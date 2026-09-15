צעיר אושפז לאחרונה עם כאבים בחזה ובדופק מהיר, לאחר שנטל תוסף להרזיה בשם G-Slim. בבדיקת מעבדה של משרד הבריאות נמצא כי המוצר מכיל חומר תרופתי אסור, והמשרד הזהיר היום (ג') את הציבור מפני רכישתו וצריכתו.

תוסף התזונה המדובר מכיל סיבוטראמין (Sibutramine), חומר האסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם. בבדיקה נמצאו 53.8 מ"ג ממנו בכל קפסולה - יותר מפי שלושה מהמינון שהתגלה בתכשיר הדומה שנאסר בעבר.

תוסף תזונה להרזיה G-Slim שנאסר לשימוש ( צילום: משרד הבריאות )

סיבוטרמין היא תרופה שנכנסה לשימוש בארצות הברית ובישראל בסוף שנות ה-90 כטיפול במחלת ההשמנה. היא שווקה תחת השמות המסחריים Meridia בארה"ב ו-Reductil באירופה, ופעלה על מרכזי התיאבון במוח באמצעות עיכוב ספיגה חוזרת של סרוטונין ונוראדרנלין. פרופ' רועי אלדור, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה במרכז הרפואי איכילוב, מסביר כי התרופה הפחיתה רעב והובילה לירידה ממוצעת של כ-5-4 ק"ג." בנוסף, נצפו שיפורים מסוימים ברמות הסוכר והשומנים בדם. מנגד, התרופה הגבירה דופק ולחץ דם - תופעה שהעלתה חשש כבר בשנותיה הראשונות בשוק".

בשנת 2010, לאחר הצטברות נתונים מדאיגים, הוסרה התרופה מהשוק בישראל, בארצות הברית ובאירופה בשל סיכון מוגבר לאירועים לבביים חמורים. "המחקר שהכריע את גורלה היה מחקר ה-SCOUT שבו נבדקו יותר מ-10,000 מטופלים בני 55 ומעלה עם מחלות לב קיימות או סוכרת מסוג 2. במחקר נמצאה עלייה של 16% בסיכון לאוטם לבבי או שבץ לא קטלני בקרב המשתמשים בה".

התרופה חזרה לשוק בדלת האחורית

פרופ' אלדור אומר, כי "הממצאים הדגישו את החשיבות שבניהול רפואי זהיר של מחלת ההשמנה: טיפול תרופתי חייב להתבצע באמצעות תרופות מאושרות בלבד, בליווי רפואי , תזונתי, וסיעודי רציף. כמו מחלות כרוניות אחרות - סוכרת, יתר לחץ דם או מחלות לב - גם מחלת ההשמנה דורשת טיפול ארוך טווח ומעקב קבוע כדי למזער תופעות לוואי ולאפשר התמדה בטיפול".

צילום: פרטי

מאז שנמשך מהמדפים לא נעלם סיבוטראמין, אלא חזר לשוק מהדלת האחורית: הוא הפך לאחד החומרים האסורים הנפוצים ביותר שמתגלים בתוספי הרזיה בלתי חוקיים הנמכרים ברשת. ה-FDA פרסם שוב ושוב אזהרות מפני מוצרים המשווקים כ"טבעיים" ומכילים אותו בלי שהדבר מצוין על התווית - בדיוק המתכונת שבה נמכר G-Slim.

נטילת סיבוטראמין ללא פיקוח רפואי עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, בהן עלייה בלחץ הדם, דופק מהיר, חרדה, עצבנות, נדודי שינה, התקפי לב, שבץ מוחי, הפרעות פסיכיאטריות ואף סכנת חיים. הכמות החריגה שנמצאה ב-G-Slim רק מגדילה את הסיכון.