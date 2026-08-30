ממתיק נפוץ שנמצא במסטיקים ללא סוכר, במשחות שיניים, בריבות, ביוגורטים ובגלידות נקשר במחקר חדש לעלייה בסיכון להתקף לב, לשבץ ולמוות. מדובר בקסיליטול, כוהל סוכרי המשמש להמתקת מזון ומשקאות ומכיל פחות קלוריות מסוכר. החוקרים מדגישים כי המחקר מצא קשר בלבד, ואינו מוכיח שהממתיק עצמו גרם לאירועים.

הממצאים הוצגו בכנס השנתי של האיגוד האירופי לקרדיולוגיה במינכן, ולכן טרם עברו ביקורת עמיתים או פורסמו במאמר מדעי מלא. החוקרים ניתחו נתונים של 17,710 משתתפים משני מחקרי עוקבה גדולים וארוכי טווח: מחקר ההזדקנות האורכי הקנדי ומחקר EPIC-Norfolk האירופי.

גלריה קסיליטול מצוי במסטיקים ללא סוכר, במשחות שיניים ובמוצרים דלי קלוריות נוספים ( צילום: Shutterstock )

קסיליטול מצוי בכמויות זעירות בחלק מהמזונות הטבעיים, אך בתעשיית המזון ומוצרי היגיינת הפה מוסיפים אותו לעיתים בכמויות גדולות בהרבה, כדי להמתיק מוצרים ללא תוספת סוכר. למרות השימוש ההולך וגובר בו, השפעותיו ארוכות הטווח על הבריאות טרם נחקרו בהיקף רחב.

הקשר שנמצא במחקר

החוקרים חילקו את המשתתפים לארבע קבוצות לפי רמות הקסיליטול בדמם, והשוו בין הרבעון שבו נמצאו הרמות הגבוהות ביותר לבין הרבעון שבו נמצאו הרמות הנמוכות ביותר. במחקר הקנדי, שנמשך שש שנים, הסיכון לאירוע קרדיו-וסקולרי משמעותי, שהוגדר כמתקף לב, שבץ או מוות, היה גבוה ב-57% בקרב בעלי רמות הקסיליטול הגבוהות ביותר. הקשר נותר גם לאחר שהחוקרים הביאו בחשבון גורמי סיכון מוכרים, בהם גיל, מין, עישון, רמות שומנים בדם, סוכרת ויתר לחץ דם.

במחקר EPIC-Norfolk, שבו נמשך המעקב 30 שנה, הסיכון לאירוע כזה היה גבוה ב-18% בקרב מי שנמצאו ברבעון העליון של רמות הקסיליטול, לעומת אלה שברבעון התחתון. בחינה של כל ארבע הקבוצות העלתה קשר תלוי מינון: ככל שרמות הקסיליטול בדם היו גבוהות יותר, כך עלה גם שיעור האירועים הקרדיו-וסקולריים.

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לדברי החוקרים, הקשר נצפה באופן עקבי בקרב נשים וגברים ובקבוצות גיל שונות. הוא נותר גם לאחר שנלקחו בחשבון מדד מסת גוף, סוכרת, יתר לחץ דם ורמות שומנים בדם - גורמים שעשויים להשפיע גם על הבחירה במוצרים דלי קלוריות.

החשש: קרישי דם

ד"ר מרקו ויטקובסקי, קרדיולוג מבית החולים האוניברסיטאי שריטה בברלין, שהציג את המחקר בכנס האיגוד האירופי לקרדיולוגיה, אמר בהודעה שפרסם האיגוד כי הממצאים מתבססים על עבודות קודמות של צוותו. "במחקרים קודמים הראינו שקסיליטול יכול להגביר את יכולת הטסיות ליצור קרישי דם", אמר. לדבריו, במחקר קודם נמצא גם קשר בין רמות גבוהות של קסיליטול בדם לבין אירועים קרדיו-וסקולריים בקרב אנשים בסיכון גבוה, במהלך שלוש שנות מעקב.

