בשיתוף הקריה הרפואית רמב"ם

ראיון עם מיכאל כגן סמנכ״ל טכנולוגיות Nvidia ( צילום: Streame )

"בעתיד נדע לא רק מה יש לחולה, אלא גם מה עלול לקרות לו", הצהיר מיכאל כגן, סמנכ"ל הטכנולוגיות של ענקית השבבים אנבידיה, בראיון עם רפאל קהאן בוועידת "Rambam Tomorrow" של הקריה הרפואית רמב"ם בשיתוף ynet. לדבריו, "ה-AI הוא מכפיל כוח כמותו לא ראינו אולי מאז המצאת הגלגל".

אנבידיה, שהפכה לאחת החברות המשפיעות ביותר בעולם בזכות השבבים שלה, נמצאת כיום בלב מהפכת הבינה המלאכותית. החברה מספקת את התשתיות שעליהן מאומנים ומופעלים חלק גדול ממודלי ה-AI המתקדמים בעולם, וכעת היא מנסה להרחיב את השימוש בטכנולוגיה גם לתחומים כמו רפואה, ביולוגיה ופיתוח תרופות. כגן תיאר כיצד עשוי להיראות עולם האשפוז בעוד עשור או שניים: "בית חולים יכול להפוך למשהו הרבה יותר וירטואלי. אם צריך להשגיח על חולה, אפשר לעשות זאת גם מהבית, כל עוד יש ציוד מתאים ויכולת להגיב בזמן אמת. חלק מבית החולים בעצם ייפרס בתוך הבתים עצמם."

דוברות המרכז הרפואי רמב"ם

הוא שיתף כי בעת ביקור שלו בסן פרנסיסקו לאחרונה, היה הנהג בשר ודם היחיד בצומת בין עשרות רכבים אוטונומיים. "בעתיד נראה בתי חולים שנעזרים בכמה שיותר רובוטיקה כדי שהמכונות יעשו את העבודה השחורה, ואז הרופא יכול לקבל את ההחלטות ולעזור למטופל להחלים, או אפילו יותר טוב, להימנע מלחלות". תפיסה זו נועדה לסייע בהתמודדות עם העומסים והמחסור בכוח אדם במערכת הבריאות, כאשר ה-AI מתפקד כעוזר אישי שמקל על הצוותים.

"הנפט של המאה ה-21"

כגן הסביר כי המפתח לפריצת הדרך הבאה טמון בפענוח מעמיק של ה-DNA האנושי. "אנחנו יודעים משהו כמו 2% מהגנום, אז יש פה עוד 98% ללמוד", אמר. במבט לעתיד, הוא מעריך כי בדיקות גנטיות יהפכו לחלק בלתי נפרד מהשגרה הרפואית. "אדם יגיע לקופת חולים או לבית חולים, וכמו שהיום עושים בדיקת דם ואומרים לו מה יש ומה אין, בעתיד יגידו לו גם מה עלול להיות." תפיסה זו תאפשר להכווין את גוף המטופל עוד בטרם מתפרצת מחלה.

DNA ( צילום: Shutterstock )





כדי לעבד את כמויות המידע האדירות הנדרשות לפענוח גנטי ולפיתוח תרופות אנבידיה שותפה היום בהקמתם של "מפעלי AI" - במקום חוות שרתים רגילות, מדובר במערכות עצומות המורכבות ממאות אלפי מעבדים מיוחדים שעובדים יחד כדי לפצח את האתגרים הרפואיים המורכבים ביותר.

כגן ממחיש זאת באמצעות השוואה פשוטה: בעוד שבמאה ה-20 הנפט היה המשאב החשוב ביותר בעולם, במאה ה-21 המשאב היקר והחשוב ביותר הוא המידע שלנו - ה'דאטה'. "לוקחים את הנתונים ומייצרים מזה תובנות", הסביר, כדי להפוך את אותם הררי נתונים גולמיים לתרופות ולרפואה חכמה.

ומה הוא מציע לחוקרים של העתיד? אחד התחומים שמסקרנים במיוחד את כגן הוא הביולוגיה החישובית, תחום שמשלב בין מדעי המחשב, מתמטיקה וביולוגיה, במטרה להבין תהליכים ביולוגיים באמצעות ניתוח כמויות גדולות של מידע. "זה בעצם להבין את השפה של בני האדם. לא השפה שאנחנו מדברים, אלא איך האדם בנוי". אמר. "אם הייתי מתחיל ללמוד היום, הייתי הולך ללמוד ביולוגיה חישובית."