מקריש שמקורו בלב, או אירוע מוחי חולף בסיכון גבוה.

"זו תוספת לטיפולים הקיימים", מסביר פרופ' רונן לקר, יו"ר החברה הישראלית לשבץ מוחי ומנהל היחידה לשבץ מוחי במרכז הרפואי הדסה עין כרם, שהשתתף במחקר. "67% מהחולים במחקר קיבלו טיפול בשתי תרופות נוגדות טסיות, והיתר קיבלו תרופה אחת. על גבי הטיפול הזה, חצי מהחולים קיבלו את תרופת המחקר וחצי קיבלו פלצבו. למרות זאת, התרופה הראתה יעילות מעבר לטיפול הרגיל, עם הפחתה של 26% בשיעורי השבץ החוזר, בלי עלייה משמעותית בכמות הדימומים".

"זו תוספת לטיפולים הקיימים", מסביר פרופ' רונן לקר, יו"ר החברה הישראלית לשבץ מוחי ומנהל היחידה לשבץ מוחי במרכז הרפואי הדסה עין כרם, שהשתתף במחקר. "67% מהחולים במחקר קיבלו טיפול בשתי תרופות נוגדות טסיות, והיתר קיבלו תרופה אחת. על גבי הטיפול הזה, חצי מהחולים קיבלו את תרופת המחקר וחצי קיבלו פלצבו. למרות זאת, התרופה הראתה יעילות מעבר לטיפול הרגיל, עם הפחתה של 26% בשיעורי השבץ החוזר, בלי עלייה משמעותית בכמות הדימומים".

"זו תוספת לטיפולים הקיימים", מסביר פרופ' רונן לקר, יו"ר החברה הישראלית לשבץ מוחי ומנהל היחידה לשבץ מוחי במרכז הרפואי הדסה עין כרם, שהשתתף במחקר. "67% מהחולים במחקר קיבלו טיפול בשתי תרופות נוגדות טסיות, והיתר קיבלו תרופה אחת. על גבי הטיפול הזה, חצי מהחולים קיבלו את תרופת המחקר וחצי קיבלו פלצבו. למרות זאת, התרופה הראתה יעילות מעבר לטיפול הרגיל, עם הפחתה של 26% בשיעורי השבץ החוזר, בלי עלייה משמעותית בכמות הדימומים".

לדבריו, מדובר בתוצאה בעלת משמעות קלינית ניכרת. "כדי למנוע אירוע שבץ אחד צריך לטפל בכ-30 עד 50 חולים, וזה מספר יחסית נמוך. בהשוואה לתרופות אחרות שניתנות למניעה, היא יעילה מאוד, במיוחד כשמדובר בתרופה שנלקחת דרך הפה ומתווספת לטיפול הקיים".

לדבריו, מדובר בתוצאה בעלת משמעות קלינית ניכרת. "כדי למנוע אירוע שבץ אחד צריך לטפל בכ-30 עד 50 חולים, וזה מספר יחסית נמוך. בהשוואה לתרופות אחרות שניתנות למניעה, היא יעילה מאוד, במיוחד כשמדובר בתרופה שנלקחת דרך הפה ומתווספת לטיפול הקיים".

לדבריו, מדובר בתוצאה בעלת משמעות קלינית ניכרת. "כדי למנוע אירוע שבץ אחד צריך לטפל בכ-30 עד 50 חולים, וזה מספר יחסית נמוך. בהשוואה לתרופות אחרות שניתנות למניעה, היא יעילה מאוד, במיוחד כשמדובר בתרופה שנלקחת דרך הפה ומתווספת לטיפול הקיים".