קסיליטול הוא כוהל סוכרי המשמש להמתקת מזון ומשקאות עם פחות קלוריות מסוכר ( צילום: Shutterstock )

"ממתיקים מלאכותיים נצרכים על ידי אנשים שחושבים שהם בריאים יותר מסוכר, ובאופן כללי הרשויות הרגולטוריות רואות בהם בטוחים", אמר ויטקובסקי בהודעת האיגוד האירופי לקרדיולוגיה. "הממצאים ארוכי הטווח שלנו באוכלוסייה הכללית מדגישים עד כמה מעט אנו יודעים על הבטיחות הקרדיו-וסקולרית של קסיליטול, ומצביעים על כך שנדרשים מחקרים נוספים, במיוחד כשכמות הקסיליטול במוצרים ממשיכה לעלות".

המחקר החדש מצטרף למחקר קודם של אותו צוות, שפורסם ב-2024 בכתב העת European Heart Journal . גם במחקר זה נמצאה זיקה בין רמות גבוהות של קסיליטול בדם לבין סיכון מוגבר לאירועים קרדיו-וסקולריים בקרב אנשים בסיכון גבוה. החוקרים ערכו גם ניסויי מעבדה וניסוי קטן בבני אדם, ומצאו כי קסיליטול הגביר את תגובתיות הטסיות, כלומר את נטייתן להיצמד זו לזו וליצור קרישי דם.

חשוב להדגיש כי מדובר במחקר תצפיתי: הוא מצביע על קשר בין רמות גבוהות של קסיליטול בדם לבין סיכון מוגבר לאירועים לבביים ומוחיים, אך אינו יכול להוכיח שהקסיליטול עצמו גרם להם. ייתכן שיש גורמים נוספים שלא נמדדו במלואם, אף שהחוקרים הביאו בחשבון גורמי סיכון מרכזיים.

ממתיקים ללא סוכר נפוצים גם בריבות, ביוגורטים, בגלידות ובמוצרי היגיינת הפה ( צילום: Shutterstock )

ממתיקים ללא סוכר: יתרונות וסימני שאלה

ד"ר אחמד חטיב, מנהל יחידת הסוכרת של כללית במחוז חיפה וגליל מערבי, מסביר כי ממתיקים ללא סוכר נכנסו לשימוש נרחב לפני כשני עשורים, בין היתר כחלופה עבור אנשים עם סוכרת. "היתרון שלהם ברור: הם אינם מעלים את רמת הסוכר בדם, ולכן יכולים להיות פתרון טוב לחולי סוכרת", אמר.

עם זאת, לדבריו, בשנים האחרונות מצטברות ראיות המעלות שאלות לגבי בטיחותם של חלק מהממתיקים. "הממתיק המוכר ביותר הוא אספרטם, הנפוץ מאוד בתעשיית המזון ובמשקאות כמו קולה זירו. עלו לגביו חששות, בין היתר בהקשר של סרטן, אך חשוב להדגיש שהמינונים שנחשבו בעייתיים גבוהים פי אלף ויותר מהכמויות הקיימות במשקאות שאנו צורכים. לכן זו אזהרה שצריך להכיר, אבל לא כזו שמשקפת בהכרח את רמות הצריכה הרגילות".

ד"ר חטיב מציין כי קסיליטול הוא ממתיק נוסף שאינו מעלה את רמת הסוכר בדם. "המחקר הנוכחי הוא מחקר תצפיתי. החוקרים חילקו את המשתתפים לקבוצות על פי רמות הקסיליטול בדם, ומצאו כי בקבוצה עם הרמות הגבוהות יותר היה גם סיכון גבוה יותר לשבץ ולהתקפי לב. זהו קשר סטטיסטי, לא הוכחה לקשר של סיבה ותוצאה. אי אפשר לומר שמי שיצרוך קסיליטול בהכרח יפתח מחלת לב, וכדי להוכיח זאת נדרשים מחקרים מתקדמים יותר".

החוקרים מצאו בעבר כי קסיליטול עשוי להגביר את תגובתיות הטסיות ואת הנטייה ליצירת קרישי דם ( צילום: Shutterstock )

דל סטנפורד, דיאטן בכיר בקרן הלב הבריטית, אמר ל "גרדיאן" כי אנשים עשויים להניח שמוצרים המכילים קסיליטול הם בחירה בריאה יותר, ולכן לצרוך מהם יותר מכפי שהם מבינים. לדבריו, המחקר מצטרף לראיות המצטברות שלפיהן ממתיקים מלאכותיים עשויים להשפיע על הבריאות, אך אינו סיבה להחליף אותם בצריכה גבוהה יותר של סוכר.