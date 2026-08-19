הכניסה לכיתה א' והחזרה למסגרות הלימודים מביאות איתן התרגשות ושינויים רבים: שעות ארוכות יותר מול ספרים ומחברות, קריאה וכתיבה, עבודה מול מחשב או טאבלט והכנת שיעורי בית. בין כל ההכנות לשנת הלימודים, יש דבר אחד שקל לשכוח - לוודא שהילד פשוט רואה היטב.

ד"ר חנא רנה, מומחית ברפואת עיניים במרפאת נתניה של מאוחדת, מסבירה כי ראייה תקינה היא מרכיב משמעותי בתפקוד בבית הספר. "ילד שאינו רואה היטב את הלוח, מתקשה לקרוא או מתאמץ כדי להתמקד בטקסט, לא תמיד יידע להסביר שהבעיה היא בראייה", היא אומרת. "מבחינתו, כך נראה העולם - והוא אינו בהכרח יודע שאפשר לראות אחרת".

גלריה לקראת כיתה א', כדאי לוודא שהילד רואה היטב ומוכן גם מבחינה ראייתית ( צילום: Shutterstock )

הכניסה לכיתה א' אינה רק נקודת מעבר לימודית, אלא גם תקופה משמעותית מבחינת הראייה. נתוני סקר ממשלתי שנערך בטייוואן, המובאים במחקר שפורסם ב-2025 בכתב העת Clinical & Experimental Ophthalmology , מצביעים על זינוק בשכיחות קוצר הראייה סביב תחילת הלימודים בבית הספר: מ-9% בקרב ילדי גן ל-19.8% בכיתה א' ול-38.7% בכיתה ב'. החוקרים מדגישים כי נתונים אלה ממחישים את החשיבות של איתור מוקדם ושל מעקב אחר ילדים הנמצאים בסיכון לפתח קוצר ראייה.

ד"ר רנה: "שהייה יומיומית באור יום ופעילות בחוץ נקשרו במחקרים להפחתת הסיכון להתפתחות קוצר ראייה בילדים. לכן, לצד הגבלת זמן המסך, כדאי להפוך גם את הזמן בחוץ לחלק קבוע משגרת היום"

"אחד האתגרים בזיהוי בעיות ראייה אצל ילדים הוא שהם לא תמיד מתלוננים", אומרת ד"ר רנה. "לכן כדאי להורים לשים לב לשינויים בהתנהגות". ילד שמתקרב מאוד למסך, לספר או למחברת, מתקשה לזהות דברים מרחוק, מכווץ או מצמצם את עיניו כשהוא מסתכל על הלוח או הטלוויזיה, מתלונן על כאבי ראש לאחר קריאה או לימודים, משפשף את עיניו לעיתים קרובות או מאבד במהירות את הריכוז במשימות הדורשות ראייה מקרוב - עשוי להזדקק לבדיקת עיניים.

צילום: סם יצחקוב

גם תלונה של הילד שאינו רואה היטב את הלוח, טעויות חוזרות בהעתקה ממנו או רצון קבוע לשבת קרוב אליו הם סימנים שכדאי להתייחס אליהם, ולא להניח שמדובר רק בחוסר ריכוז.

קוצר ראייה: חשוב לזהות מוקדם

בקוצר ראייה הילד רואה בדרך כלל היטב עצמים קרובים, אך מתקשה לראות בבירור למרחק. התופעה עלולה להתפתח ולהתקדם במהלך שנות הילדות וההתבגרות, ולכן חשוב לזהות אותה ולעקוב אחריה.

בשנים האחרונות גוברת תשומת הלב הרפואית לעלייה המשמעותית בשכיחות קוצר הראייה בקרב ילדים ובני נוער ברחבי העולם. סקירה שיטתית ומטא-אנליזה רחבת היקף, שפורסמה ב-2025 בכתב העת British Journal of Ophthalmology , כללה נתונים מ-276 מחקרים ובהם יותר מ-5.4 מיליון ילדים ובני נוער מ-50 מדינות. הממצאים הראו כי שכיחות קוצר הראייה עלתה מכ-24% בשנת 1990 לכ-36% בשנת 2023. החוקרים מעריכים כי עד שנת 2050 קרוב ל-40% מהילדים ובני הנוער בעולם יסבלו מקוצר ראייה.

בין הגורמים שנחקרו נמצאים נטייה גנטית, זמן רב המוקדש לפעילות מקרוב ובמיוחד מיעוט זמן השהייה בחוץ. לכן, אם אחד ההורים או שניהם סובלים מקוצר ראייה, כדאי להיות ערניים במיוחד ולהקפיד על מעקב בהתאם להמלצת רופא העיניים.

ד"ר רנה מציינת כי בדיקות הסקר הנערכות בילדות חשובות, אך בכל מצב שבו מתעורר חשד לבעיה בראייה יש לפנות לבדיקה מקצועית. בדיקה מקיפה יכולה לזהות לא רק קוצר ראייה או רוחק ראייה, אלא גם פזילה, עין עצלה ובעיות נוספות העלולות להשפיע על תפקוד הילד.

ילדים לא תמיד יודעים להסביר שהם מתקשים לראות ( צילום: Shutterstock )

"חשוב במיוחד לא לדחות את הבדיקה אם הילד מתלונן על ירידה בראייה, על כאבי ראש חוזרים הקשורים למאמץ ראייתי, על ראייה כפולה או על קושי משמעותי בקריאה. יש לפנות לבדיקה גם אם ההורים מבחינים בפזילה או בשינוי אחר בעיניים", היא מסבירה. לדבריה, כאשר מדובר בילדים צעירים, לזיהוי מוקדם יש חשיבות מיוחדת משום שמערכת הראייה שלהם עדיין מתפתחת.

ומה עושים עם המסכים?

המסכים הם חלק בלתי נפרד מחיי הילדים, בבית הספר וגם בשעות הפנאי. המטרה אינה בהכרח להוציא אותם לחלוטין מהשגרה, אלא להקנות לילדים הרגלי שימוש נכונים.

למשך החשיפה למסכים יש חשיבות. לפי המלצות האקדמיה האמריקנית לרפואת ילדים, בילדים מתחת לגיל 18 חודשים מומלץ להימנע ככל האפשר משימוש במסכים, למעט שיחות וידאו. בגילי 18 עד 24 חודשים, אם בוחרים לחשוף את הילד למסך, מומלץ לעשות זאת באמצעות תוכן איכותי ובליווי הורה. בגילי שנתיים עד חמש מומלץ להגביל את זמן המסך לכשעה ביום.

בקרב ילדים בגיל בית הספר אין כיום מספר שעות אחיד שמתאים לכולם. הדגש הוא על קביעת גבולות קבועים, כך שהשימוש במסכים לא יבוא על חשבון שינה, פעילות גופנית, שהייה בחוץ, לימודים וקשרים חברתיים.

צפייה ממושכת מקרוב - בטלפון, בטאבלט או במחשב, וגם קריאה ממושכת בספר - עלולה לגרום לעייפות בעיניים, ליובש, לטשטוש זמני ולכאבי ראש. מחקרים מצביעים גם על קשר בין זמן רב המוקדש לפעילות מקרוב, מיעוט זמן בחוץ והסיכון להתפתחות קוצר ראייה ולהתקדמותו.

ראייה תקינה היא מרכיב חשוב בתפקוד הילד בבית הספר ( צילום: Shutterstock )

"אחד ההרגלים הפשוטים שכדאי לאמץ הוא הפסקות קבועות במהלך פעילות ממושכת מקרוב: להסיט מדי פעם את המבט מהמסך או מהספר ולהסתכל למרחק", אומרת ד"ר רנה. "כדאי גם להקפיד על מרחק סביר מהמסך, על תאורה טובה ולהימנע ככל האפשר מהצמדת הטלפון לעיניים לאורך זמן".

לצאת החוצה

יש המלצה חשובה נוספת: לצאת החוצה. "שהייה יומיומית באור יום ופעילות בחוץ נקשרו במחקרים להפחתת הסיכון להתפתחות קוצר ראייה בילדים. לכן, לצד הגבלת זמן המסך, כדאי להפוך גם את הזמן בחוץ לחלק קבוע משגרת היום".

כשילד מתקשה בקריאה, בהעתקה מהלוח או בריכוז, טבעי לחשוב על קשיי למידה או קשב. לעיתים, לפני הכול, כדאי לבדוק שהוא פשוט רואה היטב.

לקראת כיתה א' ופתיחת שנת הלימודים, ההמלצה להורים פשוטה: שימו לב להרגלי הראייה של הילדים. שאלו אותם אם הם רואים היטב למרחק, הסתכלו כיצד הם קוראים ומשתמשים במסכים ואל תחכו לתלונה ברורה אם משהו נראה לכם חריג.