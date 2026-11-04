מתכון פשוט לעוגת קינטיקה וסייבר כבר זמין לכל אחד. עד לא מזמן, לגרום נזק פיזי דרך המקלדת היה ״שיעול שיעול״ יכולת של ארגוני ביון. סטוקסנט, צנטריפוגות, תקציבים של מדינה ושנים של עבודה. היום זה מקרר בסופר. ובשבוע האחרון גם המקפיאים של מאגר הדם הלאומי של צרפת. בואו נעשה סדר, כי זה לא אירוע אחד. זו שרשרת. מאי: מפעל מזון גדול בישראל, אירוע שאנחנו ב־Profero חקרנו. המדפסות במשרד התחילו לירוק מכתבי איום, על המחשבים נמצאה נוזקת מחיקה, ואז מהנדס הריח עשן מהמקפיאים. התוקפים נכנסו לבקרים, שינו את גבולות הבטיחות, פתחו שסתומי לחץ, החליפו סיסמאות, כיבו התראות ומחקו ראיות. המדחסים נשרפו. יותר משבוע השבתה, וחלקים שהוזמנו מחו״ל. לפי הראיות הפורנזיות ולפי לקיחת האחריות של התוקפים עצמם, מאחורי זה Cyber Isnaad Front, קבוצה שפועלת בשביל משמרות המהפכה. אוגוסט: הפנטגון דיווח על ״תקלת קירור אפשרית״ בסופרים של בסיסי צבא בארה״ב. מקפיאים שעברו לבד למצב הפשרה באמצע הלילה, בלי הפסקת חשמל. אוקטובר: מאות סופרים בצרפת. Intermarché, Coopérative U, Carrefour. תחילת נובמבר: עוד שש מדינות באירופה, אפילו תקפו את IKEA החולרות. ובלילה שבין 1 ל־2 בנובמבר: ספק הקירור של שירות הדם הצרפתי. מישהו שינה מרחוק את הטמפרטורה במקפיאי הפלזמה ממינוס 30 ל־110 מעלות. טכנאי תורן תפס את זה בזמן. לאירופה ולארה״ב עדיין אין ייחוס רשמי, וחשוב להגיד את זה. אבל הדפוס ברור: נבנה ותורגל נגדנו, נבדק באירופה ובארה״ב, ועכשיו משוחרר. ישראל שוב משמשת מעבדת ניסויים. ועכשיו החלק שבאמת מטריד אותי. באירוע שחקרנו ראינו את התוקפים עוברים, כמעט כמו קסם, משלב של ״משחקים עם המערכת״ להבנה מלאה של הקונפיגורציה. הם הפציצו את הבקר בשילובים של הגדרות, בקצב שבן אדם לא מסוגל להגיע אליו, עד שהמדחס נשרף. זה לא היה אנושי. תחברו את זה למה שכתבתי לפני כמה ימים על סוכני AI תוקפים שרצים לבד באינטרנט. סוכן שסורק, מוצא בקר חשוף, קורא את המדריך של היצרן, מנסה הגדרות עד שמשהו פיזי נשבר, ועובר ליעד הבא. בלי מומחה לבקרים תעשייתיים ובלי שנות מחקר. לזה אני קורא ברשות נחלת הכלל (קומודוטי). וזה לא רק מקררים. אותה משפחה של בקרים מנהלת משאבות מים, מיזוג ואוורור, מערכות ניהול מבנים וקירור של תרופות ודגימות מעבדה. ולא מעט מהם חשופים לאינטרנט. למה זו בעיה קשה? כי חלק מהבקרים האלה הם מאמצע שנות ה־2000, ואי אפשר בכלל לעדכן אותם. כי ספק תחזוקה אחד מחזיק גישה מרחוק למאות אתרים. כי בקמעונאות המרווחים נמוכים ואין תקציב לסייבר. וכי כמעט אף אחד בארגון לא רואה במקרר נכס סייבר: הוא שייך לאחזקה, לא ל־IT ולא לאבטחה. אז מה עושים בפועל: 1. תחפשו את עצמכם. תריצו Shodan או Censys על כתובות ה־IP של הארגון. כל ממשק של בקר, BMS או HMI שמופיע שם, מישהו אחר כבר ראה. 2. תורידו מהאינטרנט כל ממשק ניהול. גישה מרחוק רק דרך VPN (אל תהרגו אותי אבל מתי שהוא גם אכתוב למה VPN זה חרא) עם אימות דו־שלבי, בלי לפתוח פורטים. 3. תמפו את ספקי התחזוקה: מי מחזיק גישה מרחוק ולאן. חשבון אישי לכל טכנאי, אימות דו־שלבי, וניתוק כשלא עובדים. 4. תחליפו כל סיסמת ברירת מחדל, בכל בקר. 5. תעדכנו קושחה. מה שכבר אי אפשר לעדכן, תבודדו או תחליפו. 6. תתקינו התראה עצמאית: חיישן טמפרטורה או לחץ נפרד שמתריע ישירות לטלפון או מי שיכול להרשות לעצמו לחדר המצב, לא דרך הבקר. ובנוסף התראה על כל שינוי של setpoint, מצב עבודה או הפשרה. אצלנו התוקפים כיבו את ההתראות של הבקר עצמו. 7. תוסיפו מגבלות בטיחות בחומרה: מפסק לחץ או טרמוסטט מכני שהתוכנה לא יכולה לעקוף. זה מה שמונע ממדחס להישרף. 8. תשמרו גיבוי אופליין של תצורת הבקרים, כדי לחזור לפעולה בשעות ולא בשבועות. 9. תפרידו את רשת הבקרים מהרשת הארגונית ותנטרו מי מדבר איתם. אצלנו אותו תוקף מחק מחשבים ושרף מדחסים באותו לילה. 10. תעשו תרגיל אחד פשוט: ארבע לפנות בוקר, המקפיא הופך לתנור. מי מקבל את הטלפון, מי מנתק את הגישה ומי מחליט. מה שפעם היה כלי של מדינות רץ היום על סוכן AI ובקר בן 20 שאף אחד לא זוכר שהוא מחובר לאינטרנט. השאלה היחידה היא אם תדעו כשזה קורה אצלכם